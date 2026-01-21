Trung Quốc giấu kế hoạch đối phó Việt Nam đến sát giờ thi đấu

Ở họp báo trước bán kết vào ngày 19/1, HLV Antonio Puche nhận được câu hỏi liệu Trung Quốc có tiếp tục chơi thực dụng trước Việt Nam hay không. Ông cho biết sẽ giữ câu trả lời cho bản thân, và mọi người sẽ biết khi trận đấu bắt đầu.

Thực tế, HLV người Tây Ban Nha đã giữ kín tất cả với chính các học trò, và chỉ tiết lộ kế hoạch khi Trung Quốc có mặt tại sân Prince Abdullah Al Faisal tối 20/1. "Hôm qua, HLV trưởng vẫn nói rằng chưa có kế hoạch. Dĩ nhiên, chúng tôi không tin", Liu Haofan cho hay. "Trước khi ra khởi động, ông ấy công bố đội hình xuất phát và khiến mọi người rất ngạc nhiên. Sau đó, HLV hướng dẫn cách chúng tôi sẽ chơi khi gặp Việt Nam".

Việt Nam (áo đỏ) thua Trung Quốc 0-3 ở bán kết VCK U23 châu Á 2026, trên sân Prince Abdullah Al Faisal ở Jeddah, Arab Saudi ngày 20/1/2026. Ảnh: AFC

So với tứ kết, HLV Antonio Puche giữ nguyên sơ đồ 5-3-2, nhưng thay 6 vị trí. Trung vệ Liu Haofan thế chỗ He Yiran. Bộ ba tiền vệ Li Zhenquan, Xu Bin, Mutellip Iminqari được thay bằng Chen Zeshi, Bao Shengxin và Wang Bohao. Trong khi đó, cặp tiền đạo Wang Yudong, Behram Abduweli nhường vị trí cho Kuai Jiwen và Xiang Yuwang. Puche cũng chỉ đạo đội đá tấn công từ đầu.

"Chiến lược đã thay đổi. Chúng tôi không còn dựa vào phòng thủ như trước", hậu vệ Hu Hetao nói. "Nhưng chúng tôi tin tưởng vào bản thân và biết rằng mình có thể tạo khác biệt trước đối thủ".

90 phút sau đó chứng kiến Trung Quốc chơi trận hay nhất của họ từ đầu giải. Đội cầm bóng 50%, chuyền 465 đường và 16 lần dứt điểm với 7 trúng đích, trong khi đó, các thông số tương tự cao nhất 4 trận trước là 40%, 335 và 11. Không chỉ khiến Việt Nam bế tắc, họ còn ghi ba bàn nhờ công Peng Xiao, Xiang Yuwang và Wang Yudong. Số bàn này bằng tổng 10 trận trước đó Trung Quốc ghi được tại các vòng chung kết U23 châu Á.

Diễn biến chính trận Việt Nam thua Trung Quốc 0-3 ở bán kết U23 châu Á 2026.

Sau trận, HLV Antonio Puche cho biết tự tin thay đổi vì "có rất nhiều cầu thủ giỏi". Ông cũng chỉ đạo các học trò cầm bóng nhiều nhất có thể, đặc biệt ở phần sân đối phương, và tấn công. Trong khi đó, HLV Việt Nam, Kim Sang-sik thừa nhận đã lường trước sự xáo trộn của Trung Quốc, nhưng "ứng phó bất thành".

Hậu vệ Hu Hetao cũng cho rằng việc chiến thắng liên tục đã giúp đội xây dựng được sự tự tin. Liu Haofan thì khẳng định "Trung Quốc không còn gánh nặng nào khi đã vào đến bán kết".

Việc xếp Liu đá chính cũng là canh bạc của HLV Puche, vì anh vừa hồi phục chấn thương. Hậu vệ này mới chỉ tập lại thể lực và chạy bộ chưa đầy hai tuần. Anh vẫn cảm thấy mệt mỏi ở tim và phổi sau trận gặp Việt Nam.

Cá nhân Liu cũng đánh giá sự hòa hợp giữa các cầu thủ với HLV trưởng sau hai năm làm việc là yếu tố then chốt. "HLV dẫn dắt càng lâu, chúng tôi càng hiểu rõ hơn suy nghĩ của ông ấy, những gì ông ấy cần và kỳ vọng đội đạt được. Tôi nghĩ đó là chìa khóa dẫn đến thành công hôm nay".

Với HLV người Tây Ban Nha, Trung Quốc liên tục phá vỡ những cột mốc ở vòng chung kết U23 châu Á. Họ lần đầu trong lịch sử vượt qua vòng bảng vào tứ kết, rồi giờ vào đến chung kết. Đây cũng là trận chung kết cấp châu lục đầu tiên của một đội tuyển nam Trung Quốc, kể từ giải U19 châu Á 2004 – thua Hàn Quốc 0-2.

Trung Quốc cũng trở thành đội thứ hai giữ sạch lưới 5 trận liền, sau Uzbekistan năm 2024. Đội sẽ thiết lập kỷ lục mới nếu tiếp tục không thua bàn ở chung kết gặp Nhật Bản vào ngày 24/1.