Bữa tối ăn cơm mãi cũng chán, thử làm món này cả nhà thi nhau gắp

Nguyên liệu:

- 1kg phở cuốn

- 500gr Thịt bò

- Rau cải ngọt, cà chua

- Tỏi, ớt

- Gia vị: Dầu hào, nước mắm, hạt nêm, dầu ăn, hạt tiêu, giấm, đường, tương ớt.

Cách làm:

Chập 4-5 lớp bánh phở, cắt thành miếng vừa ăn.

Chiên ngập dầu, vàng giòn 2 mặt.

Pha nước chấm pha theo tỉ lệ: 1 mắm + 1 giấm + 1 đường + 2 nước lọc + 1 thìa tương ớt. Trộn đều rồi thêm hạt tiêu, tỏi ớt băm nhỏ.

Thịt bò ướp cùng 1,5 thìa canh dầu hào, 1 thìa cà phê hạt nêm, 1 thìa canh dầu ăn.

Phi thơm tỏi, cho thịt bò vào xào chín tới.

Xào riêng rau cải và cà chua, sau đó thêm thịt bò vào là xong.

Miếng phở giòn tan chấm cùng nước mắm chua ngọt cực kỳ hấp dẫn.

Phở chiên phồng ăn kèm thịt bò xào rau cải siêu chuẩn vị, ăn cả đĩa không thấy chán.