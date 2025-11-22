Thực đơn 3 món cho bữa tối thanh đạm, bổ dưỡng

1. Ức gà xào cà rốt, rau diếp ngồng

Ức gà cắt đôi, dùng mặt sau của búa dần thịt để phần thịt được mềm và tơi, khi xào sẽ không bị khô. Sau đó ướp thịt với xì dầu, lòng trắng trứng, muối, dầu ăn và bột khoai lang, trộn đều rồi để thấm vị khoảng 20 phút. Cà rốt và rau diếp ngồng cắt hạt lựu, chần sơ với nước nóng. Làm nóng chảo, cho thịt gà vào đảo trước, rồi cho cà rốt và rau diếp ngồng vào xào chung. Đảo đều tay cho đến khi chín là có thể dọn lên bàn.

2. Cải bẹ xào tép

Tép rửa sạch, để ráo. Phi thơm tỏi trong dầu nóng, rồi cho tép vào xào trước để dậy mùi, vừa giúp loại bỏ mùi tanh vừa tăng độ thơm. Cho phần cải bẹ đã cắt vào đảo nhanh. Nêm muối, bột ngọt, thêm 1 muỗng xì dầu cho dậy mùi, xào đều là có thể tắt bếp.

3. Canh thịt nạc hầm

Thịt nạc để hầm ngon nhất nên chọn phần bắp bò hoặc nạc vai, thịt mềm và ngọt. Cắt miếng to, cho vào nồi nước lạnh, chần sơ qua rồi vớt ra. Cho thịt vào nồi hầm, thêm đẳng sâm đã cắt khúc, đổ nước sôi và bật chế độ hầm khoảng 2 tiếng. Khi ăn chỉ cần rắc thêm một ít câu kỷ tử là hoàn chỉnh.