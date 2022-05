Sốt đất khắp cả nước, giá tăng chóng mặt trong bốn tháng đầu năm

Quý I, giá và lượng giao dịch đất nền tăng đột biến

Theo công bố của Bộ Xây dựng về nhà ở và thị trường bất động sản quý I/2022, nhiều địa phương đã có giá và lượng giao dịch đất nền tăng nhanh trong quý vừa qua.

Cụ thể, trong quý I/2022 cả nước có 153.537 giao dịch đất nền thành công, tổng lượng giao dịch bằng khoảng 242% so với quý IV/2021. Cụ thể, miền Bắc có 20.726 giao dịch, miền Trung có 42.722 giao dịch và miền Nam có 90.089 giao dịch.

Theo thống kê, giá và lượng giao dịch đất nền đều tăng nhanh trong quý vừa qua

Theo nhận định của Bộ Xây dựng, trong quý I, giá đất nền và nhà ở riêng lẻ có biên độ tăng cao hơn so với căn hộ chung cư, bình quân tăng khoảng 5 - 10% so với quý trước. Đặc biệt, thời điểm cuối tháng 3/2022, tại một số địa phương như vùng ven Hà Nội và TP HCM, các tỉnh Thái Bình, Lâm Đồng, Khánh Hoà, Đà Nẵng, Đồng Nai… lại có hiện tượng giá và lượng giao dịch đất nền tăng nhanh. Một số nơi mức giá tăng 15 – 20% so với cuối năm 2021.

Tại Hà Nội, các khu vực Vành đai 4 đi qua huyện Hoài Đức như gần Cụm công nghiệp Dương Liễu, cầu vượt Song Phương, giá nhà ở riêng lẻ, đất nền khoảng hơn 100 triệu đồng/m2. Khu vực gần dự án Vinhomes Wonder Park Đan Phượng giá khoảng 150 triệu đồng/m2. Khu vực đầu cầu Nhật Tân phía Đông Anh, giá khoảng hơn 200 triệu đồng/m2 với những lô đẹp mặt đường lớn.

Dự án tại Khu đô thị Bắc Sông Cấm tại huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng có giá khoảng 82,3 triệu đồng/m2, dự án Him Lam Hùng Vương (quận Hồng Bàng) có giá khoảng 34,8 triệu đồng/m2.

Trong khu vực TP HCM, giá đất nền tại Thủ Thiêm Villa (quận 2) có giá khoảng 125,3 triệu đồng/m2, Kim Sơn (quận 7) giá khoảng 136,5 triệu đồng/m2, KDC Kiến Á (quận 9) giá khoảng 70,1 triệu đồng/m2.

Tại Đà Nẵng, dự án FPT City (quận Ngũ Hành Sơn) có giá khoảng 60 triệu đồng/m2, dự án tại Halla Jade Residences (quận Hải Châu) có giá khoảng 90 triệu đồng/m2.

Tại Bình Dương, dự án Green Square (TP Dĩ An) có giá khoảng 140 triệu đồng/m2, dự án VSIP I Bình Dương (TP Thuận An) có giá khoảng 90 triệu đồng/m2...

Cảnh báo sốt ảo cục bộ và bong bóng giá

Mới đây, Báo cáo thị trường của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) cho biết, trong những tháng đầu năm nhiều tỉnh thành cả nước ghi nhận tình trạng sốt đất cục bộ, đặc biệt sốt ảo diễn ra tại một số địa phương có thông tin quy hoạch hạ tầng như sân bay, khu công nghiệp, cầu đường.

Đặc biệt, ghi nhận tình trạng sốt đất cục bộ, đặc biệt sốt ảo diễn ra tại một số địa phương

Trong 4 tháng đầu năm, nhiều địa phương như Hà Tĩnh, Bình Phước, Gia Lai, TP HCM, Hà Nội và các tỉnh lân cận diễn ra sốt giá bất động sản dồn dập. Đất nền nhiều huyện nông thôn tăng giá gấp 2-3 lần so với cùng kỳ, có nơi tăng giá 30-50% chỉ trong một quý. Giá chào bán các dự án mới tại TP HCM ghi nhận có trường hợp tăng 30-40% so với mặt bằng giá cũ.

Trên các sàn địa ốc trực tuyến, giá đất miền Bắc gồm Hải Phòng, Bắc Giang, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội tăng 20-35%. Giá đất miền Trung thuộc các tỉnh Bình Thuận, Khánh Hòa, Thanh Hóa tăng 13-40% và ở miền Nam ghi nhận giá đất tại Long An, Bình Phước, Bình Dương tăng 13-27%.

Theo ông Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, thị trường bất động sản Việt Nam đang ở trong tình trạng mất cân bằng cung cầu khá nghiêm trọng. Bằng chứng là trong năm 2021, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp ở Việt Nam và trên thế giới nhưng chỉ cần dịch lắng xuống là thị trường bất động sản lại bùng lên. Ngay cả ở những thời điểm dịch bệnh căng thẳng thì công nghệ trong lĩnh vực bất động sản lại phát triển mạnh, giúp kích thích thị trường.

Từ năm 2021, rất nhiều dòng vốn được rút ra từ các lĩnh vực kinh tế khác để chuyển sang tìm kiếm các kênh đầu tư hiệu quả như bất động sản. Do đó, thị trường ngày càng xuất hiện nhiều nhà đầu tư F0 hay còn gọi là các nhà đầu tư tay ngang.

Ông Trần Khánh Quang, Tổng giám đốc Công ty Việt An Hòa, dự báo 4 tháng qua bong bóng bất động sản không chỉ xuất hiện ở đô thị lớn mà lan cả sang nông thôn, tỉnh lẻ có thể dẫn đến xu hướng đầu cơ đất đai, tài sản diễn ra ngày càng mạnh mẽ. Khi đầu cơ tài sản chiếm tỷ trọng cao trên thị trường sẽ dẫn đến giá nhà đất tăng mất kiểm soát, gây bất lợi cho nền kinh tế.

Theo ông Quang, bong bóng giá xuất hiện cùng với nguy cơ lạm phát tăng, người nắm giữ tài sản sẽ tính tỷ lệ trượt giá vào giá thành bất động sản bán ra thị trường, điều này càng thổi bùng lên cơn sốt giá. Do đó, trong trung hạn, thị trường nhà đất có thể chịu sức ép suy giảm, phát triển không bền vững.

"Các nhà đầu tư cần thận trọng rà soát lại danh mục đầu tư và kiểm soát dòng tiền khi các dấu hiệu bong bóng bất động sản bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều", ông Quang khuyến cáo.

