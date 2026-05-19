Arsenal tiến sát ngôi vương Ngoại hạng Anh: Bắn 1 mũi tên trúng 3 đích

Arsenal bản lĩnh hơn trong thời khắc quyết định

Trung vệ Axel Tuanzebe đã cảnh báo trước giờ bóng lăn rằng Arsenal sẽ không chỉ phải đối đầu với riêng Burnley. Cựu trung vệ MU nhận định: “Arsenal từng nhiều lần gặp khó khi chịu áp lực”. Và trước Burnley, nhưng quan trọng hơn là trước sức nặng của kỳ vọng cùng áp lực vô địch, Arsenal đã vượt qua thử thách để tiến sát vinh quang.

HLV Arteta ăn mừng cuồng nhiệt ngoài đường biên

Pha đánh đầu của Kai Havertz từ tình huống phạt góc sở trường trong hiệp một mang về chiến thắng 1-0 cho Arsenal ở trận sân nhà cuối cùng của mùa giải.

“Pháo thủ” không thể tạo ra một chiến thắng dễ dàng hay áp đảo hoàn toàn đối thủ đã xuống hạng từ lâu. Thay vào đó, trận đấu trở nên căng thẳng hơn nhiều so với mong đợi của các CĐV Arsenal, và thực tế là hơn cả những gì đáng ra phải xảy ra trước Burnley đã xuống hạng.

Tuy nhiên, khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, điều đó không còn quá quan trọng. Nếu Man City không thể đánh bại Bournemouth vào rạng sáng 20/5 (giờ Việt Nam), Arsenal sẽ chính thức lên ngôi vô địch.

Thứ hạng Đội Trận Hiệu số Điểm 1 Arsenal 37 +43 82 2 Man City 36 +43 77

Cục diện cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh

Ngay cả khi Man City giành chiến thắng, chỉ cần Arsenal có thêm 3 điểm tại Selhurst Park của Crystal Palace vào cuối tuần này, quãng thời gian chờ đợi danh hiệu Ngoại hạng Anh suốt 22 năm của “Pháo thủ” sẽ khép lại.

Arsenal gây áp lực lên Man City

Bầu không khí tại Emirates gần như nghẹt thở khi Kyle Walker, cựu đội trưởng Man City, thực hiện quả ném biên dài vào vòng cấm Arsenal ở phút bù giờ thứ tám. Tuy nhiên, hàng thủ Arsenal vẫn đứng vững để giữ sạch lưới trận thứ 4 liên tiếp tại Ngoại hạng Anh.

Hàng thủ tiếp tục là điểm tựa vững chắc của Arsenal

Chỉ trong vòng 24 giờ tới, Arsenal có thể chính thức trở thành nhà vô địch. Điều đó sẽ xảy ra nếu Man City đánh rơi điểm trước Bournemouth, đội bóng chưa thua kể từ tháng Một.

Có lẽ đến lúc trận đấu đó bắt đầu, các cầu thủ Arsenal và cả người hâm mộ có lẽ vẫn chưa thể hoàn toàn lấy lại bình tĩnh sau 90 phút đầy áp lực.

Burnley thực tế không tạo ra quá nhiều cơ hội hay gây sức ép liên tục. Arsenal thậm chí không phải đối mặt với bất kỳ cú sút trúng đích nào.

Tuy nhiên, chính ý nghĩa của trận đấu đã tạo nên sức ép khổng lồ. Tất cả các cầu thủ Arsenal đều hiểu rằng chỉ một sai lầm, một đường chuyền hỏng cũng có thể khiến chức vô địch tuột khỏi tay.

Sự căng thẳng vì thế ngày càng gia tăng. Cuối hiệp hai, Declan Rice và Gabriel đã liên tục quát lớn để điều chỉnh vị trí hàng thủ trong gần 10 giây.

Arsenal cũng may mắn khi tình hình không trở nên tồi tệ hơn. Havertz lẽ ra đã phải nhận thẻ đỏ sau pha vào bóng nguy hiểm với Ugochukwu khi trận đấu còn khoảng 20 phút.

Ở giai đoạn quyết định của mùa giải, mọi khoảnh khắc may mắn đều trở nên vô cùng quý giá. Và giờ, Arsenal sẽ chờ đợi và hy vọng Man City sảy chân.

