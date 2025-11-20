Thực đơn cơm nhà ngon lành, hấp dẫn cho người lười nghĩ tối nay ăn gì

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Không ít người cảm thấy "đau đầu" vì phải nghĩ thực đơn hằng ngày dù không hề ngại vào bếp. Cùng tham khảo những mâm cơm ngon mắt ngon miệng dưới đây để có thêm gợi ý cho mình.

Chị Thắm Trương (Bắc Ninh) chia sẻ, chị rất yêu thích vào bếp để nấu những món ăn ngon chiêu đãi những người thân yêu. Nhiều khi vì công việc quá bận rộn, mấy ngày liền mà không được nấu ăn là chị cảm thấy bứt rứt và nhớ bếp vô cùng.

Khi rảnh rỗi, chị Thắm có sở thích dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn. Được làm việc mình yêu thích, ăn những món ngon tự tay mình nấu trong căn nhà ngăn nắp là cảm giác khiến chị Thắm thư giãn và thoải mái nhất.

Gà hấp mướp nấm - Cá trắm hấp ăn kèm rau sống - Xôi ruốc

Canh bí xanh bào sợi nấu tép - Trạch chiên lá lốt - Trứng tráng - Rau sống - Đu đủ

Canh rau dền - Kimchi - Chè dưỡng nhan - Thịt ba chỉ chiên lắc sả tắc - Hồng ngâm

Gà chiên xôi - Dưa muối - Đậu bắp luộc - Bí ngô non xào tỏi

Khoai ninh xương - Cá diếc chiên - Nhộng xào lá chanh - Kimbap cơm cuộn ngũ sắc&nbsp;

Canh rau cải thịt băm - Thịt luộc cuộn rau củ - Đậu hũ xốt Tứ Xuyên

Canh cua cà pháo - Bí xanh luộc chấm muối vừng - Cá mòi chiên - Nho

Canh bí nấu tép - Cá kho chuối xanh thịt ba chỉ - Thịt xào cà tím - Cá khô chiên giòn

Thịt xào cà tím - Cá đốm chiên giòn - Đỗ luộc - Đu đủ

Canh kim chi - Đậu sốt thịt cà chua - Cồi sò điệp&nbsp;xào súp lơ

Cá trắm hấp - Canh cua - Cà pháo

Canh rau cải - Gà chiên mắm - Ong xách xào khế - Cóc ngâm chua ngọt - Ổi

Lẩu cá tầm

Khoai hầm rau củ - Cá chỉ vàng nướng - Cồi sò điệp xào súp lơ

Lẩu cua da&nbsp;

Phở bò

Lẩu thập cẩm

Bún đậu

Cô giáo đảm đang yêu nghề, ngày nào cũng vào bếp vì đam mê
Chị Phương Liên rất đam mê nấu ăn và cảm thấy được giải tỏa mọi áp lực, mệt mỏi khi ở trong căn bếp nhỏ của mình.

