6 điểm đến rùng rợn nên ghé thăm vào Halloween

1. Chernobyl, Ukraine

Thảm họa Chernobyl năm 1986 là một trong những sự kiện hạt nhân tồi tệ nhất trong lịch sử. Nằm ở miền trung Ukraine, gần biên giới Belarus, khu vực này đã trở thành điểm đến hấp dẫn cho những ai muốn khám phá lịch sử. Các tour tham quan Chernobyl thường bao gồm chuyến đi bộ qua thị trấn ma Pripyat, nơi từng là nơi sinh sống của các công nhân nhà máy điện hạt nhân và gia đình họ.

Thảm họa Chernobyl xảy ra khi lò phản ứng số 4 gặp sự cố trong một cuộc thử nghiệm định kỳ, dẫn đến vụ nổ hạt nhân làm phát tán lượng lớn bụi phóng xạ khắp Ukraine và lan sang châu Âu.

Trong số những điểm đến đáng sợ nhất cho dịp Halloween, Chernobyl có lẽ là nơi vừa ám ảnh, vừa khiến con người phải suy ngẫm nhiều nhất.

2. Lâu đài Bran, Romania

Nổi tiếng với mối liên hệ với Bá tước Dracula, lâu đài Bran ở vùng Transylvania là một trong những địa điểm rùng rợn nhất để ghé thăm vào Halloween. Tựa như bước ra từ truyện cổ tích, lâu đài này được xem là biểu tượng nổi tiếng nhất của Romania. Nhiều người hâm mộ Dracula khắp thế giới tìm đến đây chỉ để được đặt chân lên mảnh đất mang đầy huyền thoại.

Dù có nhiều tranh cãi về việc lâu đài Bran có thật sự liên quan đến truyền thuyết Dracula hay không, nhiều người tin rằng vị trí của lâu đài trùng khớp với mô tả của nhà văn Bram Stoker về sào huyệt của Dracula. Khu vực này cũng từng là nơi sinh sống của Vlad the Impaler – nhân vật lịch sử được cho là nguồn cảm hứng cho huyền thoại Dracula.

Nếu may mắn đến thăm Bran vào đúng dịp Halloween, du khách có thể tham gia các lễ hội thường niên, bao gồm tour tham quan ban đêm trong lâu đài và bữa tiệc Halloween chủ đề Dracula.

3. Hầm mộ Paris, Pháp

Hầm mộ Paris (Catacombs) là một trong những điểm đến đáng sợ nhất cho những ai yêu thích khám phá vào dịp Halloween, nhưng không dành cho những người sợ không gian kín. Nằm ngay giữa lòng thủ đô Paris, hầm sâu 20 mét và được biết đến như một mê cung ngầm chứa hài cốt của hơn 6 triệu người.

Công trình được xây dựng vào thế kỷ 18, khi các nghĩa trang của Paris quá tải. Giờ đây, những bộ xương người được xếp thành hàng dài dọc theo các bức tường, tạo nên khung cảnh vừa rùng rợn, vừa cuốn hút. Hầm mộ mở cửa cho công chúng tham quan hầu hết các ngày trong tuần (trừ thứ Hai), và du khách được khuyến khích dành chút thời gian suy ngẫm về sự mong manh của kiếp người khi đi qua không gian đặc biệt này.

4. Hồ Loch Ness, Scotland

Nằm giữa vùng cao nguyên Scotland, hồ Loch Ness là một trong những nơi đẹp nhất nhưng cũng gắn liền với truyền thuyết đáng sợ nhất thế giới. Nhắc đến Loch Ness, người ta nghĩ ngay đến “Nessie” – Quái vật hồ Loch Ness, lần đầu được cho là nhìn thấy vào những năm 1930.

Dù nhiều cuộc điều tra đã diễn ra nhưng vẫn chưa có kết luận rõ ràng, truyền thuyết về sinh vật khổng lồ giống khủng long này vẫn tồn tại đến nay. Với những ai yêu thích các câu chuyện huyền thoại, hồ Loch Ness là điểm đến hoàn hảo trong mùa Halloween.

5. Fatehpur Sikri, Ấn Độ

Tọa lạc tại miền Bắc Ấn Độ, Fatehpur Sikri là một công trình mang vẻ đẹp huyền bí của đế chế Mughal xưa. Thành phố này từng là trung tâm kiến trúc tráng lệ, với những nhà thờ Hồi giáo, lăng mộ, cung điện và công trình công cộng tinh xảo do các kiến trúc sư tài hoa thế kỷ 16 xây dựng.

Thế nhưng, chỉ 15 năm sau khi hoàn thành, Fatehpur Sikri bị bỏ hoang hoàn toàn, khiến nó trở thành một trong những thành phố ma ám nhất thế giới. Nguyên nhân được cho là do thiếu nguồn nước, khiến cả hoàng đế phải rời bỏ kinh đô của mình. Ngày nay, dù vẫn còn một số người sinh sống rải rác, không khí tĩnh lặng và hoang phế nơi đây vẫn khiến du khách cảm thấy rợn người.

6. Tháp London, Anh

Nằm bên bờ sông Thames, Tháp London là một trong những địa điểm lịch sử nổi tiếng nhưng cũng ám ảnh nhất của Anh. Từng là pháo đài, nhà tù và nơi hành hình, tòa tháp này chứng kiến cái chết bi thảm của nhiều nhân vật hoàng gia – trong đó có Anne Boleyn, người vợ bị chém đầu của vua Henry VIII.

Người ta tin rằng linh hồn của bà, cùng những bóng ma khác như Richard xứ York hay Quý bà Áo Trắng, vẫn lang thang trong các hành lang. Nhiều du khách hiện đại thậm chí cho biết cảm thấy những luồng khí lạnh hoặc cảm giác kỳ lạ khi đến đây.