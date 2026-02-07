Trực tiếp bóng đá Barcelona - Mallorca: Chủ nhà ghi bàn thứ 3 (La Liga) (Hết giờ)

Laliga | 22h15, 7/2 | Nou Camp Barcelona 3 - 0 Mallorca (H1: 1-0) Thông tin trước trận Barcelona vs Mallorca Mallorca Điểm Joan Garcia Kounde Cubarsi Araujo Balde Fermin Lopez Casado Olmo Yamal Rashford Lewandowski Điểm Roman Maffeo Lopez Valjent Mojica Mascarell Costa Virgili Torre Morey Muriqi Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Barcelona Barcelona Mallorca Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 Lewandowski 29' Xem video Yamal 61' Xem video Bernal 83' Xem video Tình huống nổi bật 1’ TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU Barcelona giao bóng. 8’ KHÔNG ĐƯỢC Xem video Rashford cố gắng treo bóng nhưng hậu vệ của Mallorca đã xuất sắc truy cản. 12’ NỖ LỰC ĐÁNH ĐẦU Xem video Cú đánh đầu cận thành của Virgili đưa bóng đi đúng vị trí mà thủ môn Garcia chọn sẵn. 17’ KHÔNG VÀO!!! Xem video Muriqi lao vào không kịp khi đón đường căng ngang của đồng đội. 26’ RASHFORD LỠ SIÊU PHẨM!! Xem video Rashford đi bóng vào trung lộ, tiếp đó tung ra cú dứt điểm trái phá. Tiếc thay anh đưa bóng đi chệch khung thành của đối phương trong gang tấc. 29’ VÀO!! BARCELONA MỞ TỶ SỐ!! Xem video Rashford sút xa đưa bóng đập vào người Lopez của Mallorca và nảy sang chân của Olmo. Cuối cùng, bóng tìm đến chân của Lewandowski. Tiền đạo người Ba Lan bình tĩnh lừa đối thủ để mở ra góc sút thuận lợi, tiếp đó dứt điểm gọn gàng mở tỷ số. 36’ NỖ LỰC ĐÁNH ĐẦU Xem video Cubarsi bật lên đánh đầu ở cự li gần nhưng anh đưa bóng đi không chính xác. 45’ BÙ GIỜ HIỆP MỘT Hiệp 1 có 3 phút bù giờ. 45+3’ BỎ LỠ ĐÁNG TIẾC!! Xem video Rashford sút phạt đầy khó chịu nhưng không thắng được thủ môn của Mallorca. Bóng bật ra và các cầu thủ Barcelona liên tục dứt điểm bồi nhưng họ tiếp tục bỏ lỡ. HẾT HIỆP MỘT Barcelona tạm dẫn Mallorca 1-0. HIỆP HAI BẮT ĐẦU Mallorca giao bóng. 50’ NỖ LỰC DỨT ĐIỂM Xem video Rashford đột phá và nỗ lực dứt điểm nhưng hậu vệ của Mallorca đã truy cản thành công. 54’ BÓNG TRÚNG XÀ NGANG!! Xem video Cú dứt điểm bằng đùi của Lewandowski đã đưa bóng dội trúng xà ngang khung thành đối phương. 59’ CỨU THUA TỐT Xem video Fermin Lopez nhắm dứt điểm vào góc gần nhưng thủ môn của Mallorca chơi tập trung để cản phá thành công. 61’ VÀO!!! BARCELONA NHÂN ĐÔI CÁCH BIỆT!! Xem video Yamal khống chế bóng một nhịp và sút xa quyết đoán, đưa bóng vào góc khó, khiến thủ môn đối phương phải chôn chân đứng nhìn. 75’ KHÔNG VÀO!! Xem video Yamal tung ra cú đặt lòng đầy khó chịu, đưa bóng đi chệch khung thành của Mallorca trong gang tấc. 75’ KHÔNG VÀO!! Xem video Yamal tung ra cú đặt lòng đầy khó chịu, đưa bóng đi chệch khung thành của Mallorca trong gang tấc. 83’ VÀO!!! BARCELONA GHI BÀN THỨ 3!! Xem video Bernal thoát xuống và bình tĩnh lừa bóng qua đối phương. Tiếp đó, anh dễ dàng dứt điểm tung lưới Mallorca. 90’ BÙ GIỜ HIỆP HAI Hiệp 2 có 2 phút bù giờ. 90+3’ TRẬN ĐẤU KẾT THÚC Barcelona thắng Mallorca 3-0. ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Joan Garcia, Kounde, Cubarsi, Araujo, Balde, Fermin Lopez, Casado, Olmo, Yamal, Rashford, Lewandowski Roman, Maffeo, Lopez, Valjent, Mojica, Mascarell, Costa, Virgili, Torre, Morey, Muriqi

Hàng công Barca vào phom

Trước khi tái xuất ở Cúp nhà vua và Champions League, Barcelona buộc phải duy trì cường độ tại đấu trường quốc nội, nơi họ đã thắng 11/12 vòng gần nhất. Những chiến thắng thuyết phục trước Real Oviedo (3-0 trên sân nhà) và Elche (3-1 trên sân khách) tiếp tục khẳng định sức mạnh của hàng công đang vào phom của Barca.

Phong độ sân nhà đáng sợ

Đội bóng xứ Catalunya hiện sở hữu hiệu suất ghi bàn vượt trội, với số bàn thắng nhiều hơn ít nhất gấp đôi so với phần lớn các đối thủ còn lại tại La Liga. Đáng chú ý, các CĐV trung thành có mặt ở mọi trận sân nhà mùa này đã chứng kiến Barca ghi tới 31 bàn trong chuỗi 10 chiến thắng liên tiếp. Đây rõ ràng là minh chứng cho sự hủy diệt tại “pháo đài” của mình.

Đội khách có thể gây ra bất ngờ?

Ở chiều ngược lại, Mallorca vừa có hai chiến thắng quan trọng trên sân nhà trước Athletic Bilbao (3-2) và Sevilla (4-1), qua đó tạm thời giữ được vị trí an toàn. Tuy nhiên, cục diện nhóm cuối bảng vẫn vô cùng căng thẳng khi khoảng cách giữa vị trí thứ 9 và 18 chỉ là 4 điểm trước vòng đấu này.