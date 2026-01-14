Sao nhập tịch Malaysia tính 'treo giày' sau bàn thắng định mệnh vào lưới tuyển Việt Nam

Rodrigo Holgado, sinh 1995, gốc Argentina, từng là trụ cột CLB America de Cali (Colombia) được định giá 800.000 euro (khoảng 24 tỉ đồng).

Ngày 10-6, chỉ ít giờ sau khi hoàn tất mọi thủ tục nhập tịch và chuyển giao liên đoàn, Holgado ra sân thi đấu cho đội tuyển Malaysia trong trận thắng Việt Nam 4-0 tại vòng loại Asian Cup 2027. Trận này, Holgado góp 1 bàn thắng.

Hogaldo (19) phấn khích ăn mừng bàn thắng vào lưới tuyển Việt Nam ngày 10-6-2025

...nhưng ngay sau đó cầu thủ này hứng chịu một loạt hệ lụy khi việc giả mạo giấy tờ nhập tịch Malaysia bị FIFA phanh phui và trừng phạt

Tuy nhiên sự nghiệp của Holgado cũng lao dốc ngay sau trận ra mắt đó, khi FIFA vào cuộc điều tra phát hiện anh cùng 6 cầu thủ nhập tịch khác của tuyển Malaysia giả mạo giấy tờ, ra sân thi đấu trái phép.

Hồ sơ nhập tịch phía Malaysia cung cấp cho biết Holgado có ông nội gốc Malaysia, sinh ra tại Malaysia, nhưng tài liệu FIFA điều tra chứng minh ông nội tiền đạo này là người Argentina, không dính dáng gì tới Malaysia.

FIFA phạt tiền và cấm thi đấu 1 năm đối với nhóm 7 cầu thủ Malaysia nhập tịch trái phép, bắt đầu từ 26-9-2025. Ngay lập tức, CLB chủ quản America de Cali đã cắt toàn bộ lương, đãi ngộ với Holgado.

Mới đây, Liên đoàn bóng đá Malaysia xin FIFA cho tạm dừng lệnh cấm thi đấu với 7 cầu thủ trong lúc chờ kháng cáo tại Tòa án Trọng tài thể thao - nơi Malaysia kiện bản án của FIFA. Tuy nhiên đề xuất này không được chấp thuận.

Giới chuyên môn và các luật sư đều nghiêng về kịch bản Tòa án Trọng tài thể thao xử Malaysia thua kiện FIFA, thậm chí còn áp thêm các lệnh trừng phạt với bóng đá Malaysia cũng như 7 tuyển thủ giả mạo giấy tờ.

Hiện Tòa án Trọng tài thể thao vẫn đang "ngâm" hồ sơ, chưa công bố thời điểm xử kiện.

Mòn mỏi chờ đợi kháng cáo trong vô vọng, Holgado tính tới chuyện sẽ giải nghệ ở tuổi 30.

Theo truyền thông Colombia, Holgado chưa chơi trận chính thức nào kể từ khi nhận án kỷ luật của FIFA. Nhà báo bóng đá Colombia - Bombiro Quintero tiết lộ thêm, tiền đạo này đang nghiêm túc xem xét việc "treo giày".

Bất kể quyết định cuối cùng của Hogaldo ra sao thì hệ lụy mà anh cùng nhóm cầu thủ nhập tịch trái phép cho tuyển Malaysia là vô cùng nặng nề. Đây cũng là bài học cảnh tỉnh cho các cầu thủ và các liên đoàn bóng đá, trong bối cảnh xu hướng nhập tịch ngày càng nở rộ.