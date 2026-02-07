"Người khổng lồ Hulk đời thực" bắp tay có chu vi 74cm, qua đời vì sử dụng thuốc tự chế

“Hulk đời thực” bắp tay khổng lồ 74cm, qua đời vì sử dụng thuốc tự chế

Làng thể hình Brazil và cộng đồng mạng quốc tế bàng hoàng trước thông tin Arlindo De Souza, người được mệnh danh là “Popeye Brazil” hay “Hulk đời thực” đã qua đời ở tuổi 55. Ông nổi tiếng toàn cầu nhờ cặp bắp tay khổng lồ có chu vi tới 74cm (29 inch), được xem là lớn nhất Brazil, nhưng cũng gây tranh cãi dữ dội vì cách tạo hình bằng những loại thuốc tiêm tự chế nguy hiểm.

“Hulk đời thực” sở hữu bắp tay 74cm

Theo truyền thông Brazil, Arlindo De Souza nhập viện từ dịp Giáng sinh và qua đời do biến chứng suy thận nghiêm trọng. Người thân cho biết một quả thận của ông đã ngừng hoạt động, phổi bị tích nước và ông không kịp bước vào quá trình chạy thận trước khi rơi vào ngừng tim.

Từ biểu tượng hình thể đến lời cảnh báo sinh tử

Arlindo bắt đầu tập tạ từ khi còn là thiếu niên và dần trở nên nổi tiếng khi xuất hiện trên nhiều chương trình truyền hình Brazil với thân hình dị dạng khác thường. Ông từng thừa nhận đã tiêm trực tiếp vào cơ thể một hỗn hợp tự chế gồm dầu khoáng và cồn, thường được gọi là synthol để “thổi phồng” cơ bắp. Những mũi tiêm này giúp cánh tay của ông phình to bất thường, nhưng không hề làm tăng sức mạnh thực sự.

Các bác sĩ nhiều lần cảnh báo De Souza về nguy cơ áp-xe, nhiễm trùng nặng, thậm chí phải cắt cụt chi hoặc tử vong. Hơn 10 năm trước, chính ông từng chia sẻ cú sốc khi một người bạn thân tên Paulinho qua đời vì lạm dụng phương pháp tương tự.

“Tôi không khuyên bất kỳ ai dùng loại dầu này. Nó cực kỳ nguy hiểm”, De Souza từng nói, đồng thời thừa nhận việc từ bỏ hoàn toàn các chất tiêm là một cuộc chiến tâm lý dai dẳng.

Về cuối đời, “Popeye Brazil” thường xuyên lên tiếng cảnh báo giới trẻ và những người tập thể hình về cái giá phải trả khi đánh đổi sức khỏe lấy vẻ ngoài. Câu chuyện của ông từng làm dấy lên nhiều cuộc tranh luận trong cộng đồng thể hình thế giới về mặt trái của việc lạm dụng chất làm đầy cơ bắp, tương tự những trường hợp khác như võ sĩ MMA người Nga Kirill Tereshin, “Cậu bé synthol” từng đối mặt nguy cơ cắt cụt tay vì nhiễm trùng.

Arlindo De Souza sống độc thân, không con cái, mưu sinh bằng những công việc lao động phổ thông và sống cùng mẹ tại khu Aguas Compridas (Olinda). Sau khi ông qua đời, nhiều người dân địa phương đã gửi lời tiễn biệt, gọi ông là “một huyền thoại của khu phố”. Nhưng phía sau danh xưng “Hulk đời thực” là một bi kịch, để lại bài học lớn về ranh giới mong manh giữa khát vọng hình thể và sức khỏe con người.

Những hình ảnh về Arlindo