Malaysia nhận án phạt tàn khốc, fan đòi đuổi 7 sao nhập tịch "chui"

Sự kiện: Malaysia bị FIFA phạt vì gian lận nhập tịch Malaysia - Việt Nam: Định đoạt ngôi đầu Asian Cup 2027

Tòa án Trọng tài thể thao (CAS) ra phán quyết bác đơn kháng cáo của LĐBĐ Malaysia (FAM) đã làm dậy sóng quốc gia này. Nhóm cổ động viên Ultras Malaya lập tức lên tiếng, yêu cầu thừa nhận hành vi làm giả hồ sơ và tước quốc tịch của bảy cầu thủ nhập tịch bị cho là liên quan đến vụ bê bối.

CAS giữ nguyên án phạt của FIFA

Theo quyết định mới nhất của CAS, đơn kháng cáo của FAM đã bị bác bỏ, qua đó giữ nguyên án phạt treo giò 12 tháng mà FIFA từng áp đặt đối với bảy cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia vì liên quan đến hồ sơ nhập tịch không hợp lệ.

ĐT Malaysia chính thức phải chấp hành án phạt của FIFA

ĐT Malaysia chính thức phải chấp hành án phạt của FIFA

Dù vậy, CAS cũng chấp nhận một phần lập luận từ phía các cầu thủ. Theo đó, án phạt chỉ áp dụng đối với các trận đấu chính thức, thay vì toàn bộ hoạt động bóng đá.

Điều này đồng nghĩa bảy cầu thủ vẫn có thể tiếp tục tập luyện và tham gia các hoạt động chuyên môn cùng câu lạc bộ chủ quản, nhưng bị cấm thi đấu ở các giải đấu chính thức trong thời gian án phạt có hiệu lực.

Phán quyết trên lập tức gây ra làn sóng phản ứng mạnh mẽ từ cộng đồng người hâm mộ bóng đá Malaysia. Nhiều ý kiến cho rằng vụ việc đã làm tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh của bóng đá nước này.

Ultras Malaya đưa ra hai yêu cầu cứng rắn

Ngay sau khi phán quyết của CAS được công bố, Ultras Malaya (nhóm cổ động viên trung thành của đội tuyển quốc gia Malaysia) đã đưa ra hai yêu cầu mạnh mẽ thông qua trang Facebook chính thức.

- Thứ nhất, họ yêu cầu các bên liên quan phải thừa nhận việc làm giả tài liệu trong quá trình nhập tịch của bảy cầu thủ.

Những cái tên bị nhắc đến gồm Facundo Garces, Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel.

- Yêu cầu thứ hai của Ultras Malaya là tước ngay lập tức quốc tịch Malaysia của bảy cầu thủ này.

Trong tuyên bố đầy gay gắt, nhóm cổ động viên viết: “Trước đây các bạn yêu cầu chúng tôi chờ quyết định từ FIFA? Chúng tôi đã chờ. Các bạn yêu cầu chờ kháng cáo tại FIFA? Chúng tôi cũng chờ. Các bạn yêu cầu chờ phán quyết từ CAS? Chúng tôi vẫn chờ.

Malaysia nhận án phạt tàn khốc, fan đòi đuổi 7 sao nhập tịch "chui" - 2

7 cầu thủ Malaysia bị kết luận là làm giả hồ sơ

7 cầu thủ Malaysia bị kết luận là làm giả hồ sơ

Bây giờ chúng tôi yêu cầu: Hãy thừa nhận rằng đã có việc làm giả tài liệu! Đồng thời, hãy tước quốc tịch của bảy cá nhân liên quan!

Hãy giải quyết tận gốc vấn đề này trước, sau đó chúng ta mới có thể nói đến những chuyện khác".

FAM tôn trọng phán quyết nhưng…

Về phía FAM, tổ chức này khẳng định tôn trọng thẩm quyền của CAS dù thừa nhận kết quả là điều đáng thất vọng.

Trong thông cáo chính thức, FAM cho biết họ tin rằng mức án đưa ra không tương xứng nếu so sánh với những trường hợp tương tự từng được CAS xét xử trước đây.

Malaysia phải trả giá đắt cho chiến thắng tai tiếng trước ĐT Việt Nam

Malaysia phải trả giá đắt cho chiến thắng tai tiếng trước ĐT Việt Nam

Liên đoàn bóng đá Malaysia nhấn mạnh rằng họ sẽ đưa ra bình luận chi tiết hơn sau khi nhận được đầy đủ bản giải thích chính thức từ CAS.

FAM cũng thừa nhận đã có những sai sót trong công tác giám sát liên quan đến quá trình nhập tịch cầu thủ, đồng thời cho biết các cuộc điều tra từ cơ quan chính phủ Malaysia và FIFA vẫn đang được tiến hành.

“Trong suốt quá trình này, FAM đã nhận trách nhiệm đối với những thiếu sót trong khâu giám sát. Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác đầy đủ với tất cả các cơ quan có thẩm quyền", FAM ra thông cáo.

Bên cạnh đó, FAM cũng lên tiếng bảo vệ các cầu thủ khi cho rằng họ không tham gia vào quá trình hành chính liên quan đến hồ sơ nhập tịch.

“Các cầu thủ không liên quan đến thủ tục hành chính và không có hiểu biết về những vấn đề này. Những cầu thủ đó là công dân Malaysia đã được trao quốc tịch theo đúng các quy định pháp luật của Malaysia", FAM khẳng định.

Theo Tiến Sơn

Nguồn: [Link nguồn]

07/03/2026 09:15 AM (GMT+7)
