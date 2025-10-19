"Anh chồng quốc dân" sáng nào cũng dậy sớm nấu cơm cho vợ con

Những bữa cơm mộc mạc, giản dị nấu bằng bếp củi của anh nhận được “cơn mưa” lời khen trên mạng xã hội và không ít người đặt cho anh biệt danh dễ thương là “anh chồng quốc dân”.

Thực đơn bữa sáng cũng rất đầy đủ món canh, món rau và thức ăn mặn.

Các món ăn giản dị, nóng hôi hổi khiến ai nhìn thấy cũng ấm lòng.

Nói về lý do vì sao chọn tự nấu ăn sáng ở nhà, anh Đông chia sẻ, đây là thói quen của gia đình từ khi anh còn nhỏ. Một phần vì anh muốn các con có bữa ăn ngon lành, đủ chất và đảm bảo vệ sinh thay vì ăn ngoài hàng quán, một phần vì công việc của vợ chồng anh khá vất vả, ăn cơm sẽ no lâu và có nhiều năng lượng cho cả ngày.

Anh Đông liên tục đổi mới thực đơn và thường chọn những món ăn hợp với khẩu vị của các con.

Thường thì anh Đông mất khoảng 1 tiếng để hoàn thành bữa cơm ngon lành có 3 món đủ cơm canh, thức ăn mặn. Để tiết kiệm thời gian, anh thường chuẩn bị nguyên liệu và sơ chế sẵn từ tối hôm trước, ngay cả hành, tỏi anh cũng bóc sẵn và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh. Để món ăn ngon và đậm vị hơn, anh Đông thường ướp sẵn các loại thịt/cá từ tối hôm trước, gia vị sẽ thấm đều, nên sáng hôm sau chỉ cần nấu rất nhanh.

Rau củ đa số là "của nhà trồng được" nên rất tươi non.

Từ khi còn nhỏ, anh Đông đã được mẹ dạy nấu ăn. Nhưng đến khi bà xã mang bầu em bé đầu lòng, anh Đông mới thực sự trở thành đầu bếp chính của gia đình từ đó đến bây giờ.

Mỗi cuối tuần, anh Đông lại hướng dẫn con gái vào bếp cùng bố. Để tạo hứng khởi và sự thích thú cho con, anh lại cùng con chọn món ăn, trong khi nấu luôn tôn trọng ý kiến của bé và tạo ra không khí vui vẻ kèm với những hướng dẫn cơ bản.

Anh Đông cho rằng, lối nghĩ phụ nữ phải gánh hết việc bếp núc, dọn dẹp nhà cửa đã lạc hậu. Đó không phải là việc của riêng vợ hay chồng mà là việc của cả gia đình. Ở nhà anh, chồng phụ trách nấu ăn, còn vợ và con thì phụ nhặt rau, dọn dẹp, vừa vui vẻ vừa gắn kết. Khi tất cả các thành viên cùng chia sẻ việc nhà thì đó là cách vừa giáo dục con cái vừa giúp vợ chồng gắn kết, thấu hiểu nhau hơn.