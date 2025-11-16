Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Công thức tôm nướng muối ớt ngon bất bại, ăn cơm nhà hay đãi khách đều mê

Một trong những món hải sản dễ làm nhưng lại khiến cả nhà mê tít chính là tôm nướng muối ớt.

Nguyên liệu:

- 500g tôm tươi

- Gia vị: sả, hành tím, tỏi, ớt sừng, muối hạt, đường, hạt nêm, nước mắm, tương ớt, dầu hào, sa tế, dầu màu điều.

Cách làm:

Cách làm sốt ướp:

- Xay nhuyễn 1 tép sả + 10g hành tím + 10g tỏi + 1 quả ớt sừng.

- Pha hỗn hợp: 1/2 thìa cà phê muối hạt + 1/2 thìa cà phê đường + 1/2 thìa cà phê hạt nêm +1/2 thìa cà phê nước mắm + 3 thìa canh nước lọc + 1 thìa cà phê tương ớt + 1 thìa cà phê dầu hào + 1/2 thìa sa tế + 2 thìa canh dầu màu điều.

- Phi thơm phần sả, tỏi, ớt xay, sau đó cho hỗn hợp sốt vào nấu sệt lại. Xay nhuyễn thêm lần nữa cho mịn.

Nướng tôm:

- Xiên tôm từ đuôi lên đầu để khi nướng được thẳng và đẹp.

- Phết sốt đều lên từng con, để thấm khoảng 15 phút (lâu hơn càng tốt).

- Làm nóng nồi chiên không dầu, cho tôm vào nướng đến khi đỏ au, dậy mùi thơm là được.

Pha nước chấm ăn kèm:

Trộn đều 2 thìa canh đường + 3 thìa canh nước mắm + 2 thìa canh nước cốt chanh + 1 thìa canh tương ớt.

Thành phẩm: Tôm đỏ au, lớp sốt bám đều,&nbsp;thơm lừng, cắn một miếng là vị ngọt của tôm hòa quyện cùng sốt muối ớt cay nồng vô cùng hấp dẫn.

-16/11/2025 13:55 PM (GMT+7)
