Họp báo chung kết Cúp C1, Arsenal đấu PSG: Arteta báo tin vui, đối mặt "cơn đau đầu dễ chịu"

Arteta báo tin vui lực lượng

“Timber đã hoàn toàn khỏe mạnh. Cậu ấy đủ thể lực để đá chính à? Đúng vậy. Madueke thì sao? Cậu ấy cũng đã sẵn sàng. Chỉ còn Ben White vắng mặt”.

Timber không thi đấu kể từ tháng Ba. Trong khi đó, Madueke khiến người hâm mộ Arsenal lo lắng khi gặp vấn đề về thể trạng trong trận đấu ở vòng cuối mùa Ngoại hạng Anh.

Về phần Ben White, hậu vệ người Anh dính chấn thương đầu gối ở trận gặp West Ham hồi đầu tháng và sẽ tiếp tục vắng mặt trong trận đấu tại Puskas Arena.

Bên phía PSG, Ousmane Dembele cũng xác nhận đã hoàn toàn sung sức trước trận đấu, trong khi HLV Luis Enrique cho biết cả Achraf Hakimi và Nuno Mendes đều sẵn sàng ra sân.