Trực tiếp bóng đá Barcelona - Mallorca: Chủ nhà ghi bàn thứ 3 (La Liga) (Hết giờ)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay La liga 2025-26 Barcelona

(Vòng 23 La Liga) Barcelona khiến mành lưới của Mallorca phải rung lên lần thứ 3, qua đó ấn định chiến thắng đậm đà.

  

Laliga | 22h15, 7/2 | Nou Camp

Barcelona
Trực tiếp bóng đá Barcelona - Mallorca: Chủ nhà ghi bàn thứ 3 (La Liga) (Hết giờ) - 1
3 - 0
Trực tiếp bóng đá Barcelona - Mallorca: Chủ nhà ghi bàn thứ 3 (La Liga) (Hết giờ) - 1
Mallorca
(H1: 1-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận
Lewandowski 29' Xem video
Yamal 61' Xem video
Bernal 83' Xem video

Tình huống nổi bật

1’

 Trực tiếp bóng đá Barcelona - Mallorca: Chủ nhà ghi bàn thứ 3 (La Liga) (Hết giờ) - 1

TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU

Barcelona giao bóng. 

8’

 Trực tiếp bóng đá Barcelona - Mallorca: Chủ nhà ghi bàn thứ 3 (La Liga) (Hết giờ) - 1

KHÔNG ĐƯỢC

Rashford cố gắng treo bóng nhưng hậu vệ của Mallorca đã xuất sắc truy cản. 

12’

 Trực tiếp bóng đá Barcelona - Mallorca: Chủ nhà ghi bàn thứ 3 (La Liga) (Hết giờ) - 1

NỖ LỰC ĐÁNH ĐẦU

Cú đánh đầu cận thành của Virgili đưa bóng đi đúng vị trí mà thủ môn Garcia chọn sẵn. 

17’

 Trực tiếp bóng đá Barcelona - Mallorca: Chủ nhà ghi bàn thứ 3 (La Liga) (Hết giờ) - 1

KHÔNG VÀO!!!

Muriqi lao vào không kịp khi đón đường căng ngang của đồng đội.

26’

 Trực tiếp bóng đá Barcelona - Mallorca: Chủ nhà ghi bàn thứ 3 (La Liga) (Hết giờ) - 1

RASHFORD LỠ SIÊU PHẨM!!

Rashford đi bóng vào trung lộ, tiếp đó tung ra cú dứt điểm trái phá. Tiếc thay anh đưa bóng đi chệch khung thành của đối phương trong gang tấc. 

29’

 Trực tiếp bóng đá Barcelona - Mallorca: Chủ nhà ghi bàn thứ 3 (La Liga) (Hết giờ) - 1

VÀO!! BARCELONA MỞ TỶ SỐ!!

Rashford sút xa đưa bóng đập vào người Lopez của Mallorca và nảy sang chân của Olmo. Cuối cùng, bóng tìm đến chân của Lewandowski. Tiền đạo người Ba Lan bình tĩnh lừa đối thủ để mở ra góc sút thuận lợi, tiếp đó dứt điểm gọn gàng mở tỷ số.

36’

 Trực tiếp bóng đá Barcelona - Mallorca: Chủ nhà ghi bàn thứ 3 (La Liga) (Hết giờ) - 1

NỖ LỰC ĐÁNH ĐẦU

Cubarsi bật lên đánh đầu ở cự li gần nhưng anh đưa bóng đi không chính xác. 

45’

BÙ GIỜ HIỆP MỘT

Hiệp 1 có 3 phút bù giờ. 

45+3’

 Trực tiếp bóng đá Barcelona - Mallorca: Chủ nhà ghi bàn thứ 3 (La Liga) (Hết giờ) - 1

BỎ LỠ ĐÁNG TIẾC!!

Rashford sút phạt đầy khó chịu nhưng không thắng được thủ môn của Mallorca. Bóng bật ra và các cầu thủ Barcelona liên tục dứt điểm bồi nhưng họ tiếp tục bỏ lỡ. 

 Trực tiếp bóng đá Barcelona - Mallorca: Chủ nhà ghi bàn thứ 3 (La Liga) (Hết giờ) - 1

HẾT HIỆP MỘT

Barcelona tạm dẫn Mallorca 1-0. 

 Trực tiếp bóng đá Barcelona - Mallorca: Chủ nhà ghi bàn thứ 3 (La Liga) (Hết giờ) - 1

HIỆP HAI BẮT ĐẦU

Mallorca giao bóng. 

50’

 Trực tiếp bóng đá Barcelona - Mallorca: Chủ nhà ghi bàn thứ 3 (La Liga) (Hết giờ) - 1

NỖ LỰC DỨT ĐIỂM

Rashford đột phá và nỗ lực dứt điểm nhưng hậu vệ của Mallorca đã truy cản thành công. 

