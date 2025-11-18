Thực đơn ngày mưa giản dị mà ấm cúng, ai thấy cũng muốn về nhà ăn cơm

Chị Hoàng Huyền (Nghệ An) rất yêu thích nấu nướng. Mỗi khi vào bếp chị Huyền đều cảm thấy rất vui vì được làm theo sở thích, thoả sức sáng tạo.

Chị Huyền chia sẻ, mỗi khi 2 con nhỏ đi học trở về đều háo hức với món ngon mẹ nấu, tíu tít kể chuyện trường lớp và lăng xăng phụ giúp mẹ,... chị đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Bởi vậy, chị luôn tất cả tình yêu và sự quan tâm để chăm chút từng bữa cơm và tổ ấm nhỏ của mình.

Sườn kho dưa - Đậu phụ tẩm trứng rán vàng chấm mắm tỏi - Rau muống luộc chấm nước tương

Canh cá dìa nấu chua - Cá rô đồng rán giòn chấm mắm gừng - Mướp đắng xào trứng - Nhút xào tóp mỡ

Ghẹ sốt bơ tỏi - Thịt kho trứng cút - Canh ghẹ rau muống

Canh cua tập tàng - Cua rang sả - Thịt kho tiêu - Súp lơ xào

Canh chua thịt bò - Lưỡi lợn luộc chấm mắm gừng - Ngọn bí xào tỏi - Kim chi

Gà kho nghệ hành tăm - Cá bạc má rán giò chấm mắm gừng - Cà dừa xào tỏi lá lốt - Cà dừa chấm ruốc

Canh chua cá cháo - Cá thu kho kim chi - Mực xào giá - Dưa món

Cá diếc kho tương - Nhút xào tóp mỡ - Bầu luộc chấm chẻo lạc

Gà kho nghệ hành tăm - Gà xào sả ớt - Canh mướp rau vặt - Cà muối

Canh rong biển - Ba chỉ, má heo luộc chấm mắm tỏi - Măng xào lá gừng

Gà đen hấp muối ngải cứu - Lòng gà xào giá mướp - Canh bí đỏ - Cà muối

Canh dứa thịt bò - Mướp đắng xào thịt bò - Cá lóc kho tiêu

Cá tầm nướng muối ớt, chân gà, tôm, cà tím nướng

Cá om dưa - Ngọn khoai chấm nước tương - Trứng luộc dầm nước mắm

Lẩu cá tầm, thịt bò, nấm

Canh cà đậu phụ trứng hẹ - Cá lóc kho tiêu - Thịt heo chiên riềng

Bánh canh sườn, chả cua, trứng cút, thịt băm

Mực sim hấp - Cải đắng luộc chấm mắm gừng - Cá dìa rim - Nhút xào

Canh rong biển - Bầu luộc chấm chẻo - Lòng xào dưa chua - Ttrứng đúc đậu phụ thịt xay