Cách dùng baking soda để loại bỏ thuốc trừ sâu trên rau quả, trái cây

Tại sao cần rửa trái cây, rau củ đúng cách?

Thuốc trừ sâu rất cần thiết cho nền nông nghiệp hiện đại, nhưng việc tiêu thụ dư lượng thuốc trừ sâu theo thời gian có thể gây ra các nguy cơ sức khỏe. Nghiên cứu cho thấy ngay cả việc tiếp xúc ở mức độ thấp cũng có thể ảnh hưởng đến cân bằng nội tiết tố, khả năng sinh sản và chức năng thần kinh. Do đó, rửa rau củ đúng cách rất quan trọng, không chỉ vì vấn đề vệ sinh mà còn ảnh hưởng sức khỏe lâu dài.

Mặc dù hầu hết mọi người đều rửa trái cây và rau củ dưới vòi nước, chỉ riêng điều đó sẽ không loại bỏ được lớp dầu do một số loại thuốc trừ sâu phun lên. Baking soda, hay natri bicacbonat, là một lựa chọn thay thế tốt hơn nhờ tính kiềm nhẹ, có thể phân hủy và trung hòa một số hợp chất hóa học phổ biến nhất trên bề mặt rau củ.

Cách baking soda loại bỏ thuốc trừ sâu

Baking soda hoạt động theo cơ chế gọi là thủy phân kiềm. Với độ pH cao, nó giúp phân hủy các dư lượng thuốc trừ sâu như organophosphate và carbamate, vốn bám chặt trên vỏ trái cây và rau củ. Khi được hòa tan trong nước, baking soda tạo thành một dung dịch làm sạch nhẹ, giúp loại bỏ các hóa chất bám trên bề mặt mà không làm ảnh hưởng đến chất lượng hay cấu trúc của thực phẩm.

Nghiên cứu đăng trên Tạp chí Hóa học Nông nghiệp và Thực phẩm cho thấy baking soda có thể thấm qua lớp sáp tự nhiên trên vỏ táo và trung hòa một số phân tử thuốc trừ sâu chỉ trong vài phút. Đây là phương pháp thân thiện với môi trường, an toàn, giá rẻ và dễ áp dụng trong sinh hoạt hàng ngày.

Cách rửa trái cây và rau củ bằng baking soda

- Pha dung dịch: Trộn một thìa cà phê baking soda với hai cốc nước trong một chiếc bát hoặc chậu sạch.

- Ngâm thực phẩm: Cho trái cây hoặc rau củ vào ngâm ngập hoàn toàn trong dung dịch, để khoảng 10-15 phút. Với các loại mềm như dâu tây hoặc rau lá, chỉ cần ngâm 5 phút là đủ.

- Chà nhẹ (nếu cần): Với những loại có vỏ cứng như táo, dưa chuột hoặc khoai tây, có thể dùng tay hoặc bàn chải mềm chà nhẹ bề mặt để loại bỏ cặn bẩn bám chặt.

- Rửa lại thật kỹ: Xả dưới vòi nước chảy để trôi hết baking soda và hóa chất đã được làm bong.

- Lau khô trước khi bảo quản: Dùng khăn sạch hoặc giấy thấm khô để lau khô thực phẩm.

Phương pháp đơn giản này giúp loại bỏ phần lớn thuốc trừ sâu và bụi bẩn trên bề mặt, mang lại rau quả sạch và an toàn hơn cho bữa ăn hằng ngày.

Một số cách làm sạch tự nhiên khác

Nếu không có baking soda, bạn vẫn có thể giảm dư lượng thuốc trừ sâu bằng vài lựa chọn tự nhiên sau:

- Ngâm với giấm: Pha một phần giấm trắng với ba phần nước, ngâm rau củ quả khoảng 10 phút. Cách này giúp giảm vi khuẩn và một phần thuốc trừ sâu, dù có thể làm thay đổi nhẹ hương vị thực phẩm.

- Rửa bằng nước muối loãng: Pha một thìa cà phê muối với một lít nước. Dung dịch này giúp làm sạch bụi bẩn và lớp sáp bên ngoài, nhưng hiệu quả với hóa chất tồn dư kém hơn baking soda.

- Gọt vỏ hoặc nấu chín: Với một số loại rau củ, gọt bỏ vỏ hoặc hấp sơ có thể loại bỏ phần thuốc trừ sâu bám ngoài, tuy nhiên cách này có thể làm giảm lượng dưỡng chất trong thực phẩm.