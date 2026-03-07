Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
6 hình phạt AFC sẵn sàng áp cho Malaysia

Sự kiện: Malaysia bị FIFA phạt vì gian lận nhập tịch Malaysia - Việt Nam: Định đoạt ngôi đầu Asian Cup 2027

ANTD.VN - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) cho biết đã chuyển hồ sơ bê bối nhập tịch tại tuyển Malaysia tới Ủy ban Kỷ luật xem xét xử lý. Trong lúc chờ phán quyết, tờ Astro (Malaysia) nêu 6 án phạt có thể được AFC áp dụng.

Sau FIFA tới Tòa án Trọng tài thể thao đều chung kết luận rằng phía Malaysia đã giả mạo giấy tờ nhập tịch cho 7 cầu thủ gốc Âu, Mỹ. Đây là vi phạm đặc biệt nghiêm trọng, thường phải chịu các chế tài nghiêm khắc.

AFC xác nhận đã chuyển hồ sơ vụ việc cho Ủy ban Kỷ luật xem xét, vận dụng các quy định hiện hành.

6 hình phạt AFC sẵn sàng áp cho Malaysia - 1

FAM cùng 7 cầu thủ nhập tịch trái phép cũng như CLB chủ quản đối diện các lệnh trừng phạt sau phán quyết của tòa quốc tế

Trong lúc chờ đợi phán quyết, tờ Astro (Malaysia) nêu 6 hình phạt mà bóng đá Malaysia đang phải đối diện.

1. Hủy bỏ kết quả trận đấu chính thức

AFC có thể hủy kết quả Malaysia thắng Nepal 2-0, thắng Việt Nam 4-0 tại vòng loại Asian Cup 2027 và xử thua Malaysia 0-3.

2. Loại đội tuyển Malaysia khỏi vòng loại Asian Cup 2027

3. Loại đội tuyển Malaysia khỏi vòng loại Asian Cup 2027 và cấm tham gia vòng loại kế tiếp

4. Trừng phạt Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM)

Bao gồm các khoản thanh toán bổ sung hoặc bất kỳ sai sót hành chính nào có thể dẫn đến một cuộc điều tra mới. Trước đó, FIFA phạt FAM 350.000 franc Thụy Sỹ (hơn 11 tỉ đồng).

5. Cấm tham gia hoạt động bóng đá

Các quan chức liên quan đến vấn đề giấy tờ có thể bị đình chỉ tham gia các hoạt động bóng đá (có thời hạn hoặc vĩnh viễn, tùy mức độ vi phạm).

6. Trừng phạt tại cúp châu Á

Các CLB liên quan có thể bị phạt bằng cách trừ điểm hoặc bị tước chiến thắng do sử dụng cầu thủ nhập tịch trái phép.

Cũng theo Astro, tình huống xấu nhất có thể xảy ra là AFC loại tuyển Malaysia khỏi vòng loại Asian Cup 2027, kéo theo thứ hạng FIFA bị tụt giảm cũng rất nhiều hệ lụy về sau.

Ở phạm vi nội bộ, Astro cho biết ban tổ chức các giải quốc nội Malaysia cũng sẽ xem xét trừng phạt cầu thủ nhập tịch và CLB chủ quản, khi đã sử dụng họ dưới tư cách nội binh suốt thời gian dài qua, gây mất công bằng với các đội bóng khác.

Cấm thi đấu có thời hạn với cầu thủ nhập tịch ra sân trái phép; trừ điểm hoặc tước chiến thắng, xử thua với CLB chủ quản... là các biện pháp được xem xét. Điều này chắc chắn khiến bảng xếp hạng 3 giải quốc nội Malaysia bị đảo lộn, kéo theo nhiều phát sinh, hệ lụy.

LĐBĐ Malaysia chính thức lên tiếng sau khi CAS bác bỏ kháng cáo, thừa nhận sai phạm
LĐBĐ Malaysia chính thức lên tiếng sau khi CAS bác bỏ kháng cáo, thừa nhận sai phạm

LĐBĐ Malaysia cuối cùng đã có động thái lên tiếng chính thức sau khi CAS đưa ra phán quyết cuối cùng liên quan vụ 7 cầu thủ nhập tịch chui.

Bấm xem >>

Theo Băng Tâm

Nguồn: [Link nguồn]

06/03/2026 13:11 PM (GMT+7)
