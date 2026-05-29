Arsenal đại chiến PSG tranh cúp C1: Mikel Arteta và cuộc gặp định mệnh 26 năm trước

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Paris Saint-Germain vs Arsenal
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
PVF-CAND vs Hải Phòng
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Thép Xanh Nam Định vs Sông Lam Nghệ An
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs SHB Đà Nẵng
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Đông Á Thanh Hóa vs Ninh Bình
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Thể Công - Viettel
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Công An Hà Nội vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
SHB Đà Nẵng vs Đông Á Thanh Hóa
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Ninh Bình vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Thể Công - Viettel vs Công An Hà Nội
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Hải Phòng vs Thép Xanh Nam Định
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Sông Lam Nghệ An vs PVF-CAND
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Hà Nội vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-

Arsenal đại chiến PSG tranh cúp C1: Mikel Arteta và cuộc gặp định mệnh 26 năm trước

Sự kiện: Cup C1 - Champions League 2025/26 HLV Mikel Arteta PSG - Arsenal: Định đoạt vua châu Âu

Trận đấu với PSG có ý nghĩa rất đặc biệt với Mikel Arteta và trợ lý Gabriel Heinze.

  

PSG, nơi tình bạn bắt đầu

Arsenal chuẩn bị đối đầu với PSG tại trận chung kết Champions League 2025/26 (23h, 30/5). Đây là cơ hội để “Pháo thủ” lập cú đúp danh hiệu cao quý trong mùa giải này. Trước đó, họ đã giành chức vô địch Ngoại hạng Anh theo cách cực kỳ thuyết phục.

Mikel Arteta tìm được người bạn thân Gabriel Heinze khi thi đấu cho PSG

Mikel Arteta tìm được người bạn thân Gabriel Heinze khi thi đấu cho PSG

Trận chung kết này còn đặc biệt có ý nghĩa với HLV Mikel Arteta ở một khía cạnh khác. Ông thầy người Tây Ban Nha từng thi đấu một mùa giải cho PSG dưới dạng cho mượn từ Barcelona khi mới 18 tuổi. Chính Arteta đã thừa nhận 18 tháng ở Paris là “một trải nghiệm sẽ theo tôi mãi mãi, định hình con người tôi muốn trở thành với tư cách cầu thủ và khơi dậy trong tôi khát khao trở thành HLV”.

Trong lần đầu tiên xuất ngoại, Mikel Arteta cảm thấy cô đơn và lạc lõng vì bất đồng ngôn ngữ dù có sự giúp đỡ từ bố mẹ. “Đó là khoảng thời gian rất khó khăn,” Yves Ribardiere, cán bộ phụ trách hỗ trợ cầu thủ của PSG khi ấy nhớ lại.

“Mikel sống trong một khách sạn khá đơn sơ. Khi đó là mùa đông, thời tiết lạnh lẽo và xám xịt. Cậu ấy ở trong căn phòng nhỏ đó và có quá nhiều thời gian rảnh. Tôi thường ở cạnh để chắc chắn cậu ấy không quá buồn”.

Phải tới khi Mauricio Pochettino, Gabriel Heinze và Cristobal tới, Arteta mới thực sự có bạn tại PSG. “Họ giống như nhóm “Tứ kỵ sĩ”. Họ dành rất nhiều thời gian ở bên nhau bởi có chung nền văn hóa Tây Ban Nha. Họ cũng rất thân thiện và không tự cô lập thành nhóm riêng”. Cựu thủ môn Jerome Alonzo của PSG chia sẻ.

Tình bạn ấy giúp Arteta vượt qua những ngày gian khó và khắc cốt ghi tâm. Điều quan trọng hơn, ông thầy người Tây Ban Nha hiểu được điểm mạnh của mình và của bạn. Sau 3 mùa giải liên tiếp về nhì tại Ngoại hạng Anh, Arteta nhận ra được bản thân cùng các học trò thiếu đi một chút cứng rắn, nhiệt huyết. Bởi vậy, ông đã tìm tới ông anh Gabriel Heinze.

Từ tình bạn đến chiến hữu hoàn hảo

Cựu cầu thủ người Argentina vốn nổi tiếng nóng nảy. Ngay cả khi trở thành HLV, Heinze vẫn giữ phong cách máu lửa ấy. Bởi vậy, ông thầy này thường bị CLB chủ quản thanh lý hợp đồng chỉ sau một năm. Bắt đầu là Godoy Cruz, sau đó là Argentinos Juniors, Atlanta United, Newell’s Old Boys. Duy nhất Velez Sarsfield kiên trì với Heinze tới năm thứ ba mới sa thải.

Heinze và Arteta cũng là bộ đôi hoàn hảo trên băng ghế huấn luyện

Heinze và Arteta cũng là bộ đôi hoàn hảo trên băng ghế huấn luyện

Làm người đứng đầu không được nhưng cựu cầu thủ người Argentina lại là trợ lý hoàn hảo. Ông không ngần ngại hét vào mặt các cầu thủ khi họ thực hiện sai ý đồ chiến thuật. Heinze lúc nào cũng như một ngọn núi lửa sắp sửa tuôn trào. Đó là điều Arteta không làm được và đó là lý do Arteta cần Heinze.

Thực ra, nếu cần một ông thầy thể dục, Mikel Arteta kiếm đại ở đâu cũng được. Vậy điểm khác biệt của Heinze là gì? HLV người Argentina nghiên cứu rất sâu liên quan đến hậu vệ. Từ cách kèm người, theo người, di chuyển cá nhân cho tới di chuyển khối đội hình. Nói cho đúng, Heinze là một HLV chuyên trách về hậu vệ cực kỳ tài năng. 

Không phải ngẫu nhiên mà Arsenal đá cả một mùa giải mà chỉ thủng lưới 27 lần. Nếu như chỉ là suất "tình thương" của Arteta, Heinze sẽ không nhận được sự kính trọng từ các cầu thủ Arsenal. Hàng phòng ngự của "Pháo thủ" vốn đã chắc chắn, nay còn chắc chắn hơn dưới sự huấn luyện của Heinze.

Quan trọng hơn, Mikel Arteta và Gabriel Heinze quá hiểu nhau. Bởi vậy, họ có được sự ăn ý tuyệt vời trong công việc. Ông thầy người Tây Ban Nha có thể tự tin rằng ông anh của mình truyền đạt chính xác tuyệt đối những ý đồ chiến thuật của mình. 

Một người giỏi tham mưu, một người mạnh về khoản thực hiện, họ trở thành “cặp đôi hoàn hảo” trên băng ghế huấn luyện. Và bây giờ, Mikel Arteta cùng “ông anh” Gabriel Heinze sẽ đối đầu với PSG, nơi họ bắt đầu tình bạn hơn 20 năm trước. Đó là cuộc chiến thực sự ý nghĩa.

8

PSG - Arsenal 30.05

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

PSG
Arsenal
Gửi dự đoán
Trước 23:00 ngày 30/05
Thể lệ
Nữ diễn viên hứa "thưởng" cho thủ môn PSG: Mỗi pha cứu thua được 1 đêm "nóng bỏng"
Nữ diễn viên hứa "thưởng" cho thủ môn PSG: Mỗi pha cứu thua được 1 đêm "nóng bỏng"

Trước thềm chung kết Champions League giữa Paris Saint Germain và Arsenal, thủ môn Matvey Safonov bất ngờ trở thành tâm điểm mạng xã hội sau lời đề...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-29/05/2026 09:06 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Cup C1 - Champions League 2025/26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN