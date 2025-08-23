Bí mật sau những hòn đảo riêng của giới tỷ phú: Thiên đường xa hoa hay pháo đài ẩn mình?

Khi đã có hàng chục tỷ USD, việc tiêu tiền đôi khi cũng là “bài toán khó”. Một hòn đảo biệt lập mang đến cho chủ nhân không gian tuyệt đối riêng tư, tránh xa ống kính paparazzi, đồng thời là khoản đầu tư vừa xa hoa vừa sinh lời.Từ Richard Branson, Mark Zuckerberg đến Larry Ellison, nhiều gương mặt giàu có nhất thế giới đều chọn mua đảo và biến chúng thành khu nghỉ dưỡng hoặc cơ ngơi gia tộc. Đây vừa là “sân chơi” cá nhân, vừa là cách khẳng định vị thế.

Laucala (Fiji): Thiên đường nhiệt đới của Red Bull

Laucala từng thuộc sở hữu của Dietrich Mateschitz – đồng sáng lập Red Bull. Ông mua lại từ gia tộc Forbes năm 2003 với giá 10 triệu USD và biến nơi đây thành khu nghỉ dưỡng siêu sang.

Đảo rộng hơn 3.500 mẫu Anh với rừng mưa nguyên sơ, bãi cát trắng mịn và sân golf 18 lỗ. Giá thuê phòng ở đây khởi điểm từ 6.500 USD/đêm, đi kèm rượu champagne thượng hạng, ẩm thực tinh tế và dịch vụ trọn gói.Sau khi Mateschitz qua đời, con trai ông – Mark Mateschitz – thừa hưởng khối tài sản khổng lồ, tiếp tục giữ Laucala như biểu tượng xa hoa gia tộc.

Lanai (Hawaii): “Đảo dứa” của Larry Ellison

Tỷ phú Larry Ellison – nhà sáng lập Oracle – sở hữu tới 98% diện tích đảo Lanai, hòn đảo lớn thứ sáu của Hawaii. Ông bỏ ra 300 triệu USD để mua vào năm 2012.Lanai có hai khu nghỉ dưỡng Four Seasons 5 sao, thị trấn nhỏ 3.200 cư dân và hàng chục nghìn mẫu đất gần như nguyên sơ.

Ellison còn lên kế hoạch 30 năm phát triển hạ tầng, xây dựng trường đại học, xưởng phim và khu dân cư mới.Không chỉ dừng lại ở Hawaii, ông cũng liên tục mua thêm bất động sản hạng sang tại Mỹ, chứng minh đam mê với “đất vàng” của giới siêu giàu.

Brecqhou (Anh): Lâu đài giữa biển của anh em Barclay

Hai anh em tỷ phú Barclay – từng là chủ sở hữu tờ The Telegraph và khách sạn Ritz London – mua lại đảo Brecqhou năm 1993. Họ chi hàng triệu USD cải tạo cảnh quan, xây hồ nước, trồng vườn nho, dựng một lâu đài giả phong cách Gothic với tường đá dày gần 1 mét.Đảo có làng nhỏ, nhà nguyện, quán rượu và cả bãi đáp trực thăng.

au khi Sir David qua đời năm 2021, em trai ông – Sir Frederick – lại vướng mâu thuẫn gia đình, khiến tương lai đảo Brecqhou trở nên mờ mịt.Khách du lịch không thể ở lại qua đêm, nhưng có thể ghé thăm nếu lưu trú tại các khách sạn cao cấp ở đảo Sark lân cận.

Sampson Cay (Bahamas): Nơi nghỉ bí mật của John Malone

Ông trùm truyền thông John Malone – người nắm giữ nhiều đất đai nhất nước Mỹ – sở hữu đảo Sampson Cay tuyệt đẹp ở Bahamas. Trước đây, đảo có khu nghỉ dưỡng hút khách, giá một tuần lên tới gần 11.000 USD.

Tuy nhiên, từ năm 2013, Malone đóng cửa hoàn toàn để biến nơi này thành không gian riêng cho gia đình và bạn bè. Đảo rộng 31 mẫu với bãi biển cát trắng mịn, nước xanh ngọc bích, đúng chất “thiên đường Caribbe”.

Velaa (Maldives): Resort 200 triệu USD của tỷ phú Séc

Tỷ phú Jiří Šmejc và vợ biến đảo Velaa thành một khu nghỉ dưỡng xa hoa vào năm 2014. Với 42 biệt thự lợp mái tranh, nhà hàng có bếp trưởng Michelin, sân golf, sân tennis và spa quốc tế, Velaa nhanh chóng lọt top resort sang trọng nhất thế giới.

Đảo có thể đón 80 khách, mỗi người đều có quản gia riêng. Giá thuê khởi điểm từ 3.200 USD/đêm. Đây là minh chứng cho xu hướng “trốn ra đảo” của giới siêu giàu châu Âu.

Skorpios (Hy Lạp): Từ Onassis đến ái nữ Nga

Hòn đảo Skorpios từng gắn liền với huyền thoại Aristotle Onassis – nơi ông tổ chức đám cưới cùng Jackie Kennedy. Năm 2013, ái nữ Ekaterina Rybolovleva mua lại với giá khoảng 150 triệu USD.Skorpios có biệt thự, bãi đáp trực thăng, cảng du thuyền và nhiều khu rừng xanh.

Chủ nhân mới gọi đây là “ngôi nhà thứ hai” và “chốn linh thiêng đầy lịch sử”.Gần đây, gia đình Rybolovlev dự định biến Skorpios thành siêu resort 1 triệu euro/tuần cho giới siêu giàu, dự kiến đón khách từ năm 2024.

Necker & Moskito (Caribbean): Cặp đảo của Richard Branson

Tỷ phú Richard Branson mua Necker Island năm 1979 chỉ với 120.000 USD, biến nơi này thành “thánh địa nghỉ dưỡng” của giới siêu sao và hoàng gia. Dù từng bị hỏa hoạn và bão phá hủy, ngôi nhà chính đã được xây dựng lại nguy nga.

Ông còn sở hữu Moskito Island lân cận, phát triển thành khu nghỉ dưỡng sinh thái với năng lượng tái tạo và khu bảo tồn động vật quý hiếm. Giá thuê nguyên đảo có thể lên tới hàng chục nghìn USD mỗi đêm.