Đình Bắc ra nước ngoài thi đấu, đâu là điểm đến?

Đình Bắc cho thấy sự trưởng thành nhanh chóng trong màu áo U23 Việt Nam (ảnh Hữu Phạm)

Không có gì nghi ngờ Đình Bắc đang là một trong những gương mặt nổi bật nhất của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026. Với 3 bàn thắng, tiền đạo CLB Hà Nội đang đứng trước cơ hội tranh danh hiệu Vua phá lưới giải đấu.

Xuyên suốt 1 năm qua, Đình Bắc cũng ghi dấu ấn trong màu áo đội tuyển U23 Việt Nam ở những giải đấu quan trọng khác như Vòng loại U23 châu Á 2026 hay SEA Games 33 (Thái Lan). Theo Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Anh Tú, Đình Bắc và nhiều cầu thủ khác của đội tuyển U23 Việt Nam đã có sự tiến bộ vượt bậc dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik.

Với Đình Bắc, anh vốn dĩ được đánh giá giàu tiềm năng để ra nước ngoài chơi bóng khi còn khoác áo Quảng Nam và sau đó đầu quân cho Công an Hà Nội. Tại VCK U23 châu Á 2026, Đình Bắc cho thấy sự trưởng thành đáng kể cả về thể lực, lối chơi cũng như tính kỷ luật, tập thể. Điều này khiến tiền đạo gốc Nghệ trở nên hiệu quả và nguy hiểm hơn trên hàng công.

Trao đổi với Tiền Phong, một HLV lâu năm vốn hiểu khá rõ thị trường chuyển nhượng V.League cũng như khu vực cho rằng nếu tiếp tục nâng cao năng lực chuyên môn, Đình Bắc đủ khả năng thử sức ở các giải đấu hàng đầu châu Á như J-League (Nhật Bản) hay K-League (Hàn Quốc).

"K-League chuộng sức mạnh nên J-League có thể là phương án phù hợp hơn nếu Đình Bắc muốn thử sức mình. Một khả năng khác là Thai-League, tuy nhiên tôi không đánh giá cao ở thời điểm hiện tại bởi xét về tính cạnh tranh, V.League hiện không thua kém. Để vượt ngưỡng bản thân, Đình Bắc cần thử thách lớn hơn"-vị này cho biết.

Tại CLB Công an Hà Nội, 2 đàn anh của Đình Bắc là Nguyễn Quang Hải và Đoàn Văn Hậu đã từng xuất ngoại. Trong trường hợp muốn nối gót đàn anh, cả 2 sẽ là "nguồn" tham khảo quý với Đình Bắc.