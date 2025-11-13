Thực đơn cơm nhà giản dị mà hấp dẫn khiến ai cũng muốn học theo
Sau những vất vả, lo toan cuộc sống, bữa cơm nhà như một liều thuốc an lành giúp sưởi ấm trái tim và nuôi dưỡng tâm hồn mỗi người.
Giữa cuộc sống bộn bề, bữa cơm gia đình là nơi gác lại những lo toan, là khoảng thời gian quý báu để 4 thành viên gia đình chị Trịnh Thu Hà (Hà Nội) được quây quần bên nhau.
Bố mẹ đi làm, 2 con nhỏ đi học từ sáng tới tối, bữa cơm gia đình không đơn thuần chỉ là bữa ăn, mà còn là sợi dây gắn kết tình cảm, xây dựng một mái ấm hạnh phúc và vững chắc.
Vì vậy, dù bận rộn công việc tới đâu, chị Hà vẫn luôn dành thời gian nấu bữa tối. Cùng tham khảo những bữa cơm hấp dẫn khiến chồng con chị Hà "nghiện" cơm nhà:
Canh sườn bò dưa chua - Nem rán - Lạc rang - Mít
Canh sườn bí đỏ - Thịt ba chỉ luộc - Cá thu sốt cà chua - Vải
Canh mướp thịt băm - Nem rán - Măng xào - Chôm chôm
Bí xanh luộc - Cá nục rim mắm tỏi - Trứng gà ốp la - Chuối chín
Canh sườn bò dưa chua - Mướp giá xào tóp mỡ - Cà muối - Thanh long đỏ
Canh cua - Gà viên chiên - Cà muối - Thanh long đỏ
Canh sườn bò hầm khoai tây - Rau muống luộc - Măng xào tóp mỡ - Na
Canh cải thịt băm - Rau lang xào tỏi - Thịt luộc - Dưa chua
Canh khoai sọ nấu xương - Cá chỉ vàng rim mắm tỏi - Thịt luộc - Thanh long đỏ
Canh khoai sọ nấu xương - Mực xào - Moi xào ngô nếp thịt băm - Thanh long đỏ
Canh mướp - Đậu rán - Vịt luộc - Khoai tây chiên
Canh cải thịt băm - Chân giò luộc - Trứng gà ốp la - Chuối chín
Canh cải thịt băm - Cá trắm kho măng - Khoai tây xào trứng - Nhãn
Bí xanh luộc - Cá trắm kho măng - Trứng xào lá lốt - Chuối chín
Canh bí xanh thịt băm - Thịt gà xào sả - Cá chỉ vàng rim mắm tỏi - Thanh long đỏ
Cá trắm kho măng - Rau lang xào tỏi - Thịt quay - Dưa chua - Ổi
Canh xương khoai sọ - Sườn chua ngọt - Giá xào - Thanh long đỏ
Canh rau ngót thịt băm - Nem rán - Lạc rang - Mít
Canh cải nấu ngao - Cá trắm hấp - Măng xào
Canh cua mồng tơi mướp - Thịt chân giò luộc - Đậu rán - Trứng tráng lá lốt - Cà muối
Canh cải - Trứng tráng hành - Thịt ba chỉ rang tôm - Hồng giòn
Canh ốc chuối đậu - Gà rang gừng sả - Lạc rang - Bắp cải luộc - Ổi
Rau rền cơm luộc - Đậu phụ luộc - Lòng dồi luộc - Hồng giòn
Canh xương khoai môn - Rau cải luộc - Thịt luộc - Hồng giòn
Canh xương khoai môn - Rau dền cơm luộc - Thịt luộc - Hồng giòn
Rau dền cơm luộc - Giò mỡ - Trứng tráng pate - Củ cải luộc - Dưa chua
Canh xương bí xanh - Chả lá lốt - Thanh long đỏ
Canh cua - Đậu rán - Thịt rang cháy cạnh - Cà muối - Thanh long đỏ
Canh sườn bò hầm khoai tây - Canh cải - Cà tím chiên giòn - Dưa lưới
Thịt đông - Dưa chua - Giò mỡ - Canh xương khoai tây cà rốt - Rau dền cơm luộc
Mỗi ngày được ăn cơm nhà, dù ít hay nhiều món, dù nêm nếm quá tay hay món thịt kho quá lửa đều là niềm hạnh phúc lớn lao.
