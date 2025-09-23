Sesko 80 triệu bảng chưa ghi bàn ở MU: Kém cả Hojlund, hay lỗi do đồng đội quá dở?

Nhiều người vui, riêng Sesko ngậm ngùi

Man United đã lập tức đứng dậy mạnh mẽ ngay sau thất bại nặng nề tại derby Manchester với chiến thắng 2-1 đầy cảm xúc trước Chelsea thuộc khuôn khổ vòng 5 Premier League. Hai bàn thắng lần lượt được ghi do công Bruno Fernandes và Casemiro phần nào xua tan áp lực khổng lồ trên đôi vai HLV trưởng Amorim.

Bên cạnh niềm vui 3 điểm, chiến lược gia người Bồ Đào Nha ắt hẳn cũng cảm thấy hài lòng khi sự tin tưởng đặt vào các tân binh ông sắm sửa, kể từ khi cập bến xứ sương mù, dần được đền đáp. Patrick Dorgu hoạt động bền bỉ như 1 cánh chim không mỏi bên hành lang trái, dần đạt đến độ hoàn thiện mà Amorim yêu cầu ở vị trí wing-back.

Bryan Mbeumo tiếp tục duy trì phong độ ổn định từ đầu mùa và là một trong những cái tên sáng nhất Old Trafford đêm thứ 7.

Trong khi đó, Matheus Cunha dù mới tái xuất sau chấn thương cũng có những đóng góp nhất định. Ngôi sao người Brazil bằng khả năng chọn vị trí khôn ngoan, tốc độ cùng khả năng càn lướt khiến hàng thủ Chelsea mệt nhoài ngăn cản trong các tình huống phản công.

Các tân binh dần hòa nhập với Man United

Nhưng ở đêm mưa ngọt ngào tại Nhà hát của những giấc mơ đó, Sesko, tân binh đắt giá nhất của Amorim, vẫn thi đấu lạc lõng không lối thoát. Đây là trận thứ 6 liên tiếp ngôi sao người Slovenia bất lực trong việc tìm đường đến mành lưới khung thành đối thủ. Từ khi trở thành “Quỷ đỏ”, Sesko chưa một lần có dịp ăn mừng bàn thắng.

Vết xe đổ Hojlund?

Gặp Chelsea, Sesko tiếp tục thể hiện màn trình diễn nhạt nhòa, đi kèm các con số thống kê không thể chấp nhận đối với một chân sút khiến Man United phải bỏ ra 80 triệu bảng để sở hữu chữ ký. 45 phút góp mặt trên sân, Sesko chạm bóng đúng 8 lần, thực hiện vỏn vẹn 3 đường chuyền, không có bất kỳ pha dứt điểm nào và để mất bóng 3 lần.

Man United đã lại thắng, nhưng cá nhân Sesko chẳng hề cho thấy chút lạc quan nếu so sánh với trận thua 3-0 tại Etihad 1 tuần trước. Trận này, cầu thủ 22 tuổi thi đấu nhiều hơn, đến phút 80 mới bị thay ra, nhưng anh cũng chỉ chạm bóng 19 lần, có 13 đường chuyền và tung 1 pha dứt điểm.

“Quỷ đỏ” chi mạnh cho Sesko nhằm quên đi nỗi thất vọng mang tên Rasmus Hojluch, nhưng nghiệt ngã thay, đội chủ sân Old Trafford giờ đây thậm chí còn phải đeo gông với 1 chân sút thi đấu còn kém hiệu quả và kém tinh thần nhiệt huyết so với ngôi sao người Đan Mạch.

Chỉ còn Sesko chưa thoát nổi bóng tối

Sesko đang cáu vì đồng đội?

Tuy nhiên, cũng nên công bằng hơn với Sesko thay vì chỉ đánh giá anh qua các con số thống kê. Với 1 hàng tiền vệ chắp vá gồm các cái tên, hoặc đã đi qua thời đỉnh cao như Casemiro, hoặc có lối chơi “công nhân”, thiếu thanh thoát như Manuel Ugarte, hay phải thi đấu trái sở trường như Bruno Fernandes, việc Sesko thường xuyên rơi vào trạng thái đói bóng là viễn cảnh không bất ngờ.

