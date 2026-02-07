Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MU thăng hoa: Carrick giúp Casemiro chạy ít đi, tấn công hiệu quả hơn

Sự kiện: Manchester United Premier League 2025-26 Man Utd - Tottenham

Casemiro đang hồi sinh mạnh mẽ trong những tháng cuối cùng khoác áo MU. Tiền vệ người Brazil chấp nhận và thích nghi với cách sử dụng của HLV tạm quyền Michael Carrick.

   

Casemiro hồi sinh

Quay ngược dòng thời gian, trở lại thời khắc tăm tối nhất trong sự nghiệp của Casemiro tại MU. Đó là thất bại 0-2 của “Quỷ đỏ” ngay trên sân nhà trước Newcastle vào ngày 31/12/2024. Trận đó, Joshua Zirkzee bị chính các CĐV MU mỉa mai khi rời sân chỉ sau 33 phút thi đấu. Nhưng cảm nhận chung lúc ấy là nếu Casemiro bị thay ra ở thời điểm đó, phản ứng từ khán đài còn dữ dội hơn.

Casemiro từng&nbsp;bị loại khỏi đội hình MU trong suốt một tháng sau trận thua&nbsp;Newcastle vào tháng 12/2024

Casemiro từng bị loại khỏi đội hình MU trong suốt một tháng sau trận thua Newcastle vào tháng 12/2024

Tiền vệ người Brazil sau đó không ra sân trong suốt một tháng, bị đẩy lên ghế dự bị ở 5 trận kế tiếp. Thế nhưng, nếu lúc này phải đặt câu hỏi ai là cầu thủ mà MU không thể mất trong phần còn lại của mùa giải, Casemiro chắc chắn nằm trong nhóm đầu tiên.

Từng bị xem là chậm chạp, dễ bị khai thác ở khu trung tuyến, Casemiro giờ đây lại tỏa sáng. Anh sẽ rời Old Trafford khi hợp đồng đáo hạn vào cuối mùa giải và mọi dấu hiệu cho thấy tiền vệ người Brazil sẽ khép lại chặng đường tại MU theo cách tích cực. Vậy điều gì đã giúp Casemiro lột xác?

Người ta vẫn nói: “Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi”. Nhưng phong độ lại chịu tác động bởi rất nhiều yếu tố: đội bóng, chiến thuật, đồng đội. Nói cách khác, phong độ phụ thuộc vào hoàn cảnh. Đôi khi, một cầu thủ trông như sa sút không phải vì anh ta kém đi, mà vì những điều kiện xung quanh không còn phù hợp để phát huy điểm mạnh.

Dưới thời Amorim, Casemiro thường xuyên rơi vào tình thế phải một mình che chắn những khoảng trống lớn ở khu trung tuyến

Dưới thời Amorim, Casemiro thường xuyên rơi vào tình thế phải một mình che chắn những khoảng trống lớn ở khu trung tuyến

Mùa này, Casemiro thường xuyên được đặt vào những hoàn cảnh giúp anh chơi tốt nhất. Trong giai đoạn Ruben Amorim dẫn dắt MU (từ tháng 11/2024 đến tháng 1/2026), Casemiro phải đảm nhiệm vai trò đòi hỏi nền tảng thể lực rất lớn. Tuy nhiên, sự chuẩn bị trong giai đoạn tiền mùa giải đã giúp anh đáp ứng được yêu cầu đó ở mùa này, với hình ảnh một Casemiro gọn gàng và khỏe khoắn hơn rõ rệt.

“Tiền mùa giải là lúc phải cày ải thật sự, làm những công việc nặng nhất. Khi vào mùa, bạn mới có thể tập trung hoàn toàn cho các trận đấu”, Casemiro chia sẻ về mùa hè 2025 của mình.

Amorim cũng xứng đáng nhận lời khen trong việc cải thiện thể lực MU, một điểm mạnh rõ nét dưới thời ông. Việc MU không thi đấu cúp châu Âu mùa này và sớm bị loại khỏi các giải đấu cúp quốc nội, chỉ đá tổng cộng 40 trận, cũng giúp “đôi chân” của Casemiro được bảo toàn trong mùa giải cuối cùng tại Old Trafford.

Carrick giúp Casemiro chạy ít đi

Kể từ khi thay thế Amorim vào tháng 1, Carrick đã tiếp tục cải thiện môi trường thi đấu của Casemiro trên sân. Về mặt phòng ngự, việc chuyển từ sơ đồ 5-2-3 (đòi hỏi pressing cao) sang hệ thống 4-4-2 kín kẽ, thận trọng hơn đã giúp Casemiro giảm đáng kể quãng đường phải bao phủ.

