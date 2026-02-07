MU mở cửa bán Yoro cho Real Madrid: Hé lộ thỏa thuận ngầm giữa các bên

Yoro mất chỗ đứng ở MU và cơ hội của Real Madrid

Leny Yoro gia nhập MU từ Lille vào mùa hè năm 2024 với mức phí 52 triệu bảng. Thời điểm đó, Real Madrid cũng theo đuổi trung vệ người Pháp nhưng rút lui khỏi quá trình đàm phán vì không cạnh tranh được mức phí chuyển nhượng với "Quỷ đỏ".

Tính đến nay, Yoro đã ra sân 56 trận, tuy nhiên anh không có vị trí ổn định dưới thời HLV Ruben Amorim và hiện gần như bị gạt khỏi kế hoạch kể từ khi Michael Carrick nắm quyền HLV tạm quyền.

Thỏa thuận ngầm với MU có thể giúp Real Madrid chiêu mộ trung vệ Yoro

Trong 3 trận gần nhất (gặp Man City, Arsenal và Fulham), cầu thủ 22 tuổi chỉ thi đấu 1 phút. Việc đội bóng toàn thắng cả 3 trận càng khiến cơ hội trở lại đội hình chính của trung vệ 22 tuổi trở nên mong manh.

Sự thay đổi chiến thuật của Carrick, từ sơ đồ 3 trung vệ sang hàng thủ 4 người với 2 trung vệ thuần túy, cũng khiến Yoro gặp bất lợi, bởi bộ đôi Lisandro Martinez - Harry Maguire thể hiện phong độ tốt và chiếm trọn niềm tin của ban huấn luyện.

Thỏa thuận ngầm giúp Real chiêu mộ Yoro giá "bèo"

Theo Fichajes, dù MU chưa chính thức đưa Yoro vào danh sách chuyển nhượng, họ sẵn sàng “mở cửa cho một cuộc chia tay” nếu Real Madrid chấp nhận trả khoảng 70 triệu euro (tương đương 61 triệu bảng). Đây sẽ là thương vụ mang lại lợi nhuận đáng kể cho đội bóng Anh chỉ sau chưa đầy 2 năm.

Tuy nhiên, Real Madrid có thể không cần chi số tiền lớn như vậy. Một báo cáo được công bố ngay sau khi Yoro ký hợp đồng với MU cho biết, 2 CLB đã đạt thỏa thuận miệng, theo đó trung vệ người Pháp có thể rời Old Trafford để gia nhập "Đội bóng Hoàng gia" trong vòng 2 năm.

Báo cáo này nêu rõ: “Real Madrid đã đạt được thỏa thuận không chính thức nhưng thông qua một số bên trung gian rằng Leny Yoro có một thỏa thuận miệng với MU. Đây không phải thỏa thuận được ký kết, nhưng là sự đồng thuận bằng lời nói, theo đó cầu thủ người Pháp có thể ký hợp đồng với đội bóng Hoàng gia trong vòng 2 mùa giải tới.

Khả năng này có thể được thực hiện nếu Real Madrid tiếp tục quan tâm và cầu thủ không hạnh phúc tại Manchester, với điều kiện mức giá được chi trả tương đương số tiền mà đội bóng Anh đã bỏ ra, khoảng 50–55 triệu euro".

Real Madrid đánh giá, Yoro là “cầu thủ trưởng thành hơn và sẵn sàng đảm nhận trách nhiệm đá chính ngay lập tức” sau 2 mùa giải thi đấu tại Anh, bất chấp việc quãng thời gian của anh ở MU bị xem là thiếu ổn định.

MU không từ chối bán vì lí do tài chính

Nguồn tin cũng cho hay, MU rất sẵn sàng cho thương vụ như vậy nhằm cân đối tài chính và sắp xếp lại đội hình trong quá trình tái thiết, đồng thời nhấn mạnh bản thân Yoro “sẽ không phản đối việc thay đổi môi trường thi đấu nếu đề xuất chuyên môn đủ thuyết phục”.

Dù vậy, cơ hội ở lại MU vẫn chưa hoàn toàn khép lại với Yoro. Hợp đồng của Harry Maguire sẽ hết hạn vào cuối mùa giải, dẫn đến khoảng trống nơi hàng thủ nếu trung vệ người Anh ra đi. Tuy nhiên, Yoro cần đối mặt với sự cạnh tranh suất đá chính khắc nghiệt do Matthijs de Ligt sắp trở lại sau chấn thương, bên cạnh sự tiến bộ của cầu thủ trẻ Ayden Heaven.