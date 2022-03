Sốt đất, tăng giá vài lần “ăn theo” vành đai 4: Chuyên gia bất động sản cảnh báo điều này

Theo thông tin của UBND TP. Hà nội, dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô sẽ có chiều dài là 112,8km, điểm đầu của dự án nằm trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (địa phận xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) và điểm cuối nằm trên đường cao tốc Nội Bài - Hạ Long (địa phận huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh).

Trong đó, đoạn qua TP. Hà Nội 58,2km, Hưng Yên 19km; Bắc Ninh 25,6km và tuyến nối với Quốc lộ 18 dài 9,7km.

Tại Hà Nội, tuyến đường đi qua 7 quận, huyện của Hà Nội: Sóc Sơn, Mê Linh, Đan Phượng, Hoài Đức, Thanh Oai, Thường Tín và Hà Đông.

Giá đất tăng từ 2 đến 4 lần

Trước thông tin trên, khảo sát thực tế tại một số khu vực liên quan tới đường Vành đai 4, giá đất đã có biến động. Một số nơi còn xuất hiện tình trạng thổi giá bất động sản, những cơn sốt đất ảo ngầm có khả năng nhiễu loạn thị trường.

Khảo sát tại huyện Đan Phượng (Hà Nội) cho thấy, thị trường nhà đất ở nhiều thị xã nhận được sự quan tâm lớn. Lượng rao bán nhà đất tăng mạnh, đặc biệt là khu vực các trục đường lớn cạnh nút giao của huyện và thị trấn Phùng. Theo đó, giá đất ghi nhận tại khu trục đường lớn khoảng 60 - 70 triệu/m2. Đất tại thị trấn Phùng có giá khoảng 130 - 140 triệu đồng/m2, tăng khoảng 10 - 15%.

Còn tại khu vực huyện Hoài Đức, ghi nhận tại các xã như Đức Thượng, Dương Liễu, Tiền Yên, Song Phương giá đất có nhích lên, tăng thêm khoảng 10 - 15 triệu đồng/m2 so với năm ngoái. Ghi nhận tại huyện giá đất trung bình khoảng 40 - 50 triệu đồng, khu vực trung tâm có giá khoảng 130 - 150 triệu đồng.

Anh Thái – một nhà đầu tư trên địa bàn cho biết, ngay khi biết thông tin dự án đường Vành đai 4 qua địa phận huyện Hoài Đức, đã có rất nhiều nhà đầu tư ở các quận nội thành về địa phương khảo giá để đầu tư. Anh Trường cũng nắm trong tay tới 4 mảnh đất nền, sau Tết anh đã chốt bán được 2 mảnh, lãi gấp 2 - 3 lần so với giá mua trước đó hơn 2 năm.

Từ khi có thông tin dự án tuyến đường Vành đai 4 và dự án khu công nghiệp Sạch Sóc Sơn được đẩy mạnh triển khai, nhiều “cò đất” tại đây đã phải tạm gác lại công việc chính để tranh thủ dẫn mối, dẫn từng đoàn khách xem đất.

Theo chị Nga – một môi giới thị trường Sóc Sơn, trước kia đất làng, xã ở khu vực xã Minh Trí, Thanh Xuân, Hiền Ninh (huyện Sóc Sơn) chỉ dao động khoảng 3 - 4 triệu/m2 nhưng hiện tại giá đã được đẩy lên cao ngất ngưởng khoảng 3 - 4 lần.

Chứng kiến thị trường sôi động, người mua người bán tấp nập, nhiều chủ đất tại các khu vực trên dù đã đạt lợi nhuận cao, nhưng vẫn chưa chốt giá bán.

“Cách đây 2 năm, giá đất ở Thanh Xuân chỉ 3 - 5 triệu đồng/m2, nhưng hiện tại giá đã được đẩy lên cao gấp 2 - 4 lần. Nhất là những mảnh nằm ven đường 35 hiện có giá khoảng 30 - 40 triệu đồng/m2. Do đất tăng nóng trong thời gian ngắn, nhiều chủ đất ở địa bàn dù muốn bán nhưng lại lưỡng lự, nghe ngóng chờ tăng giá thêm”, chị Nga nói.

Cũng theo lời chị Nga, thời gian gần đây, xuất hiện nhiều môi giới đã kéo về khu vực Sóc Sơn thuê mặt bằng để mở văn phòng giao dịch bất động sản.

Sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu nhà đầu tư chưa xác định được ranh giới quy hoạch, hành lang, tọa độ, mốc giới…

Cẩn trọng “tiền mất tật mang”

Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô Hà Nội là dự án quan trọng nhằm phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, tăng cường khả năng kết nối, tạo động lực, tác động lan tỏa liên vùng, tạo không gian phát triển mới cho Hà Nội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh, thành phố trong vùng Thủ đô, vùng đồng bằng sông Hồng và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Tuy nhiên, việc mua bán, đầu tư đất đai mới chỉ dựa theo thông tin triển khai đường Vành đai 4 vẫn còn tiểm ẩn nhiều rủi ro.

Chia sẻ về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hiệp hội Môi giới bất động sản Việt Nam cho biết, việc xây dựng mới, mở rộng hạ tầng giao thông sẽ đem lại giá trị lớn cho bất động sản lân cận, tuy nhiên việc đầu tư vào khu vực này chỉ phù hợp với người có nguồn tiền nhàn rỗi vì các dự án hạ tầng sẽ thực hiện trong thời gian dài.

Hơn nữa, cần khảo sát kỹ địa bàn, nắm rõ quy hoạch, vị trí đất có tính thanh khoản. Bởi bài học về đầu tư đất tại hai bên đường Đại lộ Thăng Long vẫn còn nguyên giá trị: Do hai bên đường được rào lại, không cho các phương tiện đỗ để bảo đảm an toàn giao thông nên bất động sản khu vực này giảm sâu so với thời điểm trước khi xây dựng tuyến đường.

Các chuyên gia bất động sản cũng cảnh báo, dù tuyến đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đi qua các địa phương sẽ làm tăng "sức nóng" thị trường bất động sản, song cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu nhà đầu tư chưa xác định được ranh giới quy hoạch, hành lang, tọa độ, mốc giới…

Thực tế, đã có nhiều bài học nhãn tiền về việc vội vàng đầu tư theo phong trào hoặc “ôm” đất quá lâu mà dòng tiền nhàn rỗi không đủ lớn hoặc mua cao hơn giá trị thực quá nhiều. Do đó, các nhà đầu tư nhỏ lẻ cần thận trọng, nghiên cứu kỹ để tránh “tiền mất tật mang”.