54’

 Trực tiếp bóng đá Barcelona - Mallorca: Chủ nhà ghi bàn thứ 3 (La Liga) (Hết giờ) - 1

BÓNG TRÚNG XÀ NGANG!!

Cú dứt điểm bằng đùi của Lewandowski đã đưa bóng dội trúng xà ngang khung thành đối phương. 

59’

 Trực tiếp bóng đá Barcelona - Mallorca: Chủ nhà ghi bàn thứ 3 (La Liga) (Hết giờ) - 1

CỨU THUA TỐT

Fermin Lopez nhắm dứt điểm vào góc gần nhưng thủ môn của Mallorca chơi tập trung để cản phá thành công. 

61’

 Trực tiếp bóng đá Barcelona - Mallorca: Chủ nhà ghi bàn thứ 3 (La Liga) (Hết giờ) - 1

VÀO!!! BARCELONA NHÂN ĐÔI CÁCH BIỆT!!

Yamal khống chế bóng một nhịp và sút xa quyết đoán, đưa bóng vào góc khó, khiến thủ môn đối phương phải chôn chân đứng nhìn. 

75’

 Trực tiếp bóng đá Barcelona - Mallorca: Chủ nhà ghi bàn thứ 3 (La Liga) (Hết giờ) - 1

KHÔNG VÀO!!

Yamal tung ra cú đặt lòng đầy khó chịu, đưa bóng đi chệch khung thành của Mallorca trong gang tấc. 

75’

KHÔNG VÀO!!

Yamal tung ra cú đặt lòng đầy khó chịu, đưa bóng đi chệch khung thành của Mallorca trong gang tấc. 

83’

 Trực tiếp bóng đá Barcelona - Mallorca: Chủ nhà ghi bàn thứ 3 (La Liga) (Hết giờ) - 1

VÀO!!! BARCELONA GHI BÀN THỨ 3!!

Bernal thoát xuống và bình tĩnh lừa bóng qua đối phương. Tiếp đó, anh dễ dàng dứt điểm tung lưới Mallorca.

90’

BÙ GIỜ HIỆP HAI

Hiệp 2 có 2 phút bù giờ. 

90+3’

 Trực tiếp bóng đá Barcelona - Mallorca: Chủ nhà ghi bàn thứ 3 (La Liga) (Hết giờ) - 1

TRẬN ĐẤU KẾT THÚC

Barcelona thắng Mallorca 3-0. 

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Trực tiếp bóng đá Barcelona - Mallorca: Chủ nhà ghi bàn thứ 3 (La Liga) (Hết giờ) - 1
Joan Garcia, Kounde, Cubarsi, Araujo, Balde, Fermin Lopez, Casado, Olmo, Yamal, Rashford, Lewandowski
Trực tiếp bóng đá Barcelona - Mallorca: Chủ nhà ghi bàn thứ 3 (La Liga) (Hết giờ) - 1
Roman, Maffeo, Lopez, Valjent, Mojica, Mascarell, Costa, Virgili, Torre, Morey, Muriqi

Hàng công Barca vào phom

Trước khi tái xuất ở Cúp nhà vua và Champions League, Barcelona buộc phải duy trì cường độ tại đấu trường quốc nội, nơi họ đã thắng 11/12 vòng gần nhất. Những chiến thắng thuyết phục trước Real Oviedo (3-0 trên sân nhà) và Elche (3-1 trên sân khách) tiếp tục khẳng định sức mạnh của hàng công đang vào phom của Barca.

Phong độ sân nhà đáng sợ

Đội bóng xứ Catalunya hiện sở hữu hiệu suất ghi bàn vượt trội, với số bàn thắng nhiều hơn ít nhất gấp đôi so với phần lớn các đối thủ còn lại tại La Liga. Đáng chú ý, các CĐV trung thành có mặt ở mọi trận sân nhà mùa này đã chứng kiến Barca ghi tới 31 bàn trong chuỗi 10 chiến thắng liên tiếp. Đây rõ ràng là minh chứng cho sự hủy diệt tại “pháo đài” của mình.

Đội khách có thể gây ra bất ngờ?

Ở chiều ngược lại, Mallorca vừa có hai chiến thắng quan trọng trên sân nhà trước Athletic Bilbao (3-2) và Sevilla (4-1), qua đó tạm thời giữ được vị trí an toàn. Tuy nhiên, cục diện nhóm cuối bảng vẫn vô cùng căng thẳng khi khoảng cách giữa vị trí thứ 9 và 18 chỉ là 4 điểm trước vòng đấu này.

Phá kỷ lục của Maradona, Yamal vẫn chưa thể chạm tới Messi
Phá kỷ lục của Maradona, Yamal vẫn chưa thể chạm tới Messi

(NLĐO) - Lamine Yamal vượt qua cố huyền thoại Diego Maradona về số bàn thắng nhưng vẫn còn kém xa siêu sao Lionel Messi trong màu áo Barcelona.

Bấm xem >>

Theo Tiến Sơn

