Trải nghiệm 'kinh dị nhất nước Anh' sát lễ Halloween

Khi lễ Halloween đến gần, hàng trăm tín đồ yêu thích cảm giác rùng rợn lại đổ xô tới các ngôi nhà ma và mê cung kinh dị trên khắp nước Anh để thử cảm giác.

Phần lớn các trải nghiệm này thường là những màn hù dọa đơn giản, phù hợp với đa số khách tham quan. Nhưng trong những năm gần đây, nhu cầu tìm kiếm các trải nghiệm "kinh dị cực độ" ngày càng tăng đã khiến các nhà đầu tư mở cửa những địa điểm có bối cảnh rùng rợn, được đầu tư công phu nhằm phục vụ thị hiếu.

Một trong những trải nghiệm đáng sợ nhất tại Anh hiện nay là Enola - The Experience ở Walsall Scare Maze, tòa nhà nằm trên phố Birchills, thị trấn Walsall. Tại đây, du khách đóng vai các nhân vật bị ảnh hưởng tác dụng phụ của một loại thuốc thử nghiệm.

Du khách trải nghiệm cảm giác kinh dị tại Enola. Ảnh: Tiktok/@m4hiraa

"Enola là một cuộc khám phá nỗi sợ, quyền kiểm soát và sự đồng thuận trong một không gian nghệ thuật an toàn và có kịch bản rõ ràng", đại diện ban tổ chức cho biết.

Trước khi bước vào, khách phải ký bản cam kết dài hai trang, trong đó đồng ý có thể bị sốc điện, cắt tóc, tẩy lông hoặc cạo râu. Một người từng tham gia chia sẻ rằng anh ta đã bị "chửi bới, châm chích, sốc điện, cạo, tẩy lông và bị lột đồ cho đến khi trên người chỉ còn đồ lót".

Nhiều video về Enola – The Experience được chia sẻ trên TikTok, dù việc quay phim bên trong bị cấm. Trong một video, một diễn viên nói: "Khi bước vào, bạn có thể phải ăn côn trùng". Ở đoạn sau, một người tham gia bị cạo đầu thành hình chữ "E" và phủ đầy bùn đất. Một video khác có hơn 103.000 lượt thích do người dùng TikTok Mahira Qadeer đăng tải, cho thấy cảnh cô sau khi tham gia với một miếng sáp dính trên lông mày, người ướt sũng nước và dính đầy bùn.

Một tấm ảnh quảng cáo về nhà ma Walsall Scare Maze khiến nhiều du khách "rợn tóc gáy". Ảnh: Walsall Scare Maze

Đại diện Walsall Scare Maze cho biết những trải nghiệm gây sốc này mang đến cho người trưởng thành cơ hội hiếm hoi để thực sự cảm nhận sự sợ hãi, yếu đuối, buông xuôi hay phấn khích. Dù vậy, mọi hoạt động mạo hiểm này đều nằm trong tầm kiểm soát của ban tổ chức. Một số cảnh được dàn dựng để mô phỏng môi trường hoặc cảm xúc cực đoan, nhưng an toàn và sự đồng ý của khách luôn là ưu tiên hàng đầu.

Sự kiện này được so sánh với McKamey Manor – ngôi nhà ma cực độ tại Mỹ, từng gây tranh cãi vì có người bị thương trong lúc tham gia. Dù có lượng người hâm mộ trung thành, McKamey Manor vẫn nhiều lần bị kêu gọi đóng cửa do lo ngại du khách bị hành hung.

"Không ai bị ép buộc làm điều gì trái ý muốn – mọi tương tác đều dựa trên sự đồng thuận, tự nguyện và được giám sát", đại diện Enola nói. Ngoài ra, ngày càng nhiều người bị thu hút bởi việc thử thách sức chịu đựng và giới hạn tâm lý. Khán giả muốn tự kiểm chứng xem mình có thể chịu đựng đến đâu, và tự hào nói "Tôi đã vượt qua", theo đại diện ban tổ chức.

Khách xếp hàng vào chơi tại nhà ma. Ảnh: Scare tour

Các trải nghiệm kinh dị tại Enola gặp các ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng các hoạt động bên trong trò chơi mạo hiểm này là một cách "tra tấn con người trá hình". Tuy nhiên, số khác lại tỏ ra thích thú với mức độ rùng rợn mà chương trình mang lại. "Cuối cùng cũng có một mê cung kinh dị đúng nghĩa ở Anh. Bên Mỹ làm Halloween mới thật sự đỉnh", một người khác để lại bình luận.

Các trải nghiệm tại Enola đã đoạt giải thưởng "kinh dị nhất tại Anh" trong 12 năm liên tiếp, và được nhiều chuyên gia trong ngành giải trí đánh giá cao về mức độ an toàn, chuyên nghiệp và tính đổi mới.