HLV Emery nguy cơ bị Aston Villa sa thải, Amorim lo ghế ở MU thêm "nóng"

⚽ Aston Villa vẫn chưa thắng, Emery bỏ về sớm

Sau trận hòa bạc nhược 1-1 trên sân của Sunderland - đội chủ chỉ còn 10 người từ phút 33, HLV Unai Emery đã công khai chỉ trích các cầu thủ Aston Villa, thậm chí gắn cho họ cái mác “lazy” (lười biếng).

HLV Emery giận dữ với các cầu thủ Aston Villa

Đội bóng thành Birmingham chưa có nổi chiến thắng đầu tiên ở mùa giải 2024/25 khi đánh rơi lợi thế trước Sunderland. Emery tức giận đến mức rời khu kỹ thuật, đi thẳng vào đường hầm 30 giây trước tiếng còi mãn cuộc.

Ông khẳng định kể cả Aston Villa có thắng đi nữa thì tâm trạng cũng không thay đổi: “Tôi thất vọng vì cách chúng tôi chơi, vì chúng tôi không còn thấy thoải mái với phong cách của mình. Aston Villa phải tìm lại bản sắc, sự tự tin và cá tính trong từng pha tranh chấp".

Sunderland phải chơi thiếu người từ phút 33 (Reinildo Mandava nhận thẻ đỏ), nhưng Aston Villa vẫn thi đấu mờ nhạt, thiếu tốc độ và không áp đặt được thế trận.

Emery gay gắt: “Chúng tôi đã lười biếng trong phòng ngự. Thật sự lười biếng. Bàn thua là minh chứng. Chúng tôi không còn cảm giác thống trị, không còn chơi theo cách của mình".

🔜 Emery nguy cơ mất việc

Dù thất vọng, chiến lược gia người Tây Ban Nha tin rằng đội bóng có thể sửa sai, như từng nhiều lần làm được trong 3 mùa qua. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh đây không còn là Villa với phong cách quen thuộc: “Chúng tôi cần lấy lại sự tự tin, không chỉ cá nhân mà cả tập thể. Chúng tôi phải có ý tưởng rõ ràng về lối chơi, từ đó mới tìm lại niềm tin".

Nguy cơ HLV Emery mất việc không hề nhỏ

Ngay cả khi Ollie Watkins ghi bàn cuối trận, Emery cho rằng đó chỉ là “một cú nhấp chuột” tạo sự hứng khởi nhất thời, nhưng không đủ để giải quyết vấn đề gốc rễ.

Theo báo chí Anh, việc không giành được vé dự Champions League khiến uy tín của HLV Emery trong mắt ban lãnh đạo và các cầu thủ Aston Villa xuống thấp. Thêm nữa, những bất đồng giữa ông với giới chóp bu đội chủ sân Villa Park liên quan đến kỳ chuyển nhượng mùa hè vẫn còn. Vì thế, nếu thành tích trên sân không sớm được cải thiện, Emery sẽ đứng trước nguy cơ trở thành HLV tiếp theo của giải Ngoại hạng Anh mất việc.

🔄 Ứng viên tiềm tàng thay Amorim

Thời gian gần đây, mối liên hệ giữa HLV Unai Emery với MU ngày một lớn hơn. Theo tiết lộ của tờ Daily Mail, MU đang theo dõi sát tình hình của Emery tại Villa Park.

Emery có thể thế chỗ Amorim tại MU

Nếu Aston Villa tiếp tục khủng hoảng và sa thải nhà cầm quân người Tây Ban Nha, MU có thể coi Emery là ứng viên sáng giá thay Amorim. Tuy nhiên, nhiều yếu tố vẫn cần “ăn khớp” trước khi kịch bản này trở thành hiện thực.

MU từng phải trả cho Sporting Lisbon nhiều tiền để đón Ruben Amorim về Old Trafford. Vì thế, không ngạc nhiên nếu "Quỷ đỏ" hướng đến Emery - một khi vị chiến lược gia này rời Aston Villa.

Tạm thời chiếc ghế của Amorim vơi bớt sức ép sau khi MU hạ Chelsea ở vòng 5. Nhưng điều đó không phải sự đảm bảo bởi "Quỷ đỏ" lúc này vẫn đang ngổn ngang vấn đề, trong khi Amorim lại cho thấy sự thích ứng quá chậm chạp với giải Ngoại hạng Anh.