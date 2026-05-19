Nóng bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Arsenal hơn Man City 5 điểm, vô địch sớm khi nào?

Chiến thắng tối thiểu, hiệu quả tối đa

Trong trận sân nhà cuối cùng của mùa giải, Arsenal nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán đài Emirates và được kỳ vọng sẽ dễ dàng “hủy diệt” Burnley. Tuy nhiên, dù chỉ giành được 2 điểm trong 10 trận gần nhất, Burnley vẫn khiến đoàn quân của HLV Mikel Arteta phải trải qua thêm một trận đấu đầy căng thẳng.

Arsenal thắng tối thiểu Burnley, qua đó tiếp tục gây áp lực lớn lên Man City trong cuộc đua vô địch

Leandro Trossard từng đưa bóng dội cột dọc bằng cú sút từ ngoài vòng cấm, trước khi Bukayo Saka bị từ chối penalty trong nỗ lực đón đường căng ngang của Havertz. Arsenal một lần nữa phải dựa vào khả năng tận dụng tình huống cố định để phá vỡ thế bế tắc.

Phút 37, Havertz bật cao đánh đầu tung lưới Burnley từ quả phạt góc của Saka, qua đó giúp Arsenal có bàn thắng thứ 18 từ các tình huống phạt góc tại Ngoại hạng Anh mùa này.

Tuy nhiên, bàn thắng không mở ra thế trận áp đảo cho Arsenal và họ đã rất may mắn khi không phải chơi thiếu người trong khoảng 20 phút cuối trận. Havertz có pha vào bóng nguy hiểm, dùng gầm giày tác động mạnh vào bắp chân của Ugochukwu. Dù VAR đã vào cuộc kiểm tra, trọng tài vẫn giữ nguyên quyết định rút thẻ vàng thay vì nâng lên thành thẻ đỏ.

Ngay sau đó, Havertz bị thay ra nhường chỗ cho Viktor Gyokeres. Tuy nhiên, sự xuất hiện của tiền đạo người Thụy Điển cũng không thể giúp Arsenal cải thiện đáng kể sức ép tấn công. Dẫu vậy, hàng phòng ngự chắc chắn tiếp tục là điểm tựa đưa Arsenal tiến gần hơn tới chức vô địch Ngoại hạng Anh.

Kể từ thất bại trước Man City hồi tháng trước, Arsenal đã giữ sạch lưới trong 4 trận liên tiếp tại Ngoại hạng Anh.

Arsenal vô địch sớm khi nào?

Ba điểm giành được trước Burnley giúp Arsenal tiến sát tới việc chấm dứt cơn khát danh hiệu Ngoại hạng Anh kéo dài suốt 22 năm. Đội bóng thành London hiện tạo khoảng cách 5 điểm với đội bám đuổi là Man City trên bảng xếp hạng khi mùa giải chỉ còn lại 1 vòng đấu.

Thứ hạng Đội Trận Hiệu số Điểm 1 Arsenal 37 +43 82 2 Man City 36 +43 77

Cục diện đua vô địch Ngoại hạng Anh

Arsenal thậm chí sẽ chính thức đăng quang ngay rạng sáng mai (20/5, giờ Việt Nam) nếu Man City không thể đánh bại Bournemouth.

Ngay cả khi thầy trò HLV Pep Guardiola chấm dứt chuỗi 16 trận bất bại của Bournemouth và tiếp tục vượt qua Aston Villa, Arsenal vẫn sẽ lên ngôi nếu đánh bại Crystal Palace ở vòng cuối vào ngày 24/5.

Dẫu vậy, chiến thắng sít sao của Arsenal trước Burnley đã xuống hạng từ lâu cũng phần nào mang lại hy vọng cho Man City.

Nếu Arsenal bị cầm hòa tại Selhurst Park, Man City hoàn toàn có thể vượt lên giành chức vô địch nhờ hiệu số bàn thắng bại, với điều kiện họ thắng cả 2 trận còn lại.

Để tăng thêm sức nóng cho chặng cuối mùa giải, tờ Daily Mail (Anh) tiết lộ rằng Pep Guardiola sẽ rời Man City sau một thập kỷ gắn bó đầy vinh quang, sau trận đấu với Aston Villa tại Etihad ở vòng hạ màn Ngoại hạng Anh vào cuối tuần này.