MU - Arsenal xâu xé đội sắp xuống hạng, mua Fernandes đá cặp với Fernandes

Tiền vệ Mateus Fernandes được cho là rất muốn gia nhập Manchester United trong kỳ chuyển nhượng hè 2026. Đáng chú ý, đội trưởng Bruno Fernandes cũng đã lên tiếng ủng hộ thương vụ này với ban lãnh đạo INEOS.

MU lên kế hoạch đại tu tuyến giữa

Sau khi chắc suất trong top 5 Premier League và giành vé dự Champions League mùa tới, Manchester United đang bắt đầu tăng tốc trên thị trường chuyển nhượng. Ban lãnh đạo INEOS được cho là ưu tiên nâng cấp hàng tiền vệ khi cả Casemiro lẫn Manuel Ugarte nhiều khả năng sẽ rời Old Trafford hè này.

Cả Casemiro lẫn Ugarte đều có thể rời MU hè này

Trong bối cảnh đó, Mateus Fernandes của West Ham nổi lên như mục tiêu hàng đầu. Theo tiết lộ từ truyền thông Anh, đội trưởng Bruno Fernandes là người đặc biệt yêu thích tài năng đồng hương và đã trực tiếp “tiến cử” anh với giới lãnh đạo MU.

HLV tạm quyền Michael Carrick cũng được cho là muốn bổ sung thêm hai tiền vệ mới để tái thiết đội hình.

Mateus Fernandes muốn tới Old Trafford

Theo TEAMtalk, MU hiện là đội dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký của Mateus Fernandes và đã liên hệ với người đại diện của cầu thủ 21 tuổi. Phía tiền vệ người Bồ Đào Nha được cho là phản hồi rất tích cực.

MU muốn chiêu mộ Mateus Fernandes của West Ham

Nguồn tin này khẳng định Mateus Fernandes “cực kỳ hào hứng” với viễn cảnh chuyển tới Old Trafford và mong muốn sát cánh cùng Bruno Fernandes trong màu áo "Quỷ đỏ". Xa hơn, anh còn được xem là phương án kế thừa lâu dài cho chính đội trưởng MU ở tuyến giữa.

Mùa này, Mateus Fernandes ghi 6 bàn và có 4 kiến tạo sau 40 trận trên mọi đấu trường cho West Ham, bất chấp việc đội bóng London đang phải vật lộn trong cuộc chiến trụ hạng.

Fernandes gia nhập West Ham từ Southampton mùa hè năm ngoái trong thương vụ có tổng giá trị lên tới 42 triệu bảng. Trước đó, Atletico Madrid cũng từng theo đuổi cầu thủ người Bồ Đào Nha nhưng không kham nổi mức giá.

Fernandes cũng lọt “mắt xanh” của Arsenal

Theo Daily Mail, Arsenal cũng đang lên kế hoạch bổ sung nhân sự ở hàng tiền vệ nhằm chia lửa với bộ đôi Declan Rice và Martin Zubimendi trong mùa giải tới. Trong đó, Mateus Fernandes nổi lên như mục tiêu đáng chú ý sau những màn trình diễn ấn tượng trong màu áo West Ham.

West Ham đang vật lộn trong cuộc chiến trụ hạng Premier League, khả năng xuống hạng là rất lớn. Thế nhưng, Fernandes vẫn được đánh giá là một trong số ít điểm sáng của đội bóng thành London. Tiền vệ 21 tuổi có thể chơi linh hoạt ở cả vai trò tấn công lẫn phòng ngự, điều khiến Arsenal và Manchester United đặc biệt quan tâm.

Dù còn tới bốn năm hợp đồng, West Ham được cho là sẽ gặp khó khăn trong việc giữ chân Fernandes nếu đội bóng phải xuống chơi ở Championship. Hiện “The Hammers” đang đứng thứ 18 trên bảng xếp hạng Premier League, kém nhóm an toàn hai điểm khi mùa giải chỉ còn hai vòng đấu.

Vấn đề ở chỗ, ngay cả khi West Ham có nguy cơ cao sẽ xuống hạng, đội chủ sân London Stadium vẫn định giá Mateus Fernandes lên tới 80 triệu bảng. Đây được xem là trở ngại lớn với MU trong bối cảnh INEOS vẫn phải cân đối ngân sách chuyển nhượng.

Ngoài "Quỷ đỏ", hàng loạt ông lớn châu Âu cũng đang theo sát tiền vệ người Bồ Đào Nha như Paris Saint Germain, Manchester City, Newcastle, Chelsea và Aston Villa.

Trong đó, PSG được cho là đã có những động thái tiếp cận với đại diện của Fernandes nhằm sớm chiếm lợi thế trên bàn đàm phán.