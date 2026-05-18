Arsenal vs Burnley
AFC Bournemouth vs Manchester City
Chelsea vs Tottenham Hotspur
Freiburg vs Aston Villa
Thể Công - Viettel vs PVF-CAND
Fiorentina vs Atalanta
Ninh Bình vs Công An TP Hồ Chí Minh
SHB Đà Nẵng vs Hải Phòng
Đông Á Thanh Hóa vs Hoàng Anh Gia Lai
Bologna vs Inter Milan
Lazio vs Pisa
Alavés vs Rayo Vallecano
Real Betis vs Levante
Celta de Vigo vs Sevilla
Espanyol vs Real Sociedad
Getafe vs Osasuna
Mallorca vs Real Oviedo
Real Madrid vs Athletic Club
Valencia vs Barcelona
Girona vs Elche
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Sông Lam Nghệ An
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công An Hà Nội
Hà Nội vs Thép Xanh Nam Định
Parma vs Sassuolo
Brighton & Hove Albion vs Manchester United
Burnley vs Wolverhampton Wanderers
Crystal Palace vs Arsenal
Fulham vs Newcastle United
Liverpool vs Brentford
Manchester City vs Aston Villa
Nottingham Forest vs AFC Bournemouth
Sunderland vs Chelsea
Tottenham Hotspur vs Everton
West Ham United vs Leeds United
Napoli vs Udinese
Cremonese vs Como
Lecce vs Genoa
Milan vs Cagliari
Torino vs Juventus
Hellas Verona vs Roma
Villarreal vs Atlético de Madrid
Paris Saint-Germain vs Arsenal
PVF-CAND vs Hải Phòng
Thép Xanh Nam Định vs Sông Lam Nghệ An
Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs SHB Đà Nẵng
Đông Á Thanh Hóa vs Ninh Bình
Công An TP Hồ Chí Minh vs Thể Công - Viettel
Công An Hà Nội vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Trực tiếp bóng đá Arsenal - Burnley: "Pháo thủ" có gần 90% cơ hội thắng (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Arsenal Premier League 2025-26

(2h, 19/5, vòng 37) Siêu máy tính dự đoán tỷ lệ thắng rất cao dành cho Arsenal ở trận đấu này.

   

Premier League | 2h, 19/5 | SVĐ Emirates

Arsenal
0 - 0
Burnley
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Raya, Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapie, Rice, Lewis-Skelly, Odegaard, Saka, Trossard, Gyokeres
Dubravka, Walker, Tuanzebe, Esteve, Pires, Ugochukwu, Florentino, Tchaouna, Hannibal, Anthony, Flemming

"Pháo thủ" có gần 90% cơ hội thắng

Theo phân tích từ siêu máy tính của The Analyst, Arsenal có tỷ lệ thắng lên tới 87,8% trong cuộc chạm trán Burnley. Tỷ lệ này được dựa vào 10.000 lần mô phỏng diễn biến trận đấu do siêu máy tính đưa ra.

Nhiệm vụ dễ dàng cho Arsenal

Arsenal đang tiến rất gần tới chức vô địch Ngoại hạng Anh đầu tiên sau hơn hai thập kỷ khi dẫn đầu bảng với 79 điểm sau 36 vòng, hơn Man City 2 điểm. Chỉ cần thắng 2 trận cuối gặp Burnley và Crystal Palace, họ sẽ hoàn thành nhiệm vụ mà không cần quan tâm tới thành tích của Man City. Bên kia chiến tuyến, Burnley không còn nhiều động lực thi đấu do đã sớm nhận vé xuống hạng.

Thực lực chênh lệch

Nhiệm vụ dành cho Arsenal càng trở nên "dễ thở", nếu biết họ thắng 4/6 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Đặc biệt, sân Emirates đang trở thành điểm tựa cực lớn khi "Pháo thủ" thắng 14/18 trận mùa này, ghi 40 bàn và chỉ thủng lưới 11 lần.

Theo chiều ngược lại, Burnley chỉ thắng 4/36 trận từ đầu mùa, sở hữu hàng thủ tệ thứ 2 giải đấu với 73 bàn thua. Phong độ sân khách của họ đặc biệt đáng lo khi chưa có nổi một trận sạch lưới và chỉ thắng 2/18 trận.

Nếu xét về thành tích đối đầu, lợi thế hoàn toàn nghiêng về Arsenal. "Pháo thủ" thắng 6/10 lần gặp Burnley gần nhất, bao gồm trận thắng 2-0 ở lượt đi mùa này ngay trên sân khách.

