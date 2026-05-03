Dàn siêu HLV tranh cúp với hậu bối: Mourinho - Pep "toát mồ hôi", Flick bắt nạt Arbeloa - Alonso

Mùa giải 2025/26, người hâm mộ đang được thưởng thức cuộc đua hấp dẫn tới ngôi vương ở các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Cuộc cạnh tranh không chỉ là câu chuyện của cầu thủ trên sân, mà còn là màn đấu trí hấp dẫn giữa những nhà cầm quân, khi dàn HLV trẻ không còn chỉ học hỏi, mà đã sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng, thậm chí vượt qua các tên tuổi lớn.

Ngoại hạng Anh: Pep Guardiola so kè “học trò” Mikel Arteta nghẹt thở

Tại Ngoại hạng Anh, cuộc đua vô địch đang diễn ra căng thẳng giữa Man City của HLV Pep Guardiola và Arsenal của Mikel Arteta. Sau vòng 35, Man City vẫn kém Arsenal 6 điểm nhưng đá ít hơn 2 trận.

Liệu Arteta có thể vượt qua "thầy" Guardiola để lên ngôi vô địch Ngoại hạng Anh?

Rõ ràng, Pep Guardiola đang trải qua một trong những cuộc đua vô địch quốc gia căng thẳng nhất sự nghiệp. Đáng chú ý, người đe dọa vị thế của Pep là Arteta - cựu trợ lý thân cận tại Man City, thậm chí được xem như “học trò” của chiến lược gia người Tây Ban Nha.

Giờ đây, Arteta đã chứng minh năng lực khi biến Arsenal thành ứng viên vô địch thực thụ, tạo nên màn so tài hấp dẫn với chính “thầy” Guardiola.

La Liga: Hansi Flick vượt trội dàn HLV trẻ của Real Madrid

Ở Tây Ban Nha, HLV Hansi Flick đang giúp Barcelona chạm một tay vào chức vô địch khi hơn Real Madrid tới 14 điểm. Nếu Real Madrid không thắng ở vòng 34 đêm nay, đội chủ sân Nou Camp sẽ chính thức đăng quang.

Real Madrid trải qua mùa giải nhiều biến động trên băng ghế huấn luyện, lần lượt được dẫn dắt bởi Xabi Alonso và sau đó là Alvaro Arbeloa (tạm quyền sau khi Alonso bị sa thải). So với Flick – người dày dạn kinh nghiệm và từng chinh phục nhiều danh hiệu lớn, bộ đôi HLV trẻ của Real Madrid rõ ràng lép vế về cả tuổi đời lẫn bản lĩnh trận mạc.

Ligue 1: Luis Enrique gặp thách thức từ đồng nghiệp vô danh

Tại Pháp, Luis Enrique cùng PSG chiếm lợi thế trong cuộc đua vô địch Ligue 1 khi hơn đội xếp thứ hai là Lens 6 điểm sau 31 trận. Tuy nhiên, hành trình bảo vệ ngôi vương của PSG không hề dễ dàng. Lens cho thấy sự bám đuổi quyết liệt dưới sự dẫn dắt của Pierre Sage – HLV 46 tuổi với kinh nghiệm còn khá hạn chế (mới dẫn dắt 3 đội bóng).

Dù thua kém về danh tiếng và đẳng cấp so với Luis Enrique, Pierre Sage đang giúp Lens trở thành đối trọng đáng gờm của nhà đương kim vô địch.

Serie A: Chivu gây ấn tượng trước “bố già” Conte - Allegri

Tại Serie A, Inter Milan gần như chạm tay vào chức vô địch khi hơn AC Milan, Napoli lần lượt 12 và 9 điểm. Đây là thành tích đáng khen ngợi của HLV Cristian Chivu trong mùa giải trọn vẹn đầu tiên dẫn dắt một đội bóng chuyên nghiệp.

Đáng nói, Chivu phải cạnh tranh với 2 HLV giàu kinh nghiệm là Massimiliano Allegri (AC Milan) và Antonio Conte (Napoli) – những người sở hữu tổng cộng 11 chức vô địch Serie A. Việc Inter tạo ra khoảng cách lớn cho thấy dấu ấn rõ nét của chiến lược gia 45 tuổi.

Primeira Liga: Mourinho "đầu hàng" HLV 37 tuổi dù bất bại

Dù không nằm trong top 5, giải VĐQG Bồ Đào Nha (Primeira Liga) vẫn gây chú ý nhờ sự xuất hiện của HLV Jose Mourinho trên băng ghế chỉ đạo Benfica.

Mourinho bất bại nhưng cũng... bất lực nhìn đồng nghiệp trẻ Farioli vô địch Bồ Đào Nha

Đáng chú ý, Benfica là đội duy nhất trong số 6 giải hàng đầu châu Âu duy trì thành tích bất bại đến thời điểm này. Tuy nhiên, nghịch lý là họ vừa chính thức vỡ mộng vô địch. Nguyên nhân vì đội đầu bảng Porto vừa nới rộng cách biệt với Benfica lên 9 điểm trong bối cảnh mùa giải chỉ còn 2 vòng, qua đó sớm đăng quang.

Dẫn dắt Porto là Francesco Farioli – HLV 37 tuổi với chỉ khoảng 5 năm kinh nghiệm cầm quân. So với Mourinho – một trong những chiến lược gia vĩ đại nhất bóng đá hiện đại, Farioli rõ ràng thua kém về mọi mặt. Tuy nhiên, thực tế trên bảng xếp hạng lại cho thấy điều ngược lại.