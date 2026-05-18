Trực tiếp bóng đá Arsenal - Burnley: "Pháo thủ" có gần 90% cơ hội thắng (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 2h, 19/5 | SVĐ Emirates Arsenal 0 - 0 Burnley (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Arsenal vs Burnley Burnley Điểm Raya Mosquera Saliba Gabriel Hincapie Rice Lewis-Skelly Odegaard Saka Trossard Gyokeres Điểm Dubravka Walker Tuanzebe Esteve Pires Ugochukwu Florentino Tchaouna Hannibal Anthony Flemming Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Arsenal Arsenal Burnley Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Raya, Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapie, Rice, Lewis-Skelly, Odegaard, Saka, Trossard, Gyokeres Dubravka, Walker, Tuanzebe, Esteve, Pires, Ugochukwu, Florentino, Tchaouna, Hannibal, Anthony, Flemming

"Pháo thủ" có gần 90% cơ hội thắng

Theo phân tích từ siêu máy tính của The Analyst, Arsenal có tỷ lệ thắng lên tới 87,8% trong cuộc chạm trán Burnley. Tỷ lệ này được dựa vào 10.000 lần mô phỏng diễn biến trận đấu do siêu máy tính đưa ra.

Nhiệm vụ dễ dàng cho Arsenal

Arsenal đang tiến rất gần tới chức vô địch Ngoại hạng Anh đầu tiên sau hơn hai thập kỷ khi dẫn đầu bảng với 79 điểm sau 36 vòng, hơn Man City 2 điểm. Chỉ cần thắng 2 trận cuối gặp Burnley và Crystal Palace, họ sẽ hoàn thành nhiệm vụ mà không cần quan tâm tới thành tích của Man City. Bên kia chiến tuyến, Burnley không còn nhiều động lực thi đấu do đã sớm nhận vé xuống hạng.

Thực lực chênh lệch

Nhiệm vụ dành cho Arsenal càng trở nên "dễ thở", nếu biết họ thắng 4/6 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Đặc biệt, sân Emirates đang trở thành điểm tựa cực lớn khi "Pháo thủ" thắng 14/18 trận mùa này, ghi 40 bàn và chỉ thủng lưới 11 lần.

Theo chiều ngược lại, Burnley chỉ thắng 4/36 trận từ đầu mùa, sở hữu hàng thủ tệ thứ 2 giải đấu với 73 bàn thua. Phong độ sân khách của họ đặc biệt đáng lo khi chưa có nổi một trận sạch lưới và chỉ thắng 2/18 trận.

Nếu xét về thành tích đối đầu, lợi thế hoàn toàn nghiêng về Arsenal. "Pháo thủ" thắng 6/10 lần gặp Burnley gần nhất, bao gồm trận thắng 2-0 ở lượt đi mùa này ngay trên sân khách.