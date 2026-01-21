Bầu Đức thưởng 3 tỷ đồng nếu Việt Nam thắng Hàn Quốc ở U23 châu Á

Ông bầu Đoàn Nguyên Đức chia sẻ với VnExpress chiều 21/1 tại TP HCM. Ảnh: Đức Đồng

Hôm 17/1, sau khi Việt Nam hạ UAE để vào bán kết, bầu Đức đã thưởng cho đội tuyển một tỷ đồng và cho 5 cầu thủ xuất thân từ Học viện HAGL và Nutifood mỗi người 50 triệu đồng. Nhóm này gồm thủ môn Trần Trung Kiên, hậu vệ Phạm Lý Đức, Nguyễn Hiểu Minh, tiền vệ Nguyễn Thái Quốc Cường và tiền đạo Nguyễn Quốc Việt.

Sau đó, ông còn treo thưởng hai tỷ đồng và thưởng 5 "gà nhà" của kể trên mỗi người 200 triệu đồng nếu vào chung kết. Tuy nhiên, ở trận bán kết tối 20/1, Việt Nam thua Trung Quốc 0-3, chỉ còn mục tiêu tranh giải ba với Hàn Quốc.

Chứng kiến đội nhà thua trận, bầu Đức rất buồn. Nhưng ông cho rằng cầu thủ mới là những người bị tổn thương nhất lúc này. Trao đổi với VnExpress tối 21/1, ông tuyên bố: "Tôi biết, các cháu đang rất thất vọng. Để khích lệ tinh thần, tôi quyết định vẫn thưởng như mức đã công bố ở bán kết".

Theo bầu Đức, thầy trò HLV Kim Sang-sik đã trải qua một hành trình tốt tại U23 châu Á. Ông cho rằng, mục tiêu vô địch có thể "khó khăn và lãng mạn", nhưng cạnh tranh vị trí thứ ba thì hoàn toàn có thể. "Năm nay, vào đến top 4 đội mạnh nhất là thành công rồi", ông nhận xét. "Còn trước Hàn Quốc, tôi nghĩ cơ hội sẽ chia đều. Biết là rất khó nhưng trong bóng đá mọi thứ đều có thể xảy ra. Hy vọng tôi sẽ tốn tiền cho thầy trò Kim Sang-sik".

Bầu Đức bước chân vào bóng đá từ 2001, sau khi mua lại đội bóng hạng Nhất Gia Lai và đổi tên thành Hoàng Anh Gia Lai. Ông ban đầu nổi tiếng với chiến lược vung tiền mua các cầu thủ ngôi sao, trong đó có những huyền thoại tầm cỡ Đông Nam Á như Kiatisuk Senamuang. Năm 2007, ông lại đi đầu trong việc xây dựng học viện bóng đá HAGL, và mỗi năm đầu tư hàng chục tỷ đồng cho việc vận hành. Đổi lại, lò đào tạo này sản sinh ra thế hệ cầu thủ nổi tiếng như Nguyễn Công Phượng, Lương Xuân Trường, Nguyễn Tuấn Anh hay Nguyễn Văn Toàn...

Sau thời gian im hơi lặng tiếng với bóng đá vì kinh tế khó khăn. Bầu Đức đang dần trở lại với bóng đá khi đã tái cấu trúc được công ty, làm ăn có lãi. Ông mới đây quyết định dành 160 căn hộ và cổ phiếu, tương đương 800 tỷ đồng để tri ân người lao động đã gắn bó với doanh nghiệp trong giai đoạn khó khăn từ năm 2016.

Còn với bóng đá, ông chủ HAGL cho biết ngay cả trong thời gian vừa qua vẫn âm thầm đào tạo trẻ, đóng góp cho bóng đá Việt Nam. Ông cho biết, khi tình hình kinh tế "khỏe", sẽ đầu tư mạnh trở lại cho đội HAGL, đặt mục tiêu sẽ vô địch V-League 2027-2028.

Trận Việt Nam - Hàn Quốc sẽ diễn ra lúc 22 thứ Sáu ngày 23/1.