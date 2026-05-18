Dembele chấn thương nguy cơ lỡ chung kết Cúp C1, Arsenal sáng cửa vô địch

PSG sở hữu hàng loạt ngôi sao đẳng cấp thế giới, trong đó nổi bật nhất là Ousmane Dembele. Tiền đạo 29 tuổi đã ghi 19 bàn và có thêm 11 kiến tạo trên mọi đấu trường mùa này.

Nhưng Dembele có thể không thi đấu khi PSG chạm trán Arsenal tại chung kết Cúp C1 (23h, 30/5). Ngôi sao người Pháp buộc phải rời sân chỉ sau 27 phút trong cuộc đối đầu giữa PSG và Paris FC ở vòng đấu cuối Ligue 1 mùa giải 2025/26.

Dembele tỏ ra khó chịu từ sớm và đi thẳng vào đường hầm để kiểm tra sau khi được thay ra bởi tiền đạo Goncalo Ramos. Theo những đánh giá ban đầu, tiền đạo người Pháp nhiều khả năng không gặp chấn thương nghiêm trọng. Dù vậy, mức độ cụ thể của chấn thương vẫn cần được theo dõi thêm trong vài ngày tới.

PSG rất lo Dembele phải bỏ lỡ chung kết Cúp C1

Nhà báo Fabrice Hawkins viết trên mạng xã hội: "Đây đơn thuần là biện pháp phòng ngừa sau khi Ousmane Dembele cảm thấy có dấu hiệu bất thường và phải rời sân sớm. Tình hình sẽ tiếp tục được theo dõi trong những ngày tới đây".

Dembele gần đây được vinh danh trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất Ligue 1 mùa thứ hai liên tiếp. Anh rất mong muốn hồi phục chấn thương nhanh để cùng toàn đội chinh chiến chung kết Cúp C1. Ngoài ra, Dembele còn có thêm World Cup 2026 để phấn đấu.

Đội bóng của HLV Luis Enrique sẽ không thi đấu thêm trận nào trước trận chung kết Cúp C1. Trong khi đó, Arsenal vẫn còn 2 trận ở Ngoại hạng Anh gặp Burnley và Crystal Palace trước khi bước vào chung kết Cúp C1 tại Budapest.