AFC Bournemouth vs Manchester City
Chelsea vs Tottenham Hotspur
Freiburg vs Aston Villa
Thể Công - Viettel vs PVF-CAND
Fiorentina vs Atalanta
Ninh Bình vs Công An TP Hồ Chí Minh
SHB Đà Nẵng vs Hải Phòng
Đông Á Thanh Hóa vs Hoàng Anh Gia Lai
Bologna vs Inter Milan
Lazio vs Pisa
Alavés vs Rayo Vallecano
Real Betis vs Levante
Celta de Vigo vs Sevilla
Espanyol vs Real Sociedad
Getafe vs Osasuna
Mallorca vs Real Oviedo
Real Madrid vs Athletic Club
Valencia vs Barcelona
Girona vs Elche
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Sông Lam Nghệ An
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công An Hà Nội
Hà Nội vs Thép Xanh Nam Định
Parma vs Sassuolo
Brighton & Hove Albion vs Manchester United
Burnley vs Wolverhampton Wanderers
Crystal Palace vs Arsenal
Fulham vs Newcastle United
Liverpool vs Brentford
Manchester City vs Aston Villa
Nottingham Forest vs AFC Bournemouth
Sunderland vs Chelsea
Tottenham Hotspur vs Everton
West Ham United vs Leeds United
Napoli vs Udinese
Cremonese vs Como
Lecce vs Genoa
Milan vs Cagliari
Torino vs Juventus
Hellas Verona vs Roma
Villarreal vs Atlético de Madrid
Paris Saint-Germain vs Arsenal
PVF-CAND vs Hải Phòng
Thép Xanh Nam Định vs Sông Lam Nghệ An
Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs SHB Đà Nẵng
Đông Á Thanh Hóa vs Ninh Bình
Công An TP Hồ Chí Minh vs Thể Công - Viettel
Công An Hà Nội vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Arsenal thắng vất vả: Arteta tuyên bố cổ vũ Bournemouth cản bước Man City

Sự kiện: Arsenal Premier League 2025-26

HLV Mikel Arteta hài hước tuyên bố ông là “fan cuồng số một” của Bournemouth, đồng thời hy vọng đội bóng này có thể cản bước Man City để giúp Arsenal vô địch Ngoại hạng Anh sớm 1 vòng.

   

Arsenal vừa đánh bại Burnley 1-0 nhờ pha đánh đầu trong hiệp một của Kai Havertz, qua đó tiến thêm một bước tới chức vô địch Ngoại hạng Anh đầu tiên sau 22 năm. Ở vòng cuối, Arsenal sẽ chạm trán Crystal Palace. Tuy nhiên, nếu Man City hòa hoặc thua Bournemouth vào rạng sáng mai (20/5, giờ Việt Nam), Arsenal sẽ chính thức đăng quang ngay lập tức.

Khi được hỏi liệu có trở thành cổ động viên Bournemouth trong 24 giờ tới hay không, Arteta hài hước trả lời: “Tôi sẽ là fan cuồng lớn nhất của họ! Vì Andoni Iraola (HLV Bournemouth), vì các cầu thủ và tất cả những người yêu mến Bournemouth. Tôi nghĩ lúc này tất cả chúng tôi đều là fan của Bournemouth, bởi ai cũng hiểu điều đó có ý nghĩa thế nào nếu họ mang về kết quả có lợi cho Arsenal vào ngày mai”.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha nói thêm: “Chúng tôi đã làm tất cả những gì nằm trong khả năng của mình. Sau trận gặp Man City trên sân khách, toàn đội hiểu rằng mùa giải còn 5 trận và mọi thứ vẫn nằm trong tay chúng tôi. Chúng tôi đã hoàn thành 4 trận và giờ chỉ còn 1 trận nữa, trừ khi điều kỳ diệu xảy ra vào tối mai”.

Trong khi đó, đội trưởng Martin Odegaard của Arsenal phát biểu trên sân: “Tôi thực sự tự hào. Đây là mùa giải tuyệt vời của chúng tôi cho đến thời điểm này. Chúng tôi còn một trận đấu lớn nữa, rồi sau đó là trận chung kết Champions League. Toàn đội muốn mang những chiếc cúp trở về.

Chặng đường phía trước không còn nhiều nữa, nhưng toàn đội phải tiếp tục tiến lên. Tôi có thể cam kết rằng chúng tôi luôn cống hiến tất cả mỗi ngày. Arsenal muốn chiến đấu đến cùng và với sự ủng hộ của các bạn, chúng tôi sẽ sẵn sàng”.

Trong sự thay đổi đầy bất ngờ trên hàng công của Arsenal, Kai Havertz được trao cơ hội đá chính thay cho Viktor Gyokeres và tiền đạo người Đức đã ghi dấu ấn với pha đánh đầu chuẩn xác từ quả phạt góc của Bukayo Saka trong hiệp một.

Dù vậy, Havertz cũng thoát khỏi một chiếc thẻ đỏ gây tranh cãi ở hiệp hai sau pha vào bóng nguy hiểm với Ugochukwu. Các pha quay chậm cho thấy chân sút của Arsenal đã giẫm gầm giày lên chân trụ của tiền vệ bên phía Burnley trong tình huống lao vào từ phía sau. VAR đã kiểm tra tình huống này. Trọng tài rút thẻ vàng đối với Havertz, nhưng tổ VAR cho rằng pha bóng không đáng nhận thêm án phạt nào khác.

Chiến thắng này giúp Arsenal tạo khoảng cách 5 điểm với Man City khi mùa giải chỉ còn 1 vòng đấu. Điều đó đồng nghĩa đoàn quân của Pep Guardiola buộc phải đánh bại Bournemouth nếu không muốn nhìn chức vô địch rơi vào tay Arsenal.

Trực tiếp bóng đá Arsenal - Burnley: Bảo vệ thành quả (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ)

(Vòng 37) Arsenal giữ vững cách biệt mong manh để giữ lại trọn vẹn 3 điểm tại Emirates, trong trận đấu không dễ dàng trước Burnley.

