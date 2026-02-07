Barcelona tính "đánh cả cụm" của MU, chi 74 triệu bảng mua Rashford - Martinez

Barcelona quyết tâm mua đứt Rashford

Ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm ngoái, Rashford đã thực hiện bước đi trong mơ khi rời MU để gia nhập Barcelona theo dạng cho mượn kèm điều khoản mua đứt trị giá khoảng 30 triệu euro (26 triệu bảng). Khi mới cập bến Nou Camp, nhiều ý kiến cho rằng Rashford sẽ gặp khó khăn trong việc cạnh tranh suất đá chính. Tuy nhiên, tuyển thủ Anh đã vượt xa kỳ vọng, được sử dụng ở nhiều vai trò khác nhau và ghi dấu ấn rõ rệt với 10 bàn thắng cùng 13 kiến tạo sau 33 lần ra sân trên mọi đấu trường.

Barcelona muốn chiêu mộ cả Rashford lẫn Martinez của MU

Dù Barcelona vẫn đang đối mặt với khó khăn tài chính, những màn trình diễn ấn tượng của Rashford khiến họ có cơ hội sở hữu “món hời” nếu mua đứt anh với giá chỉ 26 triệu bảng vào mùa hè. Theo báo cáo từ tờ Fichajes (Tây Ban Nha), Barcelona đã “quyết định” sẽ giữ Rashford ở lại lâu dài sau khi mùa giải kết thúc.

Nguồn tin này viết: “Câu chuyện Rashford tại Barcelona dường như đã đi đến hồi kết. Sau nhiều tháng xuất hiện tin đồn, hoài nghi và những kịch bản bỏ ngỏ, CLB cuối cùng đã đưa ra quyết định dứt khoát về tương lai của tiền đạo người Anh. Dù mùa giải vẫn chưa chính thức khép lại, ban lãnh đạo đội bóng xứ Catalunya tin rằng không còn lý do gì để chờ đợi thêm. Kế hoạch đã được vạch sẵn và hướng thẳng tới một sự tiếp nối mang tính lâu dài”.

Barcelona tính “đánh cả cụm”

Không dừng lại ở đó, trang Caught Offside (Anh) cho biết Barcelona còn đang nhắm tới trung vệ Lisandro Martinez của MU, người đã trở thành một trong những cầu thủ thi đấu nổi bật nhất của “Quỷ đỏ” trong thời gian gần đây.

Martinez được định giá khoảng 55 triệu euro (xấp xỉ 48 triệu bảng), và Barcelona được cho là “tự tin ngầm” vào khả năng hoàn tất thương vụ này. Tuy nhiên, thông tin xung quanh tương lai của trung vệ người Argentina vẫn còn nhiều luồng ý kiến trái chiều.

Một nguồn tin cho biết: “Như nhiều cầu thủ khác của MU, hợp đồng hiện tại của Martinez có thời hạn đến năm 2027, và CLB còn tùy chọn gia hạn thêm 1 năm. Old Trafford chưa rơi vào trạng thái hoảng loạn, nhưng phong độ cao của cậu ấy tất nhiên đã lọt vào mắt xanh của một số đội bóng, trong đó Barcelona là cái tên duy nhất có thể xác nhận vào lúc này”.

Trong khi đó, một nguồn khác tiết lộ với Caught Offside: “Dĩ nhiên MU không muốn bán, và nhiều khả năng họ sẽ sớm nghiêm túc bàn tới việc gia hạn hợp đồng. Tuy vậy, trong nội bộ những người thân cận với Barcelona, có niềm tin rằng nếu mức giá phù hợp, một thỏa thuận hoàn toàn có thể được thực hiện”.

Nếu cả hai thương vụ cùng xảy ra, Barcelona có thể chi ra tổng cộng khoảng 74 triệu bảng để mang về bộ đôi Rashford và Martinez từ MU.