Phá kỷ lục của Maradona, Yamal vẫn chưa thể chạm tới Messi

Sự kiện: Barcelona Lionel Messi Lamine Yamal

(NLĐO) - Lamine Yamal vượt qua cố huyền thoại Diego Maradona về số bàn thắng nhưng vẫn còn kém xa siêu sao Lionel Messi trong màu áo Barcelona.

Thần đồng Yamal nhanh chóng tạo tiếng vang lớn trên sân cỏ và liên tiếp xô đổ nhiều kỷ lục kể từ khi bùng nổ năm 2023.

Tài năng sinh năm 2007 mới đây lại tiếp tục "nổ súng", góp công lớn giúp Barcelona hạ Albacete 2-1 tại tứ kết Cup Nhà vua Tây Ban Nha.

Phá kỷ lục của Maradona, Yamal vẫn chưa thể chạm tới Messi - 1

Lamine Yamal ăn mừng bàn thắng mở tỷ số cho Barcelona vào lưới Albacete tại tứ kết Cup Nhà vua Tây Ban Nha hôm 3-2. Ảnh: AP/Manu Fernandez

Đây là pha lập công thứ 39 của Yamal cho đội chủ sân Camp Nou, qua đó ghi nhiều hơn 1 bàn so với cố huyền thoại Maradona trong quãng thời gian chinh chiến tại gã khổng lồ xứ Catalan.

Thống kê cho thấy cố huyền thoại người Argentina ghi 38 bàn và 23 pha kiến tạo sau 58 trận khoác áo Barcelona, cùng đội gặt hái 2 danh hiệu.

Cho dù Yamal cần tới 135 trận để có 38 bàn, song việc một cầu thủ mới 18 tuổi xếp trên huyền thoại người Argentina trong danh sách ghi bàn mọi thời đại của Barcelona, vẫn là điều quá đỗi ấn tượng.

Để so sánh, siêu sao Lionel Messi chỉ cần 98 trận đã vượt qua mốc 38 bàn mà cố huyền thoại Maradona có được tại Nou Camp. Chủ nhân 8 Quả bóng Vàng chạm cột mốc này của tiền bối đồng hương Argentina vào tháng 2-2008.

Điều đó đồng nghĩa Yamal phải đá nhiều hơn đàn anh Messi tới 37 trận để phá kỷ lục ghi bàn của cố huyền thoại Maradona tại Barcelona.

Phá kỷ lục của Maradona, Yamal vẫn chưa thể chạm tới Messi - 2

Lamine Yamal đã có 39 bàn thắng, nhiều hơn 1 bàn so với cố huyền thoại Diego Maradona trong màu áo Barcelona. Ảnh: X

Tuy nhiên, dù cần nhiều trận hơn để đạt được con số này, ngôi sao Yamal lại làm được nó ở độ tuổi trẻ hơn đáng kể so với Messi.

Cụ thể, Yamal hiện mới 18 tuổi, trong khi Messi nhiều hơn 2 tuổi khi ghi bàn thắng thứ 39 cho Barcelona cách đây khoảng 18 năm trước.

Messi được đôn lên đội hình chính Barcelona với lộ trình ổn định và chậm rãi hơn Yamal. Đây được cho là một trong những lý do giúp anh có sự nghiệp bền bỉ và kéo dài. 

Với khối lượng thi đấu dày đặc mà Yamal đã trải qua từ khi còn rất trẻ, sẽ là một thành tựu đáng kinh ngạc nếu anh vẫn có thể chơi bóng ở đẳng cấp cao nhất khi bước sang tuổi 39 như Messi hiện tại.

Là một cầu thủ thuận chân trái, có kỹ thuật cá nhân điêu luyện, việc Yamal được đem ra so sánh với siêu sao Messi và huyền thoại Maradona là điều hết sức tự nhiên.

Tuy vậy, sự phát triển quá nhanh chưa chắc đảm bảo rằng anh sẽ vươn tới tầm vóc như hai huyền thoại người Argentina này. Xét cho cùng, đó là 2 cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại.

Messi suốt những năm qua luôn ngưỡng mộ Maradona và thường xuyên nhắc tới huyền thoại người Argentina như thần tượng của mình.

"Với những người Argentina như tôi thì Maradona luôn là thần tượng vĩ đại nhất và là niềm ngưỡng mộ sâu sắc nhất"- Messi chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với NBC Nightly News -"Huyền thoại Diego vượt lên trên mọi thứ. Ông đã tiếp thêm sức mạnh cho thế hệ chúng tôi. Ông ấy khiến chúng tôi yêu bóng đá theo một cách hoàn toàn khác".

Yamal hiện đã vượt qua tổng số bàn thắng của huyền thoại Maradona cho Barcelona, song anh sẽ cần rất nhiều thời gian nữa mới có thể tiệm cận Messi, người đang giữ kỷ lục ghi bàn cho đội chủ sân Nou Camp.

Tính đến thời điểm hiện tại, thần đồng Yamal còn kém siêu sao Messi tới 633 bàn tại Barcelona, vì vậy có thể khẳng định kỷ lục đó của chân sút sinh năm 1987 vẫn khó bị phá vỡ trong tương lai gần.

Theo Đăng Minh

Nguồn: [Link nguồn]

06/02/2026 15:02 PM (GMT+7)
