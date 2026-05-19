Arsenal thắng vất vả: Arteta tuyên bố cổ vũ Bournemouth cản bước Man City

Arteta hy vọng Bournemouth cản bước Man City

Arsenal vừa đánh bại Burnley 1-0 nhờ pha đánh đầu trong hiệp một của Kai Havertz, qua đó tiến thêm một bước tới chức vô địch Ngoại hạng Anh đầu tiên sau 22 năm. Ở vòng cuối, Arsenal sẽ chạm trán Crystal Palace. Tuy nhiên, nếu Man City hòa hoặc thua Bournemouth vào rạng sáng mai (20/5, giờ Việt Nam), Arsenal sẽ chính thức đăng quang ngay lập tức.

Arteta ăn mừng cuồng nhiệt sau chiến thắng nghẹt thở của Arsenal trước Burnley

Khi được hỏi liệu có trở thành cổ động viên Bournemouth trong 24 giờ tới hay không, Arteta hài hước trả lời: “Tôi sẽ là fan cuồng lớn nhất của họ! Vì Andoni Iraola (HLV Bournemouth), vì các cầu thủ và tất cả những người yêu mến Bournemouth. Tôi nghĩ lúc này tất cả chúng tôi đều là fan của Bournemouth, bởi ai cũng hiểu điều đó có ý nghĩa thế nào nếu họ mang về kết quả có lợi cho Arsenal vào ngày mai”.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha nói thêm: “Chúng tôi đã làm tất cả những gì nằm trong khả năng của mình. Sau trận gặp Man City trên sân khách, toàn đội hiểu rằng mùa giải còn 5 trận và mọi thứ vẫn nằm trong tay chúng tôi. Chúng tôi đã hoàn thành 4 trận và giờ chỉ còn 1 trận nữa, trừ khi điều kỳ diệu xảy ra vào tối mai”.

Trong khi đó, đội trưởng Martin Odegaard của Arsenal phát biểu trên sân: “Tôi thực sự tự hào. Đây là mùa giải tuyệt vời của chúng tôi cho đến thời điểm này. Chúng tôi còn một trận đấu lớn nữa, rồi sau đó là trận chung kết Champions League. Toàn đội muốn mang những chiếc cúp trở về.

Chặng đường phía trước không còn nhiều nữa, nhưng toàn đội phải tiếp tục tiến lên. Tôi có thể cam kết rằng chúng tôi luôn cống hiến tất cả mỗi ngày. Arsenal muốn chiến đấu đến cùng và với sự ủng hộ của các bạn, chúng tôi sẽ sẵn sàng”.

Arsenal tiến gần ngôi vương

Trong sự thay đổi đầy bất ngờ trên hàng công của Arsenal, Kai Havertz được trao cơ hội đá chính thay cho Viktor Gyokeres và tiền đạo người Đức đã ghi dấu ấn với pha đánh đầu chuẩn xác từ quả phạt góc của Bukayo Saka trong hiệp một.

Havertz đưa Arsenal đến gần chức vô địch Ngoại hạng Anh

Dù vậy, Havertz cũng thoát khỏi một chiếc thẻ đỏ gây tranh cãi ở hiệp hai sau pha vào bóng nguy hiểm với Ugochukwu. Các pha quay chậm cho thấy chân sút của Arsenal đã giẫm gầm giày lên chân trụ của tiền vệ bên phía Burnley trong tình huống lao vào từ phía sau. VAR đã kiểm tra tình huống này. Trọng tài rút thẻ vàng đối với Havertz, nhưng tổ VAR cho rằng pha bóng không đáng nhận thêm án phạt nào khác.

Chiến thắng này giúp Arsenal tạo khoảng cách 5 điểm với Man City khi mùa giải chỉ còn 1 vòng đấu. Điều đó đồng nghĩa đoàn quân của Pep Guardiola buộc phải đánh bại Bournemouth nếu không muốn nhìn chức vô địch rơi vào tay Arsenal.