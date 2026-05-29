Arsenal đại chiến PSG tranh cúp C1: Mikel Arteta và cuộc gặp định mệnh 26 năm trước

PSG, nơi tình bạn bắt đầu

Arsenal chuẩn bị đối đầu với PSG tại trận chung kết Champions League 2025/26 (23h, 30/5). Đây là cơ hội để “Pháo thủ” lập cú đúp danh hiệu cao quý trong mùa giải này. Trước đó, họ đã giành chức vô địch Ngoại hạng Anh theo cách cực kỳ thuyết phục.

Mikel Arteta tìm được người bạn thân Gabriel Heinze khi thi đấu cho PSG

Trận chung kết này còn đặc biệt có ý nghĩa với HLV Mikel Arteta ở một khía cạnh khác. Ông thầy người Tây Ban Nha từng thi đấu một mùa giải cho PSG dưới dạng cho mượn từ Barcelona khi mới 18 tuổi. Chính Arteta đã thừa nhận 18 tháng ở Paris là “một trải nghiệm sẽ theo tôi mãi mãi, định hình con người tôi muốn trở thành với tư cách cầu thủ và khơi dậy trong tôi khát khao trở thành HLV”.

Trong lần đầu tiên xuất ngoại, Mikel Arteta cảm thấy cô đơn và lạc lõng vì bất đồng ngôn ngữ dù có sự giúp đỡ từ bố mẹ. “Đó là khoảng thời gian rất khó khăn,” Yves Ribardiere, cán bộ phụ trách hỗ trợ cầu thủ của PSG khi ấy nhớ lại.

“Mikel sống trong một khách sạn khá đơn sơ. Khi đó là mùa đông, thời tiết lạnh lẽo và xám xịt. Cậu ấy ở trong căn phòng nhỏ đó và có quá nhiều thời gian rảnh. Tôi thường ở cạnh để chắc chắn cậu ấy không quá buồn”.

Phải tới khi Mauricio Pochettino, Gabriel Heinze và Cristobal tới, Arteta mới thực sự có bạn tại PSG. “Họ giống như nhóm “Tứ kỵ sĩ”. Họ dành rất nhiều thời gian ở bên nhau bởi có chung nền văn hóa Tây Ban Nha. Họ cũng rất thân thiện và không tự cô lập thành nhóm riêng”. Cựu thủ môn Jerome Alonzo của PSG chia sẻ.

Tình bạn ấy giúp Arteta vượt qua những ngày gian khó và khắc cốt ghi tâm. Điều quan trọng hơn, ông thầy người Tây Ban Nha hiểu được điểm mạnh của mình và của bạn. Sau 3 mùa giải liên tiếp về nhì tại Ngoại hạng Anh, Arteta nhận ra được bản thân cùng các học trò thiếu đi một chút cứng rắn, nhiệt huyết. Bởi vậy, ông đã tìm tới ông anh Gabriel Heinze.

Từ tình bạn đến chiến hữu hoàn hảo

Cựu cầu thủ người Argentina vốn nổi tiếng nóng nảy. Ngay cả khi trở thành HLV, Heinze vẫn giữ phong cách máu lửa ấy. Bởi vậy, ông thầy này thường bị CLB chủ quản thanh lý hợp đồng chỉ sau một năm. Bắt đầu là Godoy Cruz, sau đó là Argentinos Juniors, Atlanta United, Newell’s Old Boys. Duy nhất Velez Sarsfield kiên trì với Heinze tới năm thứ ba mới sa thải.

Heinze và Arteta cũng là bộ đôi hoàn hảo trên băng ghế huấn luyện

Làm người đứng đầu không được nhưng cựu cầu thủ người Argentina lại là trợ lý hoàn hảo. Ông không ngần ngại hét vào mặt các cầu thủ khi họ thực hiện sai ý đồ chiến thuật. Heinze lúc nào cũng như một ngọn núi lửa sắp sửa tuôn trào. Đó là điều Arteta không làm được và đó là lý do Arteta cần Heinze.

Thực ra, nếu cần một ông thầy thể dục, Mikel Arteta kiếm đại ở đâu cũng được. Vậy điểm khác biệt của Heinze là gì? HLV người Argentina nghiên cứu rất sâu liên quan đến hậu vệ. Từ cách kèm người, theo người, di chuyển cá nhân cho tới di chuyển khối đội hình. Nói cho đúng, Heinze là một HLV chuyên trách về hậu vệ cực kỳ tài năng.

Không phải ngẫu nhiên mà Arsenal đá cả một mùa giải mà chỉ thủng lưới 27 lần. Nếu như chỉ là suất "tình thương" của Arteta, Heinze sẽ không nhận được sự kính trọng từ các cầu thủ Arsenal. Hàng phòng ngự của "Pháo thủ" vốn đã chắc chắn, nay còn chắc chắn hơn dưới sự huấn luyện của Heinze.

Quan trọng hơn, Mikel Arteta và Gabriel Heinze quá hiểu nhau. Bởi vậy, họ có được sự ăn ý tuyệt vời trong công việc. Ông thầy người Tây Ban Nha có thể tự tin rằng ông anh của mình truyền đạt chính xác tuyệt đối những ý đồ chiến thuật của mình.

Một người giỏi tham mưu, một người mạnh về khoản thực hiện, họ trở thành “cặp đôi hoàn hảo” trên băng ghế huấn luyện. Và bây giờ, Mikel Arteta cùng “ông anh” Gabriel Heinze sẽ đối đầu với PSG, nơi họ bắt đầu tình bạn hơn 20 năm trước. Đó là cuộc chiến thực sự ý nghĩa.