Biết làm 7 món tôm này ăn cả tuần cũng không chán

1. Tôm sốt cà ri chanh

Nguyên liệu: Tôm, bột mì, sốt cà ri, nước cốt dừa, tỏi, chanh.

Cách làm:

- Tôm lăn qua bột mì, sau đó cho vào chảo chiên vàng 2 mặt, vớt ra để ráo.

- Phi thơm tỏi băm, sau đó cho sốt cà ri, nước cốt dừa vào đảo đều. Tiếp tục thêm tôm vào rồi đậy nắp vung, om chín.

- Sau cùng thêm chanh thái lát (đã bỏ hạt) vào đảo đều rồi tắt bếp.

2. Tôm rim hành

Nguyên liệu: Tôm, tỏi, hành lá, muối, hạt tiêu, dầu hào, xì dầu.

Cách làm:

- Rạch phần lưng tôm, tách bỏ chỉ đen, bỏ đầu, rửa sạch rồi để ráo.

- Làm nóng chảo dầu rồi cho tôm vào chiên vàng 2 mặt, nêm muối, hạt tiêu đen, 1 thìa dầu hào, 3 thìa xì dầu rồi đảo đều.

- Thêm một chút nước vào đậy nắp vung lại rồi om khoảng 1 phút.

- Cuối cùng cho hành lá vào đảo qua rồi tắt bếp.

3. Tôm sốt cà ri tía tô

Nguyên liệu: Tôm, rễ rau mùi, ớt, tỏi, gừng, rau tía tô, ớt ngâm, sốt trứng muối, bột cà ri, bột thập tam hương, bia.

Cách làm:

- Rạch phần lưng tôm, bỏ chỉ đen.

- Cho tôm vào chảo dầu, chiên qua rồi vớt ra để riêng. Giữ lại dầu trong chảo.

- Xay nhỏ 1 củ tỏi, 2 quả ớt, rễ rau mùi, gừng băm, ớt ngâm, nước ớt ngâm. Sau đó đổ tất cả vào chảo dầu vừa chiên tôm, đảo cho thơm. Tiếp tục cho thêm 1 thìa sốt trứng muối, 2 thìa cà ri, 1 lon bia vào xâm xấp mặt tôm. Sau cùng thêm chút bột thập tam hương. Nêm nếm lại cho vừa vị.

- Đun trên lửa to đến khi cạn nước thì thêm rau tía tô vào đảo rồi tắt bếp.

4. Tôm xào mướp

Nguyên liệu: Tôm, tỏi, mướp, muối, bột bắp.

Cách làm:

- Mướp gọt vỏ, cắt miếng nhỏ.

- Tôm làm sạch, bỏ vỏ.

- Đầu tôm cho vào xào thơm rồi bỏ đi. Cho tỏi vào phi thơm rồi cho mướp vào xào, tiếp tục thêm tôm vào đảo đều.

- Nêm muối, cho nước vào om khoảng 2 phút. Cuối cùng cho chút nước bột bắp vào đảo sệt lại là xong.

5. Tôm rim tiêu đen

Nguyên liệu: Tôm, tỏi, bơ, xì dầu, dầu hào, hạt tiêu đen, hạt tiêu trắng, đường, muối, bột bắp.

Cách làm:

- Tôm rửa sạch, rạch 1 đường ở bụng tôm.

- Chiên tôm vàng 2 mặt rồi cho tỏi băm vào đảo đều. Thêm 1 miếng bơ vào đảo cho tan.

- Nêm gia vị: 1 thìa xì dầu, 1 thìa dầu hào, 2 thìa tiêu đen, 1 thìa tiêu trắng, 1/2 thìa đường, 1/2 thìa muối, 5 thìa nước, 1 thìa bột bắp.

- Đậy nắp om khoảng 1 phút là xong.

6. Tôm cung bảo

Nguyên liệu: Tôm, bột bắp, bột khoai tây, hoa tiêu, ớt khô, lạc, hành baro, đường, dấm gạo, muối, hắc xì dầu, bột bắp.

Cách làm:

- Trộn sốt cung bảo: trộn đều 2 thìa đường, 4 thìa dấm gạo, 1/2 thìa muối, 1 thìa hắc xì dầu, 1/2 thìa bột bắp, 6 thìa nước.

- Tôm rửa sạch bỏ vỏ, rạch lưng ướp với chút muối, rượu nấu ăn, hạt tiêu trắng.

- Bột khoai tây cho chút nước và dầu ăn vào trộn đều thành hỗn hợp sánh là được.

- Áo tôm qua hỗn hợp bột khoai rồi thả vào chảo chiên tầm 2 phút. Vớt ra, xong lại đổ vào lửa to chiên nhanh khoảng 30 giây.

- Trút bỏ bớt dầu trong chảo đi, thả hoa tiêu, ớt khô, hành baro vào xào thơm. Sau đó đổ lạc rang (đã chín) vào xào qua.

- Trút tôm vào đảo qua, sau đó thêm sốt cung bảo vào đun cho đến khi có độ sền sệt là xong.

7. Tôm trộn sốt chua cay

Nguyên liệu: Tôm, chanh xanh, chanh vàng, quất, dưa chuột, chan leo, ớt, rau thơm, hành tây, đường, dầu hào, xì dầu, dấm gạo, muối, vừng trắng.

Cách làm:

- Làm sốt chua cay: phi thơm tỏi, ớt băm nhỏ. Sau đó cho 1 thìa dầu hào, 3 thìa xì dầu, 1 thìa dấm gạo, 1 thìa đường, 1 chút muối, vừng trắng, nửa quả chanh và một chút nước sôi vào trộn đều.

- Tôm luộc tách vỏ, sau đó trộn với chanh xanh, chanh vàng, quất, dưa chuột, chanh leo, ớt, rau thơm, hành tây và sốt chua cay.

- Để tủ lạnh 1 tiếng trở lên là có thể dùng được.