Các phương án phòng ngự mà Carrick áp dụng giúp Casemiro được bảo vệ tốt hơn nhiều, đồng thời phát huy tối đa những điểm mạnh của anh

Các phương án phòng ngự mà Carrick áp dụng giúp Casemiro được bảo vệ tốt hơn nhiều, đồng thời phát huy tối đa những điểm mạnh của anh

Dù MU thường xuyên đối đầu các đội kiểm soát bóng, dưới thời Carrick, Casemiro chỉ chạy trung bình 10,3 km mỗi 90 phút, so với 10,7 km/90 phút dưới thời Amorim.

Ở hai biên, đặc biệt trong chiến thắng 2-0 của MU trước Man City ngày 17/1, các hậu vệ biên, cầu thủ chạy cánh và tiền đạo gần bóng thường cùng áp sát, hỗ trợ tiền vệ trung tâm gần nhất. Điều này giúp Casemiro không phải “đơn thương độc mã” phòng ngự, qua đó nâng cao hiệu quả tranh chấp.

Xu hướng tiết kiệm năng lượng và tối ưu từng pha hành động cũng thể hiện rõ trong các chỉ số tranh chấp. Dưới thời Carrick, Casemiro tham gia trung bình 9,5 pha đấu tay đôi mỗi 90 phút, giảm so với 12,6 dưới thời Amorim, nhưng tỷ lệ thành công lại tăng từ 51% lên 58%.

Với sự hỗ trợ tốt hơn từ các đồng đội xung quanh và quãng đường phải bao quát ngắn hơn, Casemiro có thể chọn đúng thời điểm để lao vào tranh chấp và tắc bóng, qua đó thể hiện hiệu quả rõ rệt trong chiến thắng của Man Utd trước Man City

Với sự hỗ trợ tốt hơn từ các đồng đội xung quanh và quãng đường phải bao quát ngắn hơn, Casemiro có thể chọn đúng thời điểm để lao vào tranh chấp và tắc bóng, qua đó thể hiện hiệu quả rõ rệt trong chiến thắng của Man Utd trước Man City

Ở mặt trận tấn công, Casemiro đã ghi 5 bàn và có 2 kiến tạo tại Ngoại hạng Anh mùa này, chỉ còn kém 1 bàn so với mùa giải VĐQG hiệu quả nhất trong sự nghiệp của anh. Tiền vệ người Brazil thậm chí ghi nhiều bàn không tính penalty hơn Viktor Gyokeres, Mohamed Salah và Bukayo Saka, góp phần đưa MU vào cuộc đua giành vé Champions League.

Bốn trong số các bàn thắng của Casemiro đến trực tiếp từ các tình huống cố định hoặc pha bóng ngay sau đó. Mùa này, MU là đội tận dụng tình huống cố định hiệu quả nhất Ngoại hạng Anh, với 8 bàn trên mỗi 100 tình huống.

Trong các pha “bóng chết”, Casemiro thường xuất hiện ở cột xa, bứt tốc thoát kèm rồi đánh đầu ghi bàn, như trong chiến thắng 3-2 trước Fulham cuối tuần trước. MU cũng thường bố trí một cầu thủ đứng gần Casemiro để “làm tường”, che chắn hậu vệ đối phương trước khi bóng tìm đến đầu cựu sao Real Madrid.

Trong trận MU hòa&nbsp;Bournemouth 4-4 vào ngày 16/12, Casemiro đã thoát khỏi sự đeo bám của Diakite trước khi đánh đầu ghi bàn ở cột xa, một phần nhờ pha che&nbsp;người khôn ngoan của Leny Yoro

Trong trận MU hòa Bournemouth 4-4 vào ngày 16/12, Casemiro đã thoát khỏi sự đeo bám của Diakite trước khi đánh đầu ghi bàn ở cột xa, một phần nhờ pha che người khôn ngoan của Leny Yoro

Không chỉ ghi bàn, khả năng xử lý bóng tổng thể của Casemiro mùa này cũng tiến bộ rõ rệt. Anh vốn có xu hướng chuyền trực diện, một phẩm chất có thể là “con dao hai lưỡi” tùy chiến thuật. Dưới thời Amorim, MU khuyến khích các bài phối hợp kết thúc bằng đường chuyền nhanh cho các tiền đạo băng xuống, khiến thế trận trở nên rất mở. Khi hàng thủ không kịp dâng cao, hai tiền vệ trung tâm phải che phủ khoảng trống lớn.