Mikel Arteta mạnh dạn đặt cược vào hàng công

Lần đầu tiên kể từ năm 2024, bộ ba Havertz, Saka và Odegaard cùng xuất phát trong đội hình chính của Arsenal. Sự xuất hiện của Eberechi Eze bên cạnh bộ ba này giúp “Pháo thủ” sở hữu đội hình giàu tính tấn công và giàu đột biến nhất mà Arteta có thể tung ra.

Havertz đưa Arsenal đến rất gần với chức vô địch Ngoại hạng Anh

Điều đó cũng nhanh chóng được thể hiện trên sân trong hiệp một đầy tốc độ và biến hóa của Arsenal. Cánh phải đặc biệt trở thành điểm nóng khi Havertz thường xuyên di chuyển rộng để phối hợp cùng Odegaard và Saka.

Tiền đạo người Đức thậm chí có lúc dạt sang cánh trái trước khi tung ra đường căng ngang nguy hiểm vào vòng cấm. Những pha di chuyển của Havertz mở ra khoảng trống để Saka bó vào trung lộ, nhưng cầu thủ chạy cánh người Anh không thể chạm bóng thành công và cũng không được hưởng phạt đền sau một tình huống va chạm trong khu vực 16m50.

Dù Viktor Gyokeres đang có phong độ ấn tượng, Havertz vẫn cho thấy sự vượt trội trong các pha không chiến và đó chính là yếu tố tạo nên khác biệt ở bàn mở tỷ số. Anh bật cao đánh đầu thành bàn từ quả phạt góc của Saka.

Arsenal rõ ràng mang đến nhiều tín hiệu tích cực trong cách triển khai tấn công. Tuy nhiên, ở những thời điểm bế tắc, đội hình giàu kỹ thuật của họ đôi khi trở nên quá cầu kỳ và thiếu sự trực diện cần thiết. Gyokeres phần nào khắc phục điều đó với màn vào sân đầy năng lượng ở cuối trận.

Sau quãng thời gian dài chờ đợi, Arteta cuối cùng cũng đã có trong tay đầy đủ những lựa chọn tốt nhất trên hàng công.

Arteta tìm thấy phương án B cho chung kết Cúp C1

HLV Arteta tiết lộ trước trận rằng Arsenal cần tìm ra hai hoặc ba phương án cho vị trí hậu vệ phải. Trong bối cảnh Ben White nghỉ hết mùa và Jurrien Timber vẫn chưa trở lại, đây đang là khu vực khiến “Pháo thủ” đau đầu nhất.

Mosquera ghi điểm trước trận chung kết Cúp C1

Trận chung kết Champions League chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa và nhiệm vụ khóa chặt Khvicha Kvaratskhelia bên hành lang trái hứa hẹn sẽ là một trong những thử thách khó khăn nhất với Arsenal.

Đã xuất hiện những ý kiến cho rằng Arteta có thể kéo Riccardo Calafiori sang đá hậu vệ phải trái sở trường, giống cách ông từng thử nghiệm trong 45 phút trước PSG ở giai đoạn vòng bảng Champions League mùa trước.

Tuy nhiên, Calafiori đã chơi xuất sắc ở hành lang trái trong trận đấu này và điều đó càng cho thấy vị trí hậu vệ phải lúc này gần như là “suất cứng” của Mosquera.

Đây được xem là lựa chọn hợp lý, thay vì tạo thêm xáo trộn về nhân sự hoặc hệ thống chiến thuật ở những vị trí khác.

Mosquera vẫn có vài khoảnh khắc thiếu chắc chắn khi liên tiếp để mất bóng hai lần chỉ trong vòng một phút ở hiệp hai, tạo cơ hội cho Burnley phản công.

Dẫu vậy, hậu vệ người Tây Ban Nha cũng đóng góp tích cực ở mặt trận tấn công và đặc biệt chơi đầy chắc chắn trong quãng thời gian cuối trận để bảo toàn tỷ số.

Nếu Timber không kịp bình phục, Mosquera rõ ràng là phương án sáng giá nhất cho vị trí hậu vệ phải của Arsenal ở trận chung kết Champions League, và màn trình diễn trước Burnley càng củng cố thêm niềm tin đó.