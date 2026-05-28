Paris Saint-Germain vs Arsenal
Paris Saint-Germain
Arsenal
PVF-CAND vs Hải Phòng
PVF-CAND
Hải Phòng
Thép Xanh Nam Định vs Sông Lam Nghệ An
Thép Xanh Nam Định
Sông Lam Nghệ An
Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội
Hoàng Anh Gia Lai
Hà Nội
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs SHB Đà Nẵng
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
SHB Đà Nẵng
Đông Á Thanh Hóa vs Ninh Bình
Đông Á Thanh Hóa
Ninh Bình
Công An TP Hồ Chí Minh vs Thể Công - Viettel
Công An TP Hồ Chí Minh
Thể Công - Viettel
Công An Hà Nội vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Công An Hà Nội
Becamex TP Hồ Chí Minh
SHB Đà Nẵng vs Đông Á Thanh Hóa
SHB Đà Nẵng
Đông Á Thanh Hóa
Ninh Bình vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Ninh Bình
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Thể Công - Viettel vs Công An Hà Nội
Thể Công - Viettel
Công An Hà Nội
Hải Phòng vs Thép Xanh Nam Định
Hải Phòng
Thép Xanh Nam Định
Sông Lam Nghệ An vs PVF-CAND
Sông Lam Nghệ An
PVF-CAND
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Hoàng Anh Gia Lai
Becamex TP Hồ Chí Minh
Hoàng Anh Gia Lai
Hà Nội vs Công An TP Hồ Chí Minh
Hà Nội
Công An TP Hồ Chí Minh
Nữ diễn viên hứa "thưởng" cho thủ môn PSG: Mỗi pha cứu thua được 1 đêm "nóng bỏng"

Sự kiện: PSG - Arsenal: Định đoạt vua châu Âu Cup C1 - Champions League 2025/26 Paris Saint-Germain

Trước thềm chung kết Champions League giữa Paris Saint Germain và Arsenal, thủ môn Matvey Safonov bất ngờ trở thành tâm điểm mạng xã hội sau lời đề nghị táo bạo từ diễn viên phim người lớn Mary Rock. Tuy nhiên, màn đáp trả đầy hài hước của vợ anh mới là điều khiến người hâm mộ thích thú.

  

Lời hứa “nóng bỏng” trước trận chung kết

Nữ diễn viên người Nga Mary Rock đã công khai gửi lời chúc may mắn tới đồng hương Matvey Safonov trước trận chung kết Champions League gặp Arsenal vào cuối tuần này (23h ngày 30/5, giờ Hà Nội).

Thủ môn Safonov của PSG nhận được đề nghị cực sốc

Không dừng lại ở đó, cô còn đưa ra phần thưởng gây sốc cho thủ thành của Paris Saint Germain. Theo đó, Mary Rock tuyên bố sẽ dành cho Safonov “những đêm cuồng nhiệt” tương ứng với mỗi pha cứu thua anh thực hiện trong trận đấu.

Người đẹp 30 tuổi cho biết: “Xin chào Matvey Safonov! Với tư cách là một cổ động viên PSG, tôi chúc anh gặp nhiều may mắn và đánh bại Arsenal trong trận chung kết Champions League. Và để chiến thắng thêm ngọt ngào, tôi hứa sẽ dành cho anh số đêm nồng cháy tương ứng với số pha cứu thua của anh”.

Vợ Safonov đáp trả đầy châm biếm

Dù Matvey Safonov chưa đưa ra phản hồi, nhưng vợ anh là Marina Kondratiuk nhanh chóng lên tiếng với câu trả lời khiến mạng xã hội bùng nổ.

Cô hài hước viết: “Một diễn viên phim người lớn đã chúc chồng tôi may mắn ở chung kết Champions League và hứa tặng anh ấy một đêm nóng bỏng cho mỗi pha cứu thua".

Vợ của Safonov đáp trả thông minh

Tuy nhiên, Marina khéo léo “cà khịa” rằng khái niệm “đêm cuồng nhiệt” của chồng mình hoàn toàn khác: “Cô ấy không biết rằng với anh ấy, một đêm tuyệt vời là giải ô chữ, xem gameshow rồi đi ngủ lúc 11h30 vì hôm sau còn phải dậy sớm tập luyện”.

Màn đáp trả thông minh và dí dỏm của Marina nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng, trong khi nhiều CĐV cũng bày tỏ sự tôn trọng với sự chuyên nghiệp của Safonov trước trận đấu lớn nhất sự nghiệp.

Safonov từ kép phụ thành người gác đền số một PSG

Matvey Safonov gia nhập Paris Saint Germain từ FC Krasnodar vào năm 2024 với mức phí khoảng 20 triệu euro.

Ban đầu, anh chỉ là phương án dự phòng cho Gianluigi Donnarumma trước khi thủ thành người Italia chuyển sang Manchester City. PSG sau đó chiêu mộ Lucas Chevalier từ Lille với giá khoảng 40 triệu euro và trao suất bắt chính cho thủ môn trẻ này.

Tuy nhiên, phong độ không ổn định của Chevalier đã mở ra cơ hội cho Safonov. Kể từ sau trận hòa với Newcastle hồi cuối tháng 1, thủ thành người Nga dần chiếm trọn niềm tin nơi ban huấn luyện.

Những màn trình diễn ấn tượng trước Chelsea và Liverpool giúp anh chính thức trở thành lựa chọn số một trong khung gỗ PSG. Giờ đây, Safonov được kỳ vọng sẽ tiếp tục tỏa sáng trong trận chung kết gặp Arsenal tại Budapest, nơi đội bóng Pháp hướng tới chức vô địch Champions League liên tiếp, còn Arsenal khao khát danh hiệu châu Âu đầu tiên trong lịch sử.

