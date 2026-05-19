Nóng nhất thể thao sáng 19/5: HLV tiết lộ bí quyết chiến thắng của Sinner

HLV tiết lộ bí quyết chiến thắng của Sinner

Jannik Sinner vừa làm nên lịch sử khi trở thành tay vợt thứ hai giành chức vô địch cả 9 danh hiệu Masters 1000 của ATP sau Novak Djokovic. Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Simone Vagnozzi, một trong hai HLV của Sinner đã tiết lộ bí quyết giành chiến thắng của tay vợt người Italia.

“Năm 2022, tôi bắt đầu cuộc phiêu lưu với Sinner và chưa bao giờ nghĩ cuộc chơi lại dài đến vậy. Bí quyết của chúng tôi là tất cả đều dồn hết tâm trí vào công việc. Chúng tôi không phải là những người giỏi nhất nhưng chúng tôi yêu thích những gì chúng tôi làm. Đó là niềm đam mê và sở thích của toàn đội”.

McIlroy tiếc nuối vì không vô địch PGA Championship

Cựu số một thế giới, Rory McIlroy tỏ ra tiếc nuối khi không thể vượt lên trong ngày cuối của PGA Championship. “Tôi nghĩ mình đã mắc lỗi lớn khi vượt quá số gậy tiêu chuẩn ở lỗ 13 và không giành được điểm birdie (dưới 1 gậy so với tiêu chuẩn lỗ) ở hai hố có tiêu chuẩn 5 gậy. Nếu tôi đánh chuẩn, mọi chuyện đã rất khác”.

James Harden sẽ gắn bó lâu dài với Cleveland Cavaliers

Siêu sao James Harden chỉ còn thời hạn 1 năm hợp đồng trị giá 42 triệu USD với Cleveland Cavaliers. Cầu thủ này có thể lựa chọn không gia hạn và rời đi dưới dạng chuyển nhượng tự do. Tuy nhiên, nhiều khả năng đôi bên sẽ ngồi lại để đàm phán hợp đồng mới. Harden vừa giúp Cavaliers vào chung kết miền Đông của NBA sau 8 năm chờ đợi.

Jon Jones hết lời khen MVP MMA 1

Sau khi chứng kiến sự kiện MVP MMA 1 với trận đấu đỉnh cao giữa Ronda Rousey và Gina Carano, cựu vô địch UFC, Jon Jones không tiếc lời khen cho sự kiện này. “Tôi nghĩ giải đấu này thật tuyệt vời. Tôi nghĩ cách họ tổ chức tốt hơn UFC và bất kỳ sàn đấu nào khác. Tôi chưa bao giờ được tham dự sự kiện hay đến vậy. Mọi thứ đều hoàn hảo từ võ sĩ tới cách tổ chức”.

Verstappen lại đe dọa nghỉ hưu

Theo giới thạo tin trong làng đua xe F1, tay đua từng 4 lần vô địch đua xe F1, Max Verstappen đã cảnh báo với đội đua Red Bull Racing rằng có thể “nghỉ hưu” sớm ngay sau khi mùa giải này kết thúc. Một phần nguyên nhân là Verstappen thất vọng với một số quy định mới liên quan đến động cơ F1.