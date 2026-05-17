Chelsea chính thức bổ nhiệm HLV Alonso, hẹn đấu "thầy" Pep và bạn thân Arteta

Chelsea chính thức bổ nhiệm HLV Alonso

Chiều 17/5 (giờ Việt Nam), Chelsea đã chính thức thông báo bổ nhiệm Xabi Alonso làm tân HLV trưởng trên trang chủ. Đúng như những gì truyền thông Anh đưa tin từ trước, nhà cầm quân người Tây Ban Nha đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 4 năm và sẽ đảm nhận vai trò từ ngày 1/7. Dù vậy, ông được cho là sẽ bắt tay vào công việc ngay lập tức, bao gồm cả việc tham gia vào kế hoạch chuyển nhượng hè 2026.

"Câu lạc bộ bóng đá Chelsea vui mừng thông báo việc bổ nhiệm Xabi Alonso làm huấn luyện viên trưởng. Chiến lược gia người Tây Ban Nha sẽ chính thức bắt đầu công việc từ ngày 1/7, sau khi ký hợp đồng có thời hạn 4 năm tại Stamford Bridge", trích đoạn thông báo trên trang chủ Chelsea.

Theo The Athletic, Chelsea sẽ bổ nhiệm Alonso dưới vai trò người quản lý (manager) thay vì chỉ là HLV trưởng (head coach). Điều này đồng nghĩa, ông sẽ có quyền hạn rộng hơn trong các quyết định chuyên môn, chuyển nhượng và định hướng tương lai cho đội bóng.

Hẹn đấu "thầy" Pep và bạn thân Arteta

Alonso chưa dẫn dắt đội bóng nào kể từ khi bị Real Madrid sa thải hồi tháng 1 - tức 7 tháng sau thời điểm đặt bút ký hợp đồng 3 năm với "Đội bóng Hoàng gia".

Việc chính thức tiếp quản Chelsea sẽ đánh dấu màn tái xuất Ngoại hạng Anh của Alonso, sau quãng thời gian 5 năm khoác áo Liverpool thời cầu thủ (2004-2009).

Không chỉ vậy, ông hứa hẹn có những màn đối đầu thú vị với Pep Guardiola, HLV trưởng Man City và là người thầy cũ ở Bayern Munich giai đoạn 2014-2016 cũng như Mikel Arteta, HLV trưởng Arsenal.

Alonso và Arteta vốn là bạn thời thơ ấu, cùng sinh ra tại thành phố biển San Sebastian (Tây Ban Nha) và chơi cho đội bóng địa phương Antiguoko.

Alonso đặt tham vọng lớn cùng Chelsea

Phát biểu sau khi được bổ nhiệm, Xabi Alonso cho biết: “Chelsea là một trong những câu lạc bộ lớn nhất thế giới và tôi vô cùng tự hào khi trở thành huấn luyện viên của đội bóng vĩ đại này.

Qua những cuộc trao đổi với ban lãnh đạo và bộ phận thể thao, tôi nhận thấy chúng tôi cùng chung tham vọng. Chúng tôi muốn xây dựng đội bóng có khả năng cạnh tranh ổn định ở đẳng cấp cao nhất và chiến đấu cho các danh hiệu.

Đội hình hiện tại sở hữu rất nhiều tài năng cùng tiềm năng to lớn và sẽ là vinh dự lớn đối với tôi khi được dẫn dắt đội bóng này. Giờ đây, trọng tâm là làm việc chăm chỉ, xây dựng văn hóa phù hợp và giành các danh hiệu".

Quyết định bổ nhiệm Alonso diễn ra trong bối cảnh Chelsea vừa thất bại ở chung kết FA Cup trước Man City, qua đó chính thức trắng tay tại mùa giải 2025/26. Bên cạnh thành tích yếu kém, đội chủ sân Stamford Bridge còn trải qua biến động trên băng ghế chỉ đạo khi chia tay Enzo Maresca (tháng 1) và Liam Rosenior (tháng 4) chỉ sau vài tháng.

Trên trang chủ, Chelsea không tiếc lời ca ngợi nhà cầm quân 44 tuổi: "Là một trong những nhân vật được kính trọng nhất của bóng đá hiện đại, Alonso gia nhập Chelsea sau khi đã có kinh nghiệm huấn luyện ở đẳng cấp cao nhất của bóng đá châu Âu cùng Real Madrid và Bayer Leverkusen, nơi ông đã giúp đội bóng Đức giành chức vô địch quốc gia đầu tiên trong lịch sử câu lạc bộ.

Việc bổ nhiệm này phản ánh niềm tin của CLB vào bề dày kinh nghiệm, chất lượng huấn luyện và triết lý bóng đá, cũng như khả năng lãnh đạo, phẩm chất cá nhân và sự chính trực của ông — những yếu tố then chốt khiến Chelsea quyết định lựa chọn ông để dẫn dắt giai đoạn tiếp theo của đội bóng.

Ông không chỉ được đánh giá là một huấn luyện viên xuất sắc mà còn là một nhà lãnh đạo đã được kiểm chứng, có khả năng phối hợp hiệu quả trong nhiều lĩnh vực quan trọng nhằm đáp ứng những yêu cầu để đưa đội bóng phát triển".