Công thức tôm nướng muối ớt ngon bất bại, ăn cơm nhà hay đãi khách đều mê

Nguyên liệu:

- 500g tôm tươi

- Gia vị: sả, hành tím, tỏi, ớt sừng, muối hạt, đường, hạt nêm, nước mắm, tương ớt, dầu hào, sa tế, dầu màu điều.

Cách làm:

Cách làm sốt ướp:

- Xay nhuyễn 1 tép sả + 10g hành tím + 10g tỏi + 1 quả ớt sừng.

- Pha hỗn hợp: 1/2 thìa cà phê muối hạt + 1/2 thìa cà phê đường + 1/2 thìa cà phê hạt nêm +1/2 thìa cà phê nước mắm + 3 thìa canh nước lọc + 1 thìa cà phê tương ớt + 1 thìa cà phê dầu hào + 1/2 thìa sa tế + 2 thìa canh dầu màu điều.

- Phi thơm phần sả, tỏi, ớt xay, sau đó cho hỗn hợp sốt vào nấu sệt lại. Xay nhuyễn thêm lần nữa cho mịn.

Nướng tôm:

- Xiên tôm từ đuôi lên đầu để khi nướng được thẳng và đẹp.

- Phết sốt đều lên từng con, để thấm khoảng 15 phút (lâu hơn càng tốt).

- Làm nóng nồi chiên không dầu, cho tôm vào nướng đến khi đỏ au, dậy mùi thơm là được.

Pha nước chấm ăn kèm:

Trộn đều 2 thìa canh đường + 3 thìa canh nước mắm + 2 thìa canh nước cốt chanh + 1 thìa canh tương ớt.

Thành phẩm: Tôm đỏ au, lớp sốt bám đều, thơm lừng, cắn một miếng là vị ngọt của tôm hòa quyện cùng sốt muối ớt cay nồng vô cùng hấp dẫn.