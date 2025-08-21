Bỏ hàng chục tỷ đồng mua “đống đổ nát” biến thành thiên đường tiệc tùng giá trăm tỷ

Mike Conner, 52 tuổi, đã mua đảo Thorne gần Milford Haven (Pembrokeshire) vào năm 2017 với giá 555.000 bảng. Đó là một pháo đài xây từ thế kỷ 19, từng được dùng để bảo vệ cảng Milford Haven khỏi nguy cơ tấn công từ hải quân Pháp.

Trước khi về tay Conner, hòn đảo từng trải qua nhiều đời chủ, từ khách sạn, địa điểm tổ chức tiệc cưới đến bị bỏ hoang gần 20 năm. Khi Conner quyết định “xuống tiền”, nơi này không có điện, nước, hay thậm chí là nhà vệ sinh. Vợ ông còn phản đối kịch liệt và chỉ đồng ý ở khi có… bồn cầu xả nước.

Dẫu vậy, Conner tin rằng đây là cơ hội có một không hai để hồi sinh một công trình lịch sử đang bị lãng quên.

Pháo đài thậm chí còn không có nước máy khi Mike Conner tiếp quản nó

Hành trình cải tạo: Gian nan hơn tưởng tượng

Việc đưa pháo đài trở lại tình trạng có thể ở mất gần 5 năm, với nhóm 6 công nhân sống trên đảo liên tục trong nhiều năm. Vật liệu và thiết bị hầu hết phải chở bằng trực thăng. Điều kiện sống khắc nghiệt: công nhân không có chỗ tắm, phải nhảy xuống biển “gột rửa”, điện thoại sạc bằng máy phát điện.

Khó khăn lớn nhất là lắp đặt hệ thống xử lý nước thải, phải khoan xuyên 5 mét đá, ngốn tới 200.000 bảng. Conner thừa nhận: “Tôi thực sự không biết mình đã tự đẩy bản thân vào chuyện gì.”

Thế nhưng, tình yêu dành cho thiết kế và niềm tin vào giá trị lịch sử đã giúp ông vượt qua. Conner bị ấn tượng bởi việc pháo đài được xây dựng chắc chắn đến mức “tựa như Stonehenge” – hàng nghìn người đã góp sức dựng nên công trình này trong hai năm vào thế kỷ 19.

Từ đống đổ nát thành “thiên đường tiệc tùng” giữa biển khơi

Ngày nay, đảo Thorne đã “lột xác” hoàn toàn: 40 giường ngủ, bốn phòng tắm khép kín, câu lạc bộ đêm, không gian tổ chức sự kiện. Nơi đây từng chứng kiến từ những buổi tiệc 80 người cho tới sự yên tĩnh tuyệt đối như “mặt hồ phẳng lặng”.

Trong dịp sinh nhật lần thứ 50 của mình, Conner còn tổ chức một lễ hội trên đảo, với nghệ sĩ biểu diễn đi dây ngay giữa sân pháo đài cổ. Ông cười nói: “Ở đây không có hàng xóm để làm phiền.”

Sau nhiều năm đầu tư mồ hôi và hàng triệu bảng, giờ đây Conner rao bán đảo Thorne với giá 3 triệu bảng. Ông xem dự án như “một lời tri ân” cho công sức hàng nghìn người xưa đã xây dựng và bản thân mình chỉ là người viết nốt “chương cuối” của kiệt tác ấy.