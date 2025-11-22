Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Bữa tối này vừa hợp khẩu vị gia đình, vừa dễ nấu lại không mất nhiều thời gian.

1. Ức gà xào cà rốt, rau diếp ngồng

Thực đơn 3 món cho bữa tối thanh đạm, bổ dưỡng - 1

Ức gà cắt đôi, dùng mặt sau của búa dần thịt để phần thịt được mềm và tơi, khi xào sẽ không bị khô. Sau đó ướp thịt với xì dầu, lòng trắng trứng, muối, dầu ăn và bột khoai lang, trộn đều rồi để thấm vị khoảng 20 phút. Cà rốt và rau diếp ngồng cắt hạt lựu, chần sơ với nước nóng. Làm nóng chảo, cho thịt gà vào đảo trước, rồi cho cà rốt và rau diếp ngồng vào xào chung. Đảo đều tay cho đến khi chín là có thể dọn lên bàn.

2. Cải bẹ xào tép

Thực đơn 3 món cho bữa tối thanh đạm, bổ dưỡng - 2

Tép rửa sạch, để ráo. Phi thơm tỏi trong dầu nóng, rồi cho tép vào xào trước để dậy mùi, vừa giúp loại bỏ mùi tanh vừa tăng độ thơm. Cho phần cải bẹ đã cắt vào đảo nhanh. Nêm muối, bột ngọt, thêm 1 muỗng xì dầu cho dậy mùi, xào đều là có thể tắt bếp.

3. Canh thịt nạc hầm

Thực đơn 3 món cho bữa tối thanh đạm, bổ dưỡng - 3

Thịt nạc để hầm ngon nhất nên chọn phần bắp bò hoặc nạc vai, thịt mềm và ngọt. Cắt miếng to, cho vào nồi nước lạnh, chần sơ qua rồi vớt ra. Cho thịt vào nồi hầm, thêm đẳng sâm đã cắt khúc, đổ nước sôi và bật chế độ hầm khoảng 2 tiếng. Khi ăn chỉ cần rắc thêm một ít câu kỷ tử là hoàn chỉnh.

Thực đơn 3 món thanh đạm cho ngày thu: Ngon miệng, đủ chất và dễ làm
Thực đơn 3 món thanh đạm cho ngày thu: Ngon miệng, đủ chất và dễ làm

Nếu bạn đang tìm kiếm thực đơn vừa dễ nấu, vừa tốt cho sức khỏe, bộ 3 món ăn dưới đây sẽ là gợi ý hoàn hảo.

Theo Phan Hằng (Theo Sohu)

Nguồn: [Link nguồn]

-22/11/2025 13:50 PM (GMT+7)
