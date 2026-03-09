Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
AFC chốt thời hạn xử phạt, tuyển Việt Nam vẫn phải đấu Malaysia

Sự kiện: Malaysia bị FIFA phạt vì gian lận nhập tịch Asian Cup 2027 Đội tuyển Việt Nam

AFC khẳng định trận tuyển Việt Nam gặp Malaysia ngày 31/3 vẫn diễn ra tại sân Thiên Trường, bất chấp phán quyết mới của CAS liên quan FAM và loạt tin đồn hủy trận.

Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) Datuk Seri Windsor Paul cho biết trận đội tuyển Việt Nam gặp Malaysia ngày 31/3 trên sân Thiên Trường ở Ninh Bình vẫn sẽ được tổ chức, bất chấp phán quyết gần đây của Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) liên quan đến Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và đội tuyển quốc gia Harimau Malaya. Ông đồng thời cho biết quyết định cuối cùng dành cho tuyển Malaysia có thể được đưa ra trong vòng 7-10 ngày tới.

Ông Windsor bác bỏ các đồn đoán cho rằng trận đấu có thể bị hủy nếu Malaysia bị cấm hoặc đình chỉ tham gia các trận đấu chính thức: “Các trận đấu vẫn phải diễn ra. Đây là một trong những trận đấu có ràng buộc hợp đồng và yếu tố thương mại, nên không thể hủy bỏ trừ khi có lý do đặc biệt liên quan đến lợi ích quốc gia".

Trong trường hợp Malaysia bị xử thua, đội tuyển Việt Nam nghiễm nhiên giành quyền tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027 bất kể kết quả lượt trận cuối cùng ra sao. Tuy nhiên, Tổng thư ký AFC Windsor Paul cho biết trận đấu lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia vẫn phải diễn ra.

Theo ông, cả đội tuyển Việt Nam và Malaysia đều có những nghĩa vụ về thương mại cần thực hiện theo quy định của Liên đoàn bóng đá châu Á. Ngoài ra, các trận đấu cũng ảnh hưởng trực tiếp đến thứ hạng. Do đó, AFC không ưu tiên phương án hủy bỏ trận đấu.

AFC chốt thời hạn xử phạt, tuyển Việt Nam vẫn phải đấu Malaysia - 1

Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) Datuk Seri Windsor Paul bác bỏ tin đồn trận đội Việt Nam gặp Malaysia ngày 31/3 bị hủy. (Nguồn: The Star)

Tổng thư ký AFC cũng cho biết Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức của AFC đã bắt đầu xem xét vụ việc sau phán quyết của CAS.

“Ủy ban sẽ họp và đưa ra quyết định cuối cùng sau khi nhận được phản hồi chính thức từ FAM. Chúng tôi đã xác định những điều khoản trong quy định có dấu hiệu bị vi phạm và yêu cầu phía Malaysia giải trình”, ông nói.

Theo AFC, quyết định cuối cùng có thể được đưa ra trong vòng 7-10 ngày tới, sau khi cơ quan này xem xét phản hồi của FAM cùng các bằng chứng liên quan do FIFA cung cấp.

Tuần trước, CAS đã chấp nhận một phần đơn kháng cáo của bảy cầu thủ bị xử phạt vì làm giả giấy tờ trong vụ việc liên quan đến tư cách thi đấu dưới quyền quản lý của FAM. Trong phán quyết công bố tại Lausanne (Thụy Sĩ) hôm 5/3, CAS phán quyết rằng án phạt đình chỉ thi đấu của họ chỉ áp dụng cho các trận đấu chính thức.

Toà giữ nguyên án cấm thi đấu 12 tháng, nhưng điều chỉnh hình phạt trước đó của FIFA, cho phép các cầu thủ tiếp tục tập luyện và tham gia những hoạt động bóng đá khác cùng câu lạc bộ. Bảy cầu thủ liên quan gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel.

Trong khi đó, đơn kháng cáo riêng của FAM đã bị bác bỏ, đồng nghĩa với việc liên đoàn này vẫn phải nộp khoản tiền phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11,8 tỷ đồng).

Theo Khánh Ly

Nguồn: [Link nguồn]

09/03/2026 15:19 PM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Malaysia bị FIFA phạt vì gian lận nhập tịch
6 hình phạt AFC sẵn sàng áp cho Malaysia
6 hình phạt AFC sẵn sàng áp cho Malaysia
ANTD.VN - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) cho biết đã chuyển hồ sơ bê bối nhập tịch tại tuyển Malaysia tới Ủy ban Kỷ luật xem xét xử lý.
Malaysia bị FIFA phạt vì gian lận nhập tịch
