HLV Alonso đạt thỏa thuận dẫn dắt Chelsea: Hợp đồng 4 năm, đặc quyền chưa từng có

Theo nguồn tin từ The Athletic, Chelsea đã hoàn tất thỏa thuận để bổ nhiệm Xabi Alonso trở thành HLV mới của đội bóng. Nhà cầm quân 44 tuổi đã tới London vào đầu tuần trước và đồng ý tiếp quản chiếc ghế nóng tại Stamford Bridge. Hợp đồng giữa đôi bên có thời hạn 4 năm và thông báo chính thức được cho là sẽ sớm được công bố.

Xabi Alonso là mục tiêu hàng đầu của Chelsea trong suốt quá trình tìm kiếm HLV mới. Cựu thuyền trưởng Real Madrid cũng bày tỏ mong muốn được làm việc tại sân Stamford Bridge.

Hồi đầu tuần, The Athletic cho biết Chelsea xúc tiến thương vụ bổ nhiệm Alonso làm HLV chính thức. Ngoài Alonso, cựu HLV Bournemouth - Andoni Iraola cũng từng là ứng viên sáng giá.

Alonso hiện chưa dẫn dắt đội bóng nào kể từ khi bị Real Madrid sa thải hồi tháng 1, chỉ sau 7 tháng cầm quân dù từng ký hợp đồng có thời hạn 3 năm vào mùa hè năm ngoái.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha gia nhập Real Madrid sau quãng thời gian thành công cùng Bayer Leverkusen, nơi ông giúp đội bóng này giành chức vô địch Bundesliga đầu tiên trong lịch sử mùa giải 2023-24 với thành tích bất bại ở đấu trường quốc nội.

Dưới thời Alonso, Real Madrid thắng 10 trong 11 trận đầu tiên tại La Liga, bao gồm cả chiến thắng ở trận El Clasico ngày 24/10. Tuy nhiên, đội bóng Hoàng gia sau đó hụt hơi trong cuộc đua vô địch khi kém Barcelona 4 điểm và thất bại trước chính đối thủ này ở chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha.

Nếu chính thức tiếp quản Chelsea, đây sẽ là lần trở lại Premier League của Alonso sau quãng thời gian 5 năm khoác áo Liverpool khi còn là cầu thủ. Trong thời gian chơi bóng tại Anh, ông từng vô địch Champions League cùng Liverpool năm 2007.

Chelsea chia tay Liam Rosenior hôm 23/4 sau chưa đầy 4 tháng làm việc. Cựu HLV Strasbourg được bổ nhiệm thay Enzo Maresca hồi tháng 1 nhưng bị sa thải sau chuỗi 5 thất bại liên tiếp tại Premier League.

Hiện Calum McFarlane đang tạm quyền dẫn dắt Chelsea đến hết mùa giải. Dưới sự chỉ đạo của ông, đội bóng đã thua Nottingham Forest, hòa Liverpool và giành quyền vào chung kết FA Cup.

Chelsea kỳ vọng vào sự thay đổi lớn

Việc Chelsea hoàn tất sớm thương vụ Alonso trước kỳ chuyển nhượng mùa hè và FIFA Club World Cup được xem là bước đi quan trọng nhằm tạo sự ổn định cho đội bóng.

Theo đánh giá, những thành công của Alonso tại Bayer Leverkusen cho thấy khả năng xây dựng tập thể chiến thắng của ông. Bên cạnh đó, danh tiếng từ thời còn thi đấu đỉnh cao cũng được cho là sẽ giúp Alonso tạo được tiếng nói lớn hơn trong phòng thay đồ Chelsea.

Phong cách chiến thuật mà Alonso từng áp dụng tại Leverkusen cũng được nhận định phù hợp với lực lượng hiện tại của Chelsea. Trong hai mùa gần đây dưới thời Enzo Maresca và Liam Rosenior, đội bóng thành London thường xuyên vận hành với sơ đồ có 3 trung vệ khi kiểm soát bóng.

Một trong những điểm nổi bật của Alonso là khả năng phát triển cầu thủ. Tại Bayer Leverkusen, ông góp phần giúp Florian Wirtz tiến bộ vượt bậc trước khi cầu thủ này chuyển tới Liverpool trong thương vụ trị giá lên tới 116 triệu bảng Anh.

Wirtz được đánh giá sở hữu phong cách chơi bóng giàu ngẫu hứng tương tự Cole Palmer — ngôi sao đã phần nào sa sút trong khoảng 18 tháng gần đây vì chấn thương và vấn đề thể lực. Nhiều ý kiến cho rằng Palmer phù hợp hơn với lối chơi tấn công cởi mở từng được Mauricio Pochettino xây dựng ở mùa giải 2023-24.

Jeremie Frimpong, một học trò khác từng làm việc với Alonso tại Leverkusen và hiện cũng đã gia nhập Liverpool, từng dành nhiều lời khen cho nhà cầm quân người Tây Ban Nha khi trả lời The Athletic năm 2024.

“Anh ấy khiến mọi người đều hiểu ý tưởng của mình,” Frimpong nói. “Khi có một kế hoạch chiến thuật, ông ấy luôn biết cách truyền đạt để tất cả cầu thủ hiểu rõ. Tôi luôn cảm thấy ông ấy biết cách phát huy tốt nhất khả năng của tôi.”

Một chi tiết đáng chú ý là Chelsea được cho là sẽ bổ nhiệm Alonso với vai trò người quản lý (manager) thay vì chỉ là HLV trưởng (head coach). Điều này có thể đồng nghĩa với việc ông sẽ có quyền hạn rộng hơn trong các quyết định chuyên môn và định hướng đội bóng.

Cấu trúc điều hành dưới thời tập đoàn BlueCo từng gây ra không ít căng thẳng với các HLV trước đây, đặc biệt là Mauricio Pochettino. Vì vậy, việc Alonso nhận vai trò quản lý toàn diện được xem là dấu hiệu cho thấy sự thay đổi trong cách vận hành quyền lực tại Chelsea.