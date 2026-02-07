Trực tiếp bóng đá Barcelona - Mallorca: Chủ nhà ghi bàn thứ 3 (La Liga) (Hết giờ)
(Vòng 23 La Liga) Barcelona khiến mành lưới của Mallorca phải rung lên lần thứ 3, qua đó ấn định chiến thắng đậm đà.
Danh sách các trận đấu HOT
Laliga | 22h15, 7/2 | Nou Camp
Điểm
Joan Garcia
Kounde
Cubarsi
Araujo
Balde
Fermin Lopez
Casado
Olmo
Yamal
Rashford
Lewandowski
Điểm
Roman
Maffeo
Lopez
Valjent
Mojica
Mascarell
Costa
Virgili
Torre
Morey
Muriqi
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
Tình huống nổi bật
1’
TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU
Barcelona giao bóng.
8’
KHÔNG ĐƯỢC
Rashford cố gắng treo bóng nhưng hậu vệ của Mallorca đã xuất sắc truy cản.
12’
NỖ LỰC ĐÁNH ĐẦU
Cú đánh đầu cận thành của Virgili đưa bóng đi đúng vị trí mà thủ môn Garcia chọn sẵn.
17’
KHÔNG VÀO!!!
Muriqi lao vào không kịp khi đón đường căng ngang của đồng đội.
26’
RASHFORD LỠ SIÊU PHẨM!!
Rashford đi bóng vào trung lộ, tiếp đó tung ra cú dứt điểm trái phá. Tiếc thay anh đưa bóng đi chệch khung thành của đối phương trong gang tấc.
29’
VÀO!! BARCELONA MỞ TỶ SỐ!!
Rashford sút xa đưa bóng đập vào người Lopez của Mallorca và nảy sang chân của Olmo. Cuối cùng, bóng tìm đến chân của Lewandowski. Tiền đạo người Ba Lan bình tĩnh lừa đối thủ để mở ra góc sút thuận lợi, tiếp đó dứt điểm gọn gàng mở tỷ số.
36’
NỖ LỰC ĐÁNH ĐẦU
Cubarsi bật lên đánh đầu ở cự li gần nhưng anh đưa bóng đi không chính xác.
45’
BÙ GIỜ HIỆP MỘT
Hiệp 1 có 3 phút bù giờ.
45+3’
BỎ LỠ ĐÁNG TIẾC!!
Rashford sút phạt đầy khó chịu nhưng không thắng được thủ môn của Mallorca. Bóng bật ra và các cầu thủ Barcelona liên tục dứt điểm bồi nhưng họ tiếp tục bỏ lỡ.
HẾT HIỆP MỘT
Barcelona tạm dẫn Mallorca 1-0.
HIỆP HAI BẮT ĐẦU
Mallorca giao bóng.
50’
NỖ LỰC DỨT ĐIỂM
Rashford đột phá và nỗ lực dứt điểm nhưng hậu vệ của Mallorca đã truy cản thành công.
54’
BÓNG TRÚNG XÀ NGANG!!
Cú dứt điểm bằng đùi của Lewandowski đã đưa bóng dội trúng xà ngang khung thành đối phương.
59’
CỨU THUA TỐT
Fermin Lopez nhắm dứt điểm vào góc gần nhưng thủ môn của Mallorca chơi tập trung để cản phá thành công.
61’
VÀO!!! BARCELONA NHÂN ĐÔI CÁCH BIỆT!!
Yamal khống chế bóng một nhịp và sút xa quyết đoán, đưa bóng vào góc khó, khiến thủ môn đối phương phải chôn chân đứng nhìn.
75’
KHÔNG VÀO!!
Yamal tung ra cú đặt lòng đầy khó chịu, đưa bóng đi chệch khung thành của Mallorca trong gang tấc.
75’
KHÔNG VÀO!!
Yamal tung ra cú đặt lòng đầy khó chịu, đưa bóng đi chệch khung thành của Mallorca trong gang tấc.
83’
VÀO!!! BARCELONA GHI BÀN THỨ 3!!
Bernal thoát xuống và bình tĩnh lừa bóng qua đối phương. Tiếp đó, anh dễ dàng dứt điểm tung lưới Mallorca.
90’
BÙ GIỜ HIỆP HAI
Hiệp 2 có 2 phút bù giờ.
90+3’
TRẬN ĐẤU KẾT THÚC
Barcelona thắng Mallorca 3-0.
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Hàng công Barca vào phom
Trước khi tái xuất ở Cúp nhà vua và Champions League, Barcelona buộc phải duy trì cường độ tại đấu trường quốc nội, nơi họ đã thắng 11/12 vòng gần nhất. Những chiến thắng thuyết phục trước Real Oviedo (3-0 trên sân nhà) và Elche (3-1 trên sân khách) tiếp tục khẳng định sức mạnh của hàng công đang vào phom của Barca.
Phong độ sân nhà đáng sợ
Đội bóng xứ Catalunya hiện sở hữu hiệu suất ghi bàn vượt trội, với số bàn thắng nhiều hơn ít nhất gấp đôi so với phần lớn các đối thủ còn lại tại La Liga. Đáng chú ý, các CĐV trung thành có mặt ở mọi trận sân nhà mùa này đã chứng kiến Barca ghi tới 31 bàn trong chuỗi 10 chiến thắng liên tiếp. Đây rõ ràng là minh chứng cho sự hủy diệt tại “pháo đài” của mình.
Đội khách có thể gây ra bất ngờ?
Ở chiều ngược lại, Mallorca vừa có hai chiến thắng quan trọng trên sân nhà trước Athletic Bilbao (3-2) và Sevilla (4-1), qua đó tạm thời giữ được vị trí an toàn. Tuy nhiên, cục diện nhóm cuối bảng vẫn vô cùng căng thẳng khi khoảng cách giữa vị trí thứ 9 và 18 chỉ là 4 điểm trước vòng đấu này.
(NLĐO) - Lamine Yamal vượt qua cố huyền thoại Diego Maradona về số bàn thắng nhưng vẫn còn kém xa siêu sao Lionel Messi trong màu áo Barcelona.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-07/02/2026 15:47 PM (GMT+7)