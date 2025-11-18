Thực đơn ngày mưa giản dị mà ấm cúng, ai thấy cũng muốn về nhà ăn cơm
Cùng ngắm nhìn những bữa cơm bình dị mà hấp dẫn của gia đình 4 người do chị Hoàng Huyền (Nghệ An) tự tay chuẩn bị mỗi ngày.
Chị Hoàng Huyền (Nghệ An) rất yêu thích nấu nướng. Mỗi khi vào bếp chị Huyền đều cảm thấy rất vui vì được làm theo sở thích, thoả sức sáng tạo.
Chị Huyền chia sẻ, mỗi khi 2 con nhỏ đi học trở về đều háo hức với món ngon mẹ nấu, tíu tít kể chuyện trường lớp và lăng xăng phụ giúp mẹ,... chị đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Bởi vậy, chị luôn tất cả tình yêu và sự quan tâm để chăm chút từng bữa cơm và tổ ấm nhỏ của mình.
Sườn kho dưa - Đậu phụ tẩm trứng rán vàng chấm mắm tỏi - Rau muống luộc chấm nước tương
Canh cá dìa nấu chua - Cá rô đồng rán giòn chấm mắm gừng - Mướp đắng xào trứng - Nhút xào tóp mỡ
Ghẹ sốt bơ tỏi - Thịt kho trứng cút - Canh ghẹ rau muống
Canh cua tập tàng - Cua rang sả - Thịt kho tiêu - Súp lơ xào
Canh chua thịt bò - Lưỡi lợn luộc chấm mắm gừng - Ngọn bí xào tỏi - Kim chi
Gà kho nghệ hành tăm - Cá bạc má rán giò chấm mắm gừng - Cà dừa xào tỏi lá lốt - Cà dừa chấm ruốc
Canh chua cá cháo - Cá thu kho kim chi - Mực xào giá - Dưa món
Cá diếc kho tương - Nhút xào tóp mỡ - Bầu luộc chấm chẻo lạc
Gà kho nghệ hành tăm - Gà xào sả ớt - Canh mướp rau vặt - Cà muối
Canh rong biển - Ba chỉ, má heo luộc chấm mắm tỏi - Măng xào lá gừng
Gà đen hấp muối ngải cứu - Lòng gà xào giá mướp - Canh bí đỏ - Cà muối
Canh dứa thịt bò - Mướp đắng xào thịt bò - Cá lóc kho tiêu
Cá tầm nướng muối ớt, chân gà, tôm, cà tím nướng
Cá om dưa - Ngọn khoai chấm nước tương - Trứng luộc dầm nước mắm
Lẩu cá tầm, thịt bò, nấm
Canh cà đậu phụ trứng hẹ - Cá lóc kho tiêu - Thịt heo chiên riềng
Bánh canh sườn, chả cua, trứng cút, thịt băm
Mực sim hấp - Cải đắng luộc chấm mắm gừng - Cá dìa rim - Nhút xào
Canh rong biển - Bầu luộc chấm chẻo - Lòng xào dưa chua - Ttrứng đúc đậu phụ thịt xay
Một bát canh vừa nấu, một đĩa rau luộc xanh tươi, bát thịt kho nóng hổi,... cơm nhà dù giản dị đến đâu cũng là liều thuốc tốt nhất cho sức khỏe và...
