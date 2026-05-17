Kịch bản gây sốc Ngoại hạng Anh: Arsenal - Man City bằng điểm, Tottenham xuống hạng

Cuộc đua vô địch: Arsenal và Man City bứt tốc về đích

Trong phần lớn mùa giải, cuộc đua vô địch chỉ còn là màn song mã giữa hai ứng viên. Chiến thắng kịch tính của Arsenal trước West Ham đã giúp họ tạo lợi thế 5 điểm so với Manchester City. Tuy nhiên, đội bóng của Pep Guardiola nhanh chóng đáp trả bằng những chiến thắng quan trọng, trong đó có trận thắng Crystal Palace 3-0, giúp họ thu hẹp khoảng cách xuống còn 2 điểm khi mùa giải chỉ còn hai vòng.

Tình huống VAR trước West Ham giúp Arsenal giữ được ngôi đầu bảng

Cục diện hiện tại buộc Man City không được phép sảy chân thêm một lần nào. Nếu họ mất điểm, Arsenal có thể đăng quang sớm. Ngược lại, nếu hai đội tiếp tục thắng, mọi thứ sẽ chỉ được định đoạt ở vòng đấu cuối cùng, khi Arsenal làm khách của Crystal Palace còn Man City tiếp Aston Villa trên sân nhà.

Arsenal hiểu rằng chỉ cần toàn thắng hai trận còn lại là chắc chắn vô địch. Tuy nhiên, họ cũng có thể đăng quang trước vòng đấu cuối cùng. Điều kiện cần là "Pháo thủ" phải thắng Burnley trên sân nhà ở trận đấu diễn ra lúc 1h ngày 19/5 (giờ Hà Nội). Và điều kiện đủ là Man City không thắng được Bournemouth ở trận đấu sau đó (1h30 ngày 20/5).

Trong trường hợp hai đội bằng điểm ở vòng cuối, hiệu số bàn thắng bại sẽ đóng vai trò quyết định. Và đây là yếu tố mà Man City đang chiếm ưu thế (Man City hiệu số +43, Arsenal hiệu số +42).

Cuộc chiến trụ hạng: Tottenham và West Ham trong thế giằng co

Ở nhóm cuối bảng, cuộc đua sinh tồn giờ chỉ còn là câu chuyện của hai đội bóng London: Tottenham và West Ham United. Burnley và Wolverhampton đã chắc chắn xuống hạng, trong khi các đội khác cũng thoát hiểm.

Tottenham hoàn toàn có khả năng xuống hạng, do lịch thi đấu rất căng thẳng

Tottenham đang nắm lợi thế với nhiều hơn West Ham 2 điểm và sở hữu hiệu số vượt trội. Tuy nhiên, phong độ sân nhà đáng lo ngại khiến họ chưa thể yên tâm. West Ham vẫn còn cơ hội nếu giành chiến thắng trong chuyến làm khách trên sân Newcastle (23h30 ngày 17/5), bởi kết quả này sẽ giúp họ vượt lên trên "Spurs".

Mặt khác, lịch thi đấu của Tottenham căng thẳng hơn. Họ còn gặp Chelsea ở vòng 37 trước khi hạ màn mùa giải bằng cuộc tiếp đón Everton trên sân nhà. Còn với West Ham, chuyến hành quân đến sân Newcastle mang ý nghĩa then chốt. Ở vòng đấu cuối, họ sẽ tiếp Leeds trên sân nhà.

Dẫu vậy, Tottenham có thể tự định đoạt số phận nếu giành ít nhất một điểm ở trận gặp Chelsea. Nếu cả hai đội tiếp tục bám đuổi sát sao, kịch bản vòng cuối sẽ trở nên cực kỳ căng thẳng khi họ thi đấu cùng thời điểm, tạo nên áp lực tâm lý lớn cho người hâm mộ hai phía.

Một sai lầm nhỏ lúc này cũng có thể khiến một trong hai đội rơi xuống Championship mùa tới.

Cuộc đua giành vé châu Âu

Nhờ thành tích của các CLB Anh tại đấu trường châu Âu, top 5 Premier League mùa này sẽ chắc suất dự Champions League 2026/27.

Lúc này Aston Villa đã vươn lên thứ 4 sau chiến thắng 4-2 trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Liverpool. Chiến thắng này giúp Aston Villa đã nắm chắc vé dự cúp C1 mùa tới mà không cần quan tâm kết quả ở chung kết Europa League.

Phía sau đó, Bournemouth, Brighton hay Brentford vẫn còn cơ hội dự cúp châu Âu, nhưng họ cần duy trì phong độ và chờ đợi các kết quả thuận lợi từ những trận đấu còn lại.

Những kịch bản điên rồ chờ vòng hạ màn

Từ cuộc đua vô địch, trụ hạng đến giấc mơ châu Âu, tất cả đều có thể được quyết định ở vòng đấu cuối cùng. Với việc nhiều đội vẫn còn động lực thi đấu, kịch bản bảng xếp hạng thay đổi liên tục là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

MU hoàn thành mục tiêu giành vé dự Champions League mùa tới

Nếu các đội dẫn đầu tiếp tục thắng, chức vô địch sẽ chỉ được xác định ở những phút cuối cùng của mùa giải. Nếu nhóm cuối bảng không thể tạo cú bứt phá, cuộc chiến trụ hạng cũng sẽ khép lại trong căng thẳng tột độ.

Chỉ còn khoảng 20 trận đấu nữa, nhưng cả mùa giải vẫn có thể được viết lại. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên ngày 24/5, bức tranh bóng đá Anh sẽ hoàn toàn rõ ràng.