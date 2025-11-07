Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Tôm vừa ngon vừa bổ nhưng luộc mãi cũng chán, làm món này bao nhiêu cũng hết

Sự kiện: Món ngon từ tôm Món ngon mỗi ngày

Salad tôm chua ngọt không chỉ ngon, bổ mà còn giúp giữ gìn vóc dáng cho những ai đang muốn giảm cân.

Tôm vừa ngon vừa bổ nhưng luộc mãi cũng chán, làm món này bao nhiêu cũng hết - 1

Nguyên liệu:

- Tôm

- Tỏi băm

- Muối, hạt tiêu

Nguyên liệu pha sốt trộn salad:

- 1 hộp sữa chua không đường

- 1 thìa nước cốt chanh

- 1 thìa sốt mayonnaise

- Nửa thìa đường, chút muối và hạt tiêu xay.

Cách làm:

Tôm bóc nõn,&nbsp;rút chỉ lưng, rửa sạch. Ướp chút hành tỏi băm, muối, hạt tiêu rồi đem áp chảo.

Tôm bóc nõn, rút chỉ lưng, rửa sạch. Ướp chút hành tỏi băm, muối, hạt tiêu rồi đem áp chảo.

Chiên đến khi tôm săn lại, dậy mùi thơm nức.

Chiên đến khi tôm săn lại, dậy mùi thơm nức.

Salad thì chọn các loại rau củ quen thuộc như&nbsp;xà lách, cà rốt, dưa leo, cà chua, rau càng cua, táo…

Salad thì chọn các loại rau củ quen thuộc như xà lách, cà rốt, dưa leo, cà chua, rau càng cua, táo…

Trộn đều nguyên liệu nước sốt trộn salad rồi rưới lên rau cùng tôm. Thịt tôm ngọt,&nbsp;thơm lừng, vị sốt&nbsp;chua dịu ăn cùng các loại rau củ siêu hấp dẫn.

Trộn đều nguyên liệu nước sốt trộn salad rồi rưới lên rau cùng tôm. Thịt tôm ngọt, thơm lừng, vị sốt chua dịu ăn cùng các loại rau củ siêu hấp dẫn.

Đậu phụ chiên theo cách này giòn ngon bất ngờ, bao nhiêu cũng hết
Đậu phụ chiên theo cách này giòn ngon bất ngờ, bao nhiêu cũng hết

Đậu phụ là nguyên liệu giá rẻ, biến tấu theo cách này được món ngon siêu hấp dẫn.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Châm Đỗ ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-06/11/2025 23:50 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Món ngon từ tôm Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN