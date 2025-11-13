Thực đơn cơm nhà giản dị mà hấp dẫn khiến ai cũng muốn học theo

Giữa cuộc sống bộn bề, bữa cơm gia đình là nơi gác lại những lo toan, là khoảng thời gian quý báu để 4 thành viên gia đình chị Trịnh Thu Hà (Hà Nội) được quây quần bên nhau.

Bố mẹ đi làm, 2 con nhỏ đi học từ sáng tới tối, bữa cơm gia đình không đơn thuần chỉ là bữa ăn, mà còn là sợi dây gắn kết tình cảm, xây dựng một mái ấm hạnh phúc và vững chắc.

Vì vậy, dù bận rộn công việc tới đâu, chị Hà vẫn luôn dành thời gian nấu bữa tối. Cùng tham khảo những bữa cơm hấp dẫn khiến chồng con chị Hà "nghiện" cơm nhà:

Canh sườn bò dưa chua - Nem rán - Lạc rang - Mít

Canh sườn bí đỏ - Thịt ba chỉ luộc - Cá thu sốt cà chua - Vải

Canh mướp thịt băm - Nem rán - Măng xào - Chôm chôm

Bí xanh luộc - Cá nục rim mắm tỏi - Trứng gà ốp la - Chuối chín

Canh sườn bò dưa chua - Mướp giá xào tóp mỡ - Cà muối - Thanh long đỏ

Canh cua - Gà viên chiên - Cà muối - Thanh long đỏ

Canh sườn bò hầm khoai tây - Rau muống luộc - Măng xào tóp mỡ - Na

Canh cải thịt băm - Rau lang xào tỏi - Thịt luộc - Dưa chua

Canh khoai sọ nấu xương - Cá chỉ vàng rim mắm tỏi - Thịt luộc - Thanh long đỏ

Canh khoai sọ nấu xương - Mực xào - Moi xào ngô nếp thịt băm - Thanh long đỏ

Canh mướp - Đậu rán - Vịt luộc - Khoai tây chiên

Canh cải thịt băm - Chân giò luộc - Trứng gà ốp la - Chuối chín

Canh cải thịt băm - Cá trắm kho măng - Khoai tây xào trứng - Nhãn

Bí xanh luộc - Cá trắm kho măng - Trứng xào lá lốt - Chuối chín

Canh bí xanh thịt băm - Thịt gà xào sả - Cá chỉ vàng rim mắm tỏi - Thanh long đỏ

Cá trắm kho măng - Rau lang xào tỏi - Thịt quay - Dưa chua - Ổi

Canh xương khoai sọ - Sườn chua ngọt - Giá xào - Thanh long đỏ

Canh rau ngót thịt băm - Nem rán - Lạc rang - Mít

Canh cải nấu ngao - Cá trắm hấp - Măng xào

Canh cua mồng tơi mướp - Thịt chân giò luộc - Đậu rán - Trứng tráng lá lốt - Cà muối

Canh cải - Trứng tráng hành - Thịt ba chỉ rang tôm - Hồng giòn

Canh ốc chuối đậu - Gà rang gừng sả - Lạc rang - Bắp cải luộc - Ổi

Rau rền cơm luộc - Đậu phụ luộc - Lòng dồi luộc - Hồng giòn

Canh xương khoai môn - Rau cải luộc - Thịt luộc - Hồng giòn

Canh xương khoai môn - Rau dền cơm luộc - Thịt luộc - Hồng giòn

Rau dền cơm luộc - Giò mỡ - Trứng tráng pate - Củ cải luộc - Dưa chua

Canh xương bí xanh - Chả lá lốt - Thanh long đỏ

Canh cua - Đậu rán - Thịt rang cháy cạnh - Cà muối - Thanh long đỏ

Canh sườn bò hầm khoai tây - Canh cải - Cà tím chiên giòn - Dưa lưới

Thịt đông - Dưa chua - Giò mỡ - Canh xương khoai tây cà rốt - Rau dền cơm luộc