Việc đá cặp với Bruno Fernandes, cầu thủ có khả năng di chuyển bền bỉ, phần nào giảm áp lực cho Casemiro. Tuy nhiên, dưới thời Carrick, lối chơi trở nên chậm rãi và kiểm soát hơn. Khoảng cách giữa tuyến tiền vệ phòng ngự và hàng công được rút ngắn, cả đội di chuyển đồng bộ. Trong bối cảnh đó, những đường chuyền trực diện của Casemiro trở thành rủi ro cần thiết, thay vì yếu tố phơi bày điểm yếu tập thể.

Pha chuyền bóng không cần nhìn của Casemiro khiến Iwobi phải dịch chuyển trọng tâm sang phải, qua đó mở ra khoảng trống để triển khai pha bóng tiếp theo

Pha chuyền bóng không cần nhìn của Casemiro khiến Iwobi phải dịch chuyển trọng tâm sang phải, qua đó mở ra khoảng trống để triển khai pha bóng tiếp theo

Bàn thắng của Matheus Cunha vào lưới Fulham là ví dụ điển hình. Casemiro nhận bóng ở trung lộ, xoay người và hướng ánh nhìn sang cánh trái, đánh lạc hướng Alex Iwobi, trước khi tung đường chọc khe quyết định.

Phảng phất hình bóng Casemiro phiên bản Real Madrid

Ở giai đoạn sa sút nhất, Casemiro từng bị nghi ngờ về khả năng xử lý bóng dưới áp lực và tham gia triển khai lối chơi. Mùa này, dưới thời Amorim, MU thường bỏ qua triển khai bóng ngắn do thủ môn Senne Lammens phù hợp chơi bóng dài hơn. Những tình huống hỗn loạn đó lại phù hợp với Casemiro, người đọc điểm rơi tốt và chủ động tranh chấp bóng hai.

Casemiro kéo Iwobi lệch hẳn sang biên, khiến tiền vệ này tỏ ra bối rối và ra hiệu vì sự lúng túng trong phương án pressing của đội nhà, trong khi Mainoo trở thành người đảm nhiệm nhiệm vụ thoát pressing và triển khai bóng từ tuyến dưới

Casemiro kéo Iwobi lệch hẳn sang biên, khiến tiền vệ này tỏ ra bối rối và ra hiệu vì sự lúng túng trong phương án pressing của đội nhà, trong khi Mainoo trở thành người đảm nhiệm nhiệm vụ thoát pressing và triển khai bóng từ tuyến dưới

Trước Fulham, Carrick yêu cầu MU triển khai từ tuyến dưới ở một số thời điểm, nhưng vẫn tính đến điểm mạnh và yếu của Casemiro. Trong quá trình triển khai bóng, anh đôi khi dạt rộng, kéo Iwobi khỏi vị trí quen thuộc, mở ra hành lang trung tâm cho Kobbie Mainoo nhận bóng.

Việc ưu tiên cầu thủ kỹ thuật hơn trong không gian hẹp là lựa chọn hợp lý. Casemiro sau đó di chuyển lại gần Mainoo để nhận bóng trong điều kiện ít áp lực hơn. Cách sử dụng này gợi nhớ giai đoạn thành công nhất của Casemiro tại Real Madrid, khi Zinedine Zidane và Carlo Ancelotti thường để Luka Modric và Toni Kroos lùi sâu tổ chức lối chơi, đẩy Casemiro lên cao hơn khi có bóng, qua đó hạn chế những tình huống anh có thể gặp bất lợi.

Việc Casemiro được bố trí chơi cao hơn ở tuyến giữa của Real Madrid khi đội kiểm soát bóng giúp anh nhận bóng trong điều kiện ít áp lực hơn

Việc Casemiro được bố trí chơi cao hơn ở tuyến giữa của Real Madrid khi đội kiểm soát bóng giúp anh nhận bóng trong điều kiện ít áp lực hơn

Với một cầu thủ giàu thành tích như Casemiro, nhân tố trung tâm trong một trong những kỷ nguyên vĩ đại nhất của Real Madrid, đã từng tồn tại nguy cơ danh tiếng của anh bị ảnh hưởng sau mùa giải trước. Nhưng màn hồi sinh này, cùng việc chấp nhận và thích nghi với cách sử dụng của Carrick, đã đặt nền móng cho một cái kết đẹp hơn nhiều tại nước Anh.

MU hiện kém vị trí thứ ba 5 điểm, trong khi vẫn còn 42 điểm để cạnh tranh. Và Casemiro, “kẻ chinh phục” mọi danh hiệu lớn, sẽ hy vọng rời Old Trafford mà không phải nuối tiếc điều gì.

Theo Sỹ Ánh

Nguồn: [Link nguồn]

-07/02/2026 05:33 AM (GMT+7)
