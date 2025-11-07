Tôm vừa ngon vừa bổ nhưng luộc mãi cũng chán, làm món này bao nhiêu cũng hết

Nguyên liệu:

- Tôm

- Tỏi băm

- Muối, hạt tiêu

Nguyên liệu pha sốt trộn salad:

- 1 hộp sữa chua không đường

- 1 thìa nước cốt chanh

- 1 thìa sốt mayonnaise

- Nửa thìa đường, chút muối và hạt tiêu xay.

Cách làm:

Tôm bóc nõn, rút chỉ lưng, rửa sạch. Ướp chút hành tỏi băm, muối, hạt tiêu rồi đem áp chảo.

Chiên đến khi tôm săn lại, dậy mùi thơm nức.

Salad thì chọn các loại rau củ quen thuộc như xà lách, cà rốt, dưa leo, cà chua, rau càng cua, táo…

Trộn đều nguyên liệu nước sốt trộn salad rồi rưới lên rau cùng tôm. Thịt tôm ngọt, thơm lừng, vị sốt chua dịu ăn cùng các loại rau củ siêu hấp dẫn.