Thịt ba chỉ kho măng khô, món dân dã mà "hao cơm"

Món ăn này rất hao cơm ngày lạnh.

Nguyên liệu:

- 1 miếng thịt ba chỉ, lượng măng khô vừa đủ.

- Gia vị: 2 thìa nước tương, 2 thìa hắc xì dầu, tiêu, gừng, muối, đường phèn, hoa hồi, quế, hành lá.

Cách làm:

Chuẩn bị một miếng thịt ba chỉ, cắt thành miếng nhỏ. Cho thịt vào nồi nước lạnh, chần sơ khoảng 2-3 phút, sau đó vớt ra để ráo nước. Đặt chảo lên bếp, đun nóng, cho thịt ba chỉ vào chiên (áp chảo) để ra bớt mỡ, rồi gạt thịt sang một bên.

Cho một nắm đường phèn vào, xào để tạo màu caramen. Đảo đều thịt và đường phèn. Tiếp theo, cho vào 1 cái hoa hồi, 1 ít quế, 2 thìa nước tương, 2 thìa hắc xì đầu, một chút bột tiêu trắng, một chút bột gừng và chút muối. Đảo đều.

Cho nước vào, đảm bảo nước ngập xăm xắp mặt thịt và các nguyên liệu. Cho măng đã ngâm mềm vào nồi.

Đậy nắp, đun lửa lớn cho sôi, sau đó chuyển sang lửa nhỏ kho liu riu khoảng 30 phút cho đến khi các nguyên liệu chín mềm. Sau khi nguyên liệu đã chín mềm, mở nắp và tăng lửa lớn để cô đặc nước sốt. Múc ra đĩa và rắc hành lá cắt khúc lên trên là hoàn thành.

Hoàn thành.