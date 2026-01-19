Đình Bắc ra nước ngoài thi đấu, đâu là điểm đến?

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Brighton & Hove Albion vs AFC Bournemouth
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
U23 Nhật Bản vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Bodø / Glimt vs Manchester City
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Tottenham Hotspur vs Borussia Dortmund
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Sporting CP vs Paris Saint-Germain
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Real Madrid vs Monaco
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Olympiakos Piraeus vs Bayer Leverkusen
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Inter Milan vs Arsenal
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Copenhagen vs Napoli
Logo Copenhagen - FCK Copenhagen
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Galatasaray vs Atlético de Madrid
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Slavia Praha vs Barcelona
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Olympique Marseille vs Liverpool
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Juventus vs Benfica
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Bayern Munich vs Union Saint-Gilloise
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Union Saint-Gilloise - STG Union Saint-Gilloise
-
Chelsea vs Pafos
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Pafos - PAF Pafos
-
PAOK vs Real Betis
Logo PAOK - PKT PAOK
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Fenerbahçe vs Aston Villa
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Viktoria Plzeň vs Porto
Logo Viktoria Plzeň - PLZ Viktoria Plzeň
-
Logo Porto - POR Porto
-
Bologna vs Celtic
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Sporting Braga vs Nottingham Forest
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Roma vs Stuttgart
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-

Đình Bắc ra nước ngoài thi đấu, đâu là điểm đến?

Sự kiện: Giải U23 châu Á 2026 U23 Việt Nam

TPO - Phong độ ấn tượng tại VCK U23 châu Á 2026 có thể trở thành bước đệm để Nguyễn Đình Bắc nghĩ đến cơ hội nối gót đàn anh Nguyễn Quang Hải ở CLB Hà Nội đầu quân cho 1 đội bóng nước ngoài.

Đình Bắc cho thấy sự trưởng thành nhanh chóng trong màu áo U23 Việt Nam (ảnh Hữu Phạm)

Đình Bắc cho thấy sự trưởng thành nhanh chóng trong màu áo U23 Việt Nam (ảnh Hữu Phạm)

Không có gì nghi ngờ Đình Bắc đang là một trong những gương mặt nổi bật nhất của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026. Với 3 bàn thắng, tiền đạo CLB Hà Nội đang đứng trước cơ hội tranh danh hiệu Vua phá lưới giải đấu.

Xuyên suốt 1 năm qua, Đình Bắc cũng ghi dấu ấn trong màu áo đội tuyển U23 Việt Nam ở những giải đấu quan trọng khác như Vòng loại U23 châu Á 2026 hay SEA Games 33 (Thái Lan). Theo Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Anh Tú, Đình Bắc và nhiều cầu thủ khác của đội tuyển U23 Việt Nam đã có sự tiến bộ vượt bậc dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik.

Với Đình Bắc, anh vốn dĩ được đánh giá giàu tiềm năng để ra nước ngoài chơi bóng khi còn khoác áo Quảng Nam và sau đó đầu quân cho Công an Hà Nội. Tại VCK U23 châu Á 2026, Đình Bắc cho thấy sự trưởng thành đáng kể cả về thể lực, lối chơi cũng như tính kỷ luật, tập thể. Điều này khiến tiền đạo gốc Nghệ trở nên hiệu quả và nguy hiểm hơn trên hàng công.

Đình Bắc ra nước ngoài thi đấu, đâu là điểm đến? - 2

Trao đổi với Tiền Phong, một HLV lâu năm vốn hiểu khá rõ thị trường chuyển nhượng V.League cũng như khu vực cho rằng nếu tiếp tục nâng cao năng lực chuyên môn, Đình Bắc đủ khả năng thử sức ở các giải đấu hàng đầu châu Á như J-League (Nhật Bản) hay K-League (Hàn Quốc).

"K-League chuộng sức mạnh nên J-League có thể là phương án phù hợp hơn nếu Đình Bắc muốn thử sức mình. Một khả năng khác là Thai-League, tuy nhiên tôi không đánh giá cao ở thời điểm hiện tại bởi xét về tính cạnh tranh, V.League hiện không thua kém. Để vượt ngưỡng bản thân, Đình Bắc cần thử thách lớn hơn"-vị này cho biết.

Tại CLB Công an Hà Nội, 2 đàn anh của Đình Bắc là Nguyễn Quang Hải và Đoàn Văn Hậu đã từng xuất ngoại. Trong trường hợp muốn nối gót đàn anh, cả 2 sẽ là "nguồn" tham khảo quý với Đình Bắc.

Theo Tiểu Phùng

Nguồn: [Link nguồn]

19/01/2026 13:31 PM (GMT+7)
