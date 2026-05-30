Họp báo chung kết Cúp C1, Arsenal đấu PSG: Arteta báo tin vui, đối mặt "cơn đau đầu dễ chịu"
HLV Mikel Arteta đã cập nhật tình hình lực lượng, chấn thương và những thông tin mới nhất liên quan tới Arsenal trước trận chung kết Champions League gặp PSG.
“Timber đã hoàn toàn khỏe mạnh. Cậu ấy đủ thể lực để đá chính à? Đúng vậy. Madueke thì sao? Cậu ấy cũng đã sẵn sàng. Chỉ còn Ben White vắng mặt”.
Timber không thi đấu kể từ tháng Ba. Trong khi đó, Madueke khiến người hâm mộ Arsenal lo lắng khi gặp vấn đề về thể trạng trong trận đấu ở vòng cuối mùa Ngoại hạng Anh.
Về phần Ben White, hậu vệ người Anh dính chấn thương đầu gối ở trận gặp West Ham hồi đầu tháng và sẽ tiếp tục vắng mặt trong trận đấu tại Puskas Arena.
Bên phía PSG, Ousmane Dembele cũng xác nhận đã hoàn toàn sung sức trước trận đấu, trong khi HLV Luis Enrique cho biết cả Achraf Hakimi và Nuno Mendes đều sẵn sàng ra sân.
“Họ là nhà đương kim vô địch, là những nhà vô địch thực thụ. Họ đã xứng đáng với điều đó từ mùa giải trước. Nhưng chúng tôi có mặt ở đây để lấy chiếc cúp ấy khỏi tay họ”.
“Khi nhìn xung quanh, tôi thấy niềm vui và khát khao được ra sân của tất cả các cầu thủ. Đây là trận đấu lớn nhất của bóng đá, và ai cũng muốn trở thành một phần của nó.
Chúng tôi vẫn còn thời gian để cân nhắc các lựa chọn. Với tính chất của trận đấu và những điều có thể xảy ra, toàn đội cần phải chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống”.
“Quá trình chuẩn bị của chúng tôi diễn ra rất tốt và đầy tích cực. Arsenal có mặt ở đây vì chúng tôi đã xứng đáng với điều đó. Nhưng toàn đội sẽ phải tiếp tục chiến đấu để giành quyền nâng cao chiếc cúp vô địch”.
“Chúng tôi hiểu đã từng có rất nhiều áp lực đè nặng lên toàn đội, và cũng biết đó là gánh nặng lớn như thế nào với tập thể này. Nhưng giờ mọi thứ đã qua rồi”.
“Vieira là một huyền thoại thực sự của CLB với tất cả những gì ông ấy đã cống hiến. Tôi đã xem rất nhiều video, những đoạn clip và nghe nhiều câu chuyện về ông ấy. Đó là một cầu thủ đặc biệt và cũng là một thủ lĩnh đặc biệt. Vì thế, việc nhận được tin nhắn từ ông ấy thực sự rất ý nghĩa với tôi”.
“Thierry Henry đã nhắn tin cho tôi trước đó. Dù trong những thời điểm tốt đẹp hay khó khăn, ông ấy luôn đồng hành và dành cho tôi rất nhiều sự yêu mến. Ông ấy chỉ nói rằng mình sẽ có mặt ở đây để cổ vũ cho chúng tôi”.
“Chúng tôi có đủ khát khao và quyết tâm trước trận đấu. Toàn đội hiểu rõ lịch sử của CLB. Với tư cách cầu thủ, chúng tôi có cơ hội viết nên lịch sử bằng chức vô địch Champions League đầu tiên, và chỉ riêng điều đó cũng đã là động lực đủ lớn cho cả đội.
Tôi không nghĩ quá nhiều về áp lực, đó là cách của tôi. Hãy tập trung vào khoảnh khắc hiện tại, tận hưởng nó và phó thác mọi thứ cho Chúa”.
-30/05/2026 00:24 AM (GMT+7)