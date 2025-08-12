Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Cách làm chả tôm nướng lá chuối thơm nức, ăn ngon không muốn dừng

Sự kiện: Tối nay ăn gì? Món ngon mỗi ngày Món ngon từ tôm

Làm chả tôm theo cách này cả những người lười ăn nhất cũng "nghiện". Đảm bảo các em bé cũng mê tít.

Cách làm chả tôm nướng lá chuối thơm nức, ăn ngon không muốn dừng - 1

Nguyên liệu

- 300gr tôm nõn

- 200gr giò sống

- Hành củ, hành lá

- Nước mắm, hạt nêm

- Lá chuối.

Cách làm:

Tôm rửa sạch, để lạnh sâu trong ngăn đá sau đó xay cùng hành lá, hành củ, gia vị. Không cần xay quá nhuyễn.

Trộn tôm xay với&nbsp;giò sống. Dùng thìa quết, quết càng kĩ thì chả càng dai ngon.&nbsp;

Dùng chảo hoặc quánh inox loại dày để nướng chả. Bắc chảo lên bếp, đợi nóng già rồi cho 1 chút dầu ăn, lót lá chuối dưới đáy chảo rồi cho chả lên, dàn đều. Nên nướng chả dày khoảng 2cm thì sẽ giòn ngon hơn là chả mỏng. Đậy miếng lá chuối lên trên cùng rồi đậy vung, đun trên nền nhiệt trung bình.

Khi thấy mặt dưới miếng&nbsp;chả vàng thì lật lại rồi nướng tiếp khoảng 10 phút.

Chả tôm thị làm cách này&nbsp;giòn dai, thơm mùi lá chuối rất hấp dẫn.