6 trận ra sân, không lần nào, tiền đạo sinh năm 2003 chạm bóng nhiều hơn 20 lần. Thậm chí khi thực sự có cơ hội, các vệ tinh xung quanh cũng không tin tưởng vào Sesko. Những ví dụ xác đáng xuất hiện ngay trong chiến thắng 2-1 trước Chelsea.

Phút 39, Amad Diallo cầm bóng bên cánh trái không bị ai theo kèm và có đủ không gian lẫn thời gian quan sát. Thời điểm này, các hậu vệ của Chelsea chưa kịp lui về phòng ngự số đông, còn thủ môn Filip Jorgensen cũng đã băng ra.

Chỉ cần 1 tình huống chuyền về tuyến 2 cho Sesko đang đứng trống trải, Man United nhiều khả năng đã có thể kết liễu sớm trận đấu với tỷ số 3-0 trong hiệp 1. Nhưng thay vì thực hiện pha bóng dễ dàng này, Diallo lại treo bóng bổng vào cho Mbeumo không thực sự sẵn sàng tranh chấp, đồng thời không có thể hình lý tưởng khi “không chiến”, khiến tình huống tấn công thuận lợi trôi qua lãng xẹt.

Diallo không chuyền bóng cho Sesko

Trước đó 8 phút, lại là Diallo khiến Sesko thở dài. Cầu thủ người Bờ Biển Ngà rê bóng xuống sát vòng cấm Chelsea chếch sang cánh phải và có thể tạt bổng vào trong cho đồng đội đang ra tín hiệu xin bóng. Nhưng cuối cùng, Diallo tiếp tục cầm bóng, thực hiện kỹ thuật để vượt qua trung vệ Tosin Adarabioyo bên phía đối thủ và…khiến trái bóng đi hết đường biên ngang.

Diallo có thể tạt bổng, tận dụng khả năng đánh đầu tốt của Sesko.

Cả 2 tình huống, Sesko không giấu nổi sự thất vọng với cách Diallo ra quyết định, hay nói cách khác, đó là sự bất lực xen lẫn chút cáu giận vì không nhận được niềm tin từ chính đồng đội.

Amorim phải giữ lời

Trên mạng xã hội, người hâm mộ “Quỷ đỏ” bày tỏ sự thất vọng khi chứng kiến tình cảnh Sesko đang bị đối xử chẳng khác Hojlund là bao :"Tôi thấy tội cho Sesko thật đấy, cậu ấy đang dần trở thành một Hojlund thứ hai".

"Mấy người từng chỉ trích Hojlund giờ nghĩ sao? Nhìn Sesko hôm nay kìa. Mỗi lần có bóng là cậu ấy làm đúng vai trò, nhưng có ai chuyền cho đâu?", "Nếu không thay đổi, Sesko sẽ gặp y hệt vấn đề như Hojlund thôi", "Sesko đang chịu đựng y chang những gì Hojlund từng phải trải qua. Không ai tìm thấy cậu ấy trên sân".

Ngoài ra, bản thân HLV Amorim cũng cần giúp Sesko như những gì ông đã hứa. Hầu hết các trận đấu, Sesko thường xuyên phải chơi xoay lưng, nhận bóng ở vị trí cách xa khung thành đối thủ. Đối với 1 trung phong cổ điển, ưa thích hoạt động trong vòng cấm đối phương như Sesko, đây rõ ràng là sự gò bó khiến anh không thể phát huy hết điểm mạnh.

Amorim phải giúp Sesko

Theo quan sát của giới truyền thông, trong trận Derby Manchester, vị trí trung bình của Sesko trên sân thấp hơn hẳn 3 đồng đội khác và có lúc di chuyển ngay trong vòng tròn trung tâm, hoàn toàn không phải vị trí một "mũi nhọn tấn công" nên hiện diện.

Chuyện bộ đôi tiền vệ tấn công Mbeumo và Diallo thường đứng ở vị trí trung bình cao hơn Sesko là điều dễ hiểu. Nhưng ngay cả Dorgu, một hậu vệ cánh trái cũng hoạt động cao hơn anh. Vị trí của Sesko lại gần giống như Bruno Fernandes hay Manuel Ugarte, còn Noussair Mazraoui, hậu vệ cánh phải, cũng đứng ngang hàng anh.

Sesko khiến người hâm mộ thất vọng là thật, nhưng tình cảnh của ngôi sao người Slovenia liệu mấy ai hiểu cho anh.