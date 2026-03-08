Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Đội bóng Malaysia bị xử thua, tước vé bán kết C1 Đông Nam Á vì dùng cầu thủ nhập tịch "lậu"?

Sự kiện: Malaysia bị FIFA phạt vì gian lận nhập tịch

 FIFA và CAS đều khẳng định 3 cầu thủ thuộc biên chế CLB Johor Darul Ta'zim nhập "lậu", vì thế, hai chiến thắng và vé bán kết của đội này cúp C1 Đông Nam Á 2025/26 nguy cơ bị tước bỏ.

Mới đây, Toà án Trọng tài thể thao (CAS) đã ra phán quyết cuối cùng, đồng tình với kết luận của FIFA trước đó: 7 cầu thủ gốc Âu, Mỹ của tuyển Malaysia đã được làm giả giấy tờ để nhập tịch và ra sân trái phép cho tuyển Malaysia.

Câu chuyện không dừng ở đây, khi 3 trong 7 cầu thủ trên gồm Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel còn thi đấu cho CLB chủ quản Johor Darul Ta'zim (Malaysia) tại các giải quốc nội, cúp C2 châu Á và cúp C1 Đông Nam Á.

Đội bóng Malaysia bị xử thua, tước vé bán kết C1 Đông Nam Á vì dùng cầu thủ nhập tịch "lậu"? - 1

Đội bóng Malaysia nguy cơ bị xử thua, tước vé bán kết C1 Đông Nam Á vì sử dụng 3 cầu thủ nhập tịch trái phép

Vì FIFA không công nhận quốc tịch Malaysia của họ nên 3 cầu thủ này phải được tính là cầu thủ nước ngoài khi cùng CLB chủ quản đá giải.

Nếu như C2 châu Á không giới hạn ngoại binh thì giải VĐQG, Cúp quốc gia Malaysia và đặc biệt là C1 Đông Nam Á đều có quy định rõ ràng về số ngoại binh tối đa mà mỗi CLB được phép sử dụng.

Ở vòng bảng C1 Đông Nam Á 2025/26, ban tổ chức chỉ cho phép đăng ký 7 ngoại binh. Tuy nhiên, khi tính 3 cầu thủ nhập tịch kể trên là ngoại binh, Johor Darul Ta'zim đã sử dụng tổng cộng 8 ngoại binh trong chiến thắng 3-1 trước Lion City Sailors, và 10 ngoại binh để thắng True Bangkok United 4-0.

Nhờ 2 chiến thắng này, Johor Darul Ta'zim xếp nhì bảng B với 11 điểm và giành tấm vé cuối vào bán kết.

Tuy nhiên với vi phạm suất ngoại binh như kể trên, đội bóng số 1 Malaysia hoàn toàn có thể bị xử thua 0-3 cả hai trận, trừ 6 điểm. Khi đó, Johor Darul Ta'zim sẽ bị loại và phải trao lại vé bán kết cho đội khác.

Đội bóng hưởng lợi từ thay đổi này và cả làng bóng khu vực đang dõi theo quyết định cuối cùng của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á - đơn vị tổ chức C1 Đông Nam Á.

Tranh cãi và các thay đổi liên quan, nếu có, sẽ phải sớm được giải quyết trước khi vòng bán kết diễn ra với hai lượt trận vào đầu tháng 5 tới.

Tương tự, ban tổ chức VĐQG, Cúp quốc gia sẽ đối diện "cơn đau đầu" tương tự khi Johor Darul Ta'zim tận dụng tối đa 3 cầu thủ nhập tịch "lậu" để thắng nhiều đối thủ mạnh trong cuộc đua vô địch quốc nội mùa này.

Ngoài trừ điểm, xử thua, đội bóng Malaysia còn đối diện án phạt tiền cũng như hình phạt khác do sử dụng cầu thủ trái phép tại nhiều giải đấu.

Bê bối nhập tịch sau khi bị phanh phui đã và đang tạo ta những hệ luỵ khó lường cho cả nền bóng đá Malaysia.

Theo Băng Tâm

Nguồn: [Link nguồn]

-07/03/2026 17:12 PM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Malaysia bị FIFA phạt vì gian lận nhập tịch
6 hình phạt AFC sẵn sàng áp cho Malaysia
6 hình phạt AFC sẵn sàng áp cho Malaysia
ANTD.VN - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) cho biết đã chuyển hồ sơ bê bối nhập tịch tại tuyển Malaysia tới Ủy ban Kỷ luật xem xét xử lý. Trong lúc chờ...
Tin liên quan
