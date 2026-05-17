Hoàng Anh Gia Lai vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Genoa vs Milan
Juventus vs Fiorentina
Pisa vs Napoli
Roma vs Lazio
PVF-CAND vs Hà Nội
Thép Xanh Nam Định vs Thể Công - Viettel
Manchester United vs Nottingham Forest
Công An Hà Nội vs Đông Á Thanh Hóa
Inter Milan vs Hellas Verona
Brentford vs Crystal Palace
Everton vs Sunderland
Leeds United vs Brighton & Hove Albion
Wolverhampton Wanderers vs Fulham
Newcastle United vs West Ham United
Atlético de Madrid vs Girona
Sevilla vs Real Madrid
Nantes vs Toulouse
Paris FC vs Paris Saint-Germain
Olympique Marseille vs Rennes
Strasbourg vs Monaco
Olympique Lyonnais vs Lens
Barcelona vs Real Betis
Arsenal vs Burnley
Man City vô địch FA Cup: Pep đi vào lịch sử, Chelsea tái hiện bi kịch 57 năm

Man City tiếp tục khẳng định vị thế "Vua đấu cúp" của bóng đá Anh sau khi đánh bại Chelsea 1-0 ở chung kết FA Cup trên sân Wembley.

Pep Guardiola tạo cột mốc chưa từng có

Man City một lần nữa cho thấy sức mạnh vượt trội tại các đấu trường cúp của bóng đá Anh khi hoàn tất "cú đúp cúp quốc nội" mùa này bằng chiến thắng 1-0 Chelsea trong trận chung kết FA Cup. Trước đó, họ cũng xuất sắc hạ gục Arsenal 2-0 ở chung kết League Cup.

Với chiến tích này, Pep Guardiola trở thành HLV đầu tiên trong lịch sử bóng đá Anh 2 lần lập "cú đúp" cúp quốc nội trong cùng một mùa giải (chỉ tính đấu trường cúp, không tính Ngoại hạng Anh). Trước đó, nhà cầm quân người Tây Ban Nha từng làm được điều tương tự ở mùa giải lịch sử 2018/19.

Cần biết, ngay cả những nhà cầm quân huyền thoại như Sir Alex Ferguson hay Arsene Wenger chưa từng 2 lần lập "cú đúp" như Guardiola dù có nhiều năm dẫn dắt MU, Arsenal.

Không chỉ vậy, Guardiola nâng tổng số danh hiệu giành được cùng Man City lên con số 20 kể từ khi ông tiếp quản đội bóng năm 2016. Trong số này có 5 League Cup, 3 FA Cup, cùng với 6 chức vô địch Ngoại hạng Anh.

Điều đó cho thấy sự ổn định đáng kinh ngạc của Man City ở các giải đấu trong nước, bất chấp việc đội bóng còn phải căng sức đua vô địch Ngoại hạng Anh và Champions League. Kể từ khi Guardiola đến Anh, không đội bóng nào thắng nhiều tại FA Cup hơn Man City với 46 chiến thắng.

Man City gia nhập nhóm "tinh hoa"

Không chỉ Guardiola đi vào lịch sử, Man City cũng gia nhập nhóm những đội bóng hiếm hoi từng giành cú đúp FA Cup và League Cup trong cùng một mùa giải.

Trước Man City, mới chỉ có 4 CLB làm được điều này. Đội chủ sân Etihad hiện cân bằng thành tích với Liverpool khi trở thành những CLB hiếm hoi 2 lần hoàn tất cú đúp cúp quốc nội.

Arsenal là đội đầu tiên lập kỳ tích này ở mùa 1992/93, tiếp sau lần lượt là Chelsea (2006/07), Liverpool (200/01 và 2021/22). Thành công mới nhất tiếp tục khẳng định sự thống trị của Man City trong kỷ nguyên hiện đại, đặc biệt khi họ cũng là đội đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở 8 trận bán kết FA Cup liên tiếp, cũng  như 4 trận chung kết giải đấu liên tiếp.

Chelsea tái hiện bi kịch 57 năm

Về phía Chelsea, đội bóng thành London bất lực trong việc cứu vãn mùa giải khủng hoảng. Theo thống kê, "The Blues" lập nên cột mốc đen tối khi thua cả 4 trận chung kết FA Cup gần nhất mà họ góp mặt (2020, 2021, 2022 và 2026), san bằng kỷ lục của Leicester City giai đoạn từ 1949 đến 1969, tức đã 57 năm trước. Nếu tính cả đấu trường League Cup, họ trải qua chuỗi 7 trận thua liên tiếp trong các trận chung kết tại sân Wembley.

Nỗi ám ảnh mang tên Wembley càng trở nên nặng nề hơn khi nhìn vào sự bất lực của hàng công trị giá hàng trăm triệu bảng. Chelsea đã có 4 trận chung kết liên tiếp không thể ghi nổi dù chỉ 1 bàn thắng  Người gần nhất ghi bàn cho họ tại sân vận động này là Christian Pulisic từ năm 2020, trong trận đấu không khán giả vì đại dịch COVID-19,

Trận thua ở chung kết FA Cup cũng nối dài chuỗi ngày u tối của Chelsea mỗi khi chạm trán Man City. Kể từ sau chiến thắng 1-0 ở chung kết Champions League 2021, họ trải qua 14 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng trước đại diện thành Manchester trên mọi đấu trường, hứng chịu tới 11 thất bại.

(Chung kết FA Cup) Haaland và Semenyo mang tới khác biệt lớn cho Man City trước Chelsea.

Theo Đỗ Anh (Tổng hợp)

Nguồn:

-17/05/2026 04:08 AM (GMT+7)
