Tottenham bổ nhiệm HLV mới: 13 năm đổi 12 đội, ra mắt ở đại chiến Arsenal

Tottenham bổ nhiệm HLV Igor Tudor tạm quyền hết mùa

Theo truyền thông Anh, Tottenham đã đạt thỏa thuận bổ nhiệm Igor Tudor làm HLV trưởng tạm quyền. Hợp đồng giữa đôi bên chỉ có thời hạn đến mùa hè, không kèm điều khoản tự động chuyển thành hợp đồng dài hạn.

Quyết định này nằm trong chiến lược của Giám đốc điều hành Vinai Venkatesham và Giám đốc kỹ thuật Johan Lange, nhằm mở ra cơ hội tìm kiếm HLV chính thức sau mùa giải 2025/26, bao gồm khả năng tái hợp "người cũ" Mauricio Pochettino. Tuy nhiên, nếu để lại ấn tượng tích cực từ nay đến cuối mùa, Tudor vẫn sẽ được cân nhắc cho vị trí lâu dài.

Tottenham chọn Igor Tudor làm HLV tạm quyền tới hết mùa

Ra mắt ở đại chiến Arsenal?

Việc bổ nhiệm Tudor được đưa ra sau khi Tottenham hứng chịu thất bại 1-2 trước Newcastle, khiến đội bóng chỉ còn hơn nhóm xuống hạng 5 điểm. Hệ quả tất yếu, ban lãnh đạo buộc phải sa thải HLV Thomas Frank.

Trước khi Tudor được chọn, một số ứng viên khác từng được Tottenham liên hệ như Marco Rose, Edin Terzic hay Roberto De Zerbi.

Nhà cầm quân 47 tuổi sẽ không có thời gian làm quen đội bóng mới bởi dự kiến, ông có thể ra mắt ngay trận derby Bắc London gặp Arsenal vào cuối tuần tới (23h30, 22/2).

Đây vừa là thử thách lớn, vừa là cơ hội để Tudor tạo ấn tượng ngay lập tức với người hâm mộ. Tuy nhiên, quỹ thời gian chuẩn bị là rất hạn chế và các cầu thủ sẽ phải nhanh chóng thích nghi nếu muốn lấy lại tinh thần trước đối thủ cùng thành phố.

Sự nghiệp nhiều biến động: 13 năm, 12 lần đổi CLB

Tudor là trung vệ huyền thoại của bóng đá Croatia. Sau khi giải nghệ, ông dấn thân vào sự nghiệp cầm quân từ năm 2013 tại CLB quê nhà Hajduk Split, rồi lần lượt thử sức ở nhiều đội bóng lớn nhỏ trên khắp châu Âu, tiêu biểu như Galatasaray, Udinese, Hellas Verona, Marseille, Juventus.

Theo thống kê, trong 13 năm, ông đã 12 lần thay đổi công việc (bao gồm 2 nhiệm kỳ ở Hajduk Split và Udinese), dẫn dắt 9 CLB tại 5 quốc gia nhưng chưa có thành tích nổi bật. Đây là lần đầu tiên cựu hậu vệ Juventus làm việc tại Anh.

Tudor từng dẫn dắt nhiều CLB, bao gồm cả Juventus, nhưng chưa có thành tích nổi bật

Hồi tháng 3/2025, Tudor cũng đảm nhận vai trò HLV tạm quyền Juventus thay Thiago Motta, giúp "Bà đầm già" cán đích ở vị trí thứ 4 Serie A để giành quyền tham dự Champions League, qua đó được gia hạn hợp đồng (tới năm 2028) vào tháng 6. Tuy nhiên, ông nhận trát sa thải vào tháng 10 vì chuỗi 8 trận không thắng.

Triết lý bóng đá tấn công, giàu năng lượng

Trong sự nghiệp cầm quân, Tudor thường ưu tiên sơ đồ 3 trung vệ, đề cao lối chơi tấn công chủ động và giàu năng lượng.

Tudor được biết đến với khả năng tạo nên tác động tức thì tại các đội bóng ông từng dẫn dắt. Nhà cầm quân 47 tuổi theo đuổi phong cách quyết liệt, cường độ cao – điều mà Tottenham bị đánh giá là thiếu hụt dưới thời Thomas Frank.

