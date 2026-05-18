Trận đấu nổi bật

Arsenal vs Burnley
AFC Bournemouth vs Manchester City
Chelsea vs Tottenham Hotspur
Freiburg vs Aston Villa
Thể Công - Viettel vs PVF-CAND
Ninh Bình vs Công An TP Hồ Chí Minh
SHB Đà Nẵng vs Hải Phòng
Đông Á Thanh Hóa vs Hoàng Anh Gia Lai
Alavés vs Rayo Vallecano
Real Betis vs Levante
Celta de Vigo vs Sevilla
Espanyol vs Real Sociedad
Getafe vs Osasuna
Mallorca vs Real Oviedo
Real Madrid vs Athletic Club
Valencia vs Barcelona
Girona vs Elche
Bologna vs Inter Milan
Cremonese vs Como
Fiorentina vs Atalanta
Lazio vs Pisa
Lecce vs Genoa
Milan vs Cagliari
Napoli vs Udinese
Parma vs Sassuolo
Torino vs Juventus
Hellas Verona vs Roma
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Sông Lam Nghệ An
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công An Hà Nội
Hà Nội vs Thép Xanh Nam Định
Brighton & Hove Albion vs Manchester United
Burnley vs Wolverhampton Wanderers
Crystal Palace vs Arsenal
Fulham vs Newcastle United
Liverpool vs Brentford
Manchester City vs Aston Villa
Nottingham Forest vs AFC Bournemouth
Sunderland vs Chelsea
Tottenham Hotspur vs Everton
West Ham United vs Leeds United
Villarreal vs Atlético de Madrid
Paris Saint-Germain vs Arsenal
PVF-CAND vs Hải Phòng
Thép Xanh Nam Định vs Sông Lam Nghệ An
Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs SHB Đà Nẵng
Đông Á Thanh Hóa vs Ninh Bình
Công An TP Hồ Chí Minh vs Thể Công - Viettel
Công An Hà Nội vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Dembele chấn thương nguy cơ lỡ chung kết Cúp C1, Arsenal sáng cửa vô địch

Arsenal nhận cú hích lớn ở chung kết Cúp C1 khi PSG nguy cơ mất ngôi sao sáng nhất của họ.

  

PSG sở hữu hàng loạt ngôi sao đẳng cấp thế giới, trong đó nổi bật nhất là Ousmane Dembele. Tiền đạo 29 tuổi đã ghi 19 bàn và có thêm 11 kiến tạo trên mọi đấu trường mùa này.

Nhưng Dembele có thể không thi đấu khi PSG chạm trán Arsenal tại chung kết Cúp C1 (23h, 30/5). Ngôi sao người Pháp buộc phải rời sân chỉ sau 27 phút trong cuộc đối đầu giữa PSG và Paris FC ở vòng đấu cuối Ligue 1 mùa giải 2025/26.

Dembele tỏ ra khó chịu từ sớm và đi thẳng vào đường hầm để kiểm tra sau khi được thay ra bởi tiền đạo Goncalo Ramos. Theo những đánh giá ban đầu, tiền đạo người Pháp nhiều khả năng không gặp chấn thương nghiêm trọng. Dù vậy, mức độ cụ thể của chấn thương vẫn cần được theo dõi thêm trong vài ngày tới.

PSG rất lo Dembele phải bỏ lỡ chung kết Cúp C1

Nhà báo Fabrice Hawkins viết trên mạng xã hội: "Đây đơn thuần là biện pháp phòng ngừa sau khi Ousmane Dembele cảm thấy có dấu hiệu bất thường và phải rời sân sớm. Tình hình sẽ tiếp tục được theo dõi trong những ngày tới đây".

Dembele gần đây được vinh danh trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất Ligue 1 mùa thứ hai liên tiếp. Anh rất mong muốn hồi phục chấn thương nhanh để cùng toàn đội chinh chiến chung kết Cúp C1. Ngoài ra, Dembele còn có thêm World Cup 2026 để phấn đấu. 

Đội bóng của HLV Luis Enrique sẽ không thi đấu thêm trận nào trước trận chung kết Cúp C1. Trong khi đó, Arsenal vẫn còn 2 trận ở Ngoại hạng Anh gặp Burnley và Crystal Palace trước khi bước vào chung kết Cúp C1 tại Budapest.

Arsenal đấu PSG chung kết C1: Hai trường phái đối lập, Arteta thắng nổi "cáo già" Enrique?

Thế là đã xác định rõ: trận đấu lớn nhất trong năm ở tầm CLB, chung kết Champions League 2026, sẽ là Paris SG – Arsenal (23h ngày 30/5, tại Budapest)....

-18/05/2026 09:19 AM (GMT+7